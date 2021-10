Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Le Parisien»: Franzosen bewegen sich künftig mit Lastenrädern fort

PARIS: Zur verstärkten Fahrradnutzung in Paris schreibt die Tageszeitung «Le Parisien» am Freitag:

«Die Begeisterung für das Fahrrad ist kein neues Phänomen. Vor dem Aufkommen von Automobilen wimmelte es von Fahrrädern in den Straßen von Paris (...). Autos gab es damals noch nicht, Fahrräder dominierten den Asphalt. Heute sind die Zweiräder wieder im vollen Aufschwung. (...) Heutzutage fahren zur Rushhour auf manchen Hauptachsen der französischen Hauptstadt mehr Fahrräder als Autos. (...) Zum Glück steht die Anzahl der Unfälle in der Stadt nicht proportional zur Explosion des Fahrradphänomens. (...) In den kommenden Jahren werden die Behörden die Fahrradwege der Benutzung anpassen müssen. Die Straßen umbauen, um für Sicherheit zu sorgen. Zweifelsohne zum Nachteil der Autos. (...) Denn die Zukunft sieht so aus, dass die Franzosen sich mit Lastenrädern fortbewegen werden, deren Anzahl sich innerhalb nur eines Jahres vervierfacht hat. (...) Und das Auto (...) könnte dann nur am Wochenende zum Einsatz kommen.»

«Nesawissimaja»: FDP sieht viele Gemeinsamkeiten mit der Union

MOSKAU: Zu den Sondierungsgesprächen in Deutschland schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Die Grünen haben die Dreiergespräche mit der SPD initiiert, und die Liberalen haben diesem Vorschlag zugestimmt. FDP-Chef Christian Lindner (...) betonte aber, dass er im Gegensatz zu den Grünen viele Gemeinsamkeiten mit den Christdemokraten sehe und deshalb ein Bündnis mit der CDU/CSU eine Option bleibe. Er wird aber keine parallelen Verhandlungen mit der CDU/CSU führen. Deshalb, so heißt es, schließe sich die FDP einer Regierungskoalition der sogenannten Mitte an.

All diese ausweichenden Äußerungen können so interpretiert werden, dass Lindner eine Koalition mit den Christdemokraten anstrebt, die aber wegen der gravierenden Differenzen zwischen CDU/CSU und Grünen noch nicht möglich ist. Er ist daher bereit, über eine Beteiligung der Liberalen an der anderen Dreierkoalition zu sprechen. Ob eine solche Position opportunistisch oder pragmatisch ist, werden die Verhandlungen nun zeigen.»

«Dagens Nyheter»: Energiekrise zeigt Bedeutung schneller Klimawende

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die hohen Energiepreise:

«Eine Energiekrise erfasst die Welt. Überall steigen die Preise. Teils geht es dabei um die Pandemie. Die hat kräftige Schwankungen bei der Nachfrage geschaffen, auf die sich Produzenten schwer einstellen können. Die Auswirkungen der Pandemie dürften jedoch nur zeitweilig sein. Das gilt nicht für die Klimaumstellung, die ebenfalls eine wichtige Erklärung der hohen Preise ist. Sie erfordert trotz allem, dass fossile Brennträger teurer werden, damit sie von fossilfreien Alternativen in unserem Energiesystem ersetzt werden.

Der Klimawandel und die enormen Kosten, die er mit sich bringt, sind nicht weniger real geworden. Stattdessen unterstreichen die hohen Energiepreise, dass das Tempo der Umstellung gesteigert werden muss - die fossilfreie Produktion muss schnell größer werden. Und dass Atomkraft über absehbare Zeit einen Platz im europäischen Energiemix haben sollte. Die deutsche Abwicklung hat die Abhängigkeit von Gas und Kohle verstärkt. Vernünftigerweise werden mehrere EU-Länder die Haushalte unterstützen, die am härtesten von hohen Preisen betroffen sind. Dabei geht es nicht zuletzt darum, die Lasten der Umstellung gerecht zu verteilen.»

«Washington Post»: Nur kurzes Aufatmen beim Zoff um US-Schuldengrenze

WASHINGTON: Die Abstimmung des US-Senats zur Erhöhung der Schuldengrenze und den vorerst abgewendeten US-Zahlungsausfall kommentiert die «Washington Post»:

«Die Welt kann aufatmen - nur für ein Weilchen, und dann wird sie sich wieder sorgen, ob der staatliche Zahlungsausfall vor der Tür steht. Schumer und der Minderheitsführer (der Republikaner im Senat) Mitch McConnell (...) unterzeichneten keinen Friedensvertrag, sondern nur einen Waffenstillstand über die Schuldenobergrenze (...). Dabei gab McConnell etwas - aber immer noch sehr wenig - Boden auf, und die beiden Anführer schafften es lediglich, sich darauf zu einigen, ihren Konflikt (...) bis Dezember zu verschieben.

Demokraten können dennoch das Gefühl haben, diese Runde gewonnen zu haben, und dass McConnell klein beigeben wird, wenn sie das Land nur nahe genug an die Zahlungsunfähigkeit drängen. Das wäre die falsche Lektion. Demokraten und Republikaner sollten, wie der Rest der Welt, entsetzt darüber sein, wie nahe der Kongress die Nation an den Ruin gebracht hat - und sie sollten jetzt handeln, um in zwei Monaten eine weitere Schuldenkrise abzuwenden. (...)

Auch wenn der Senat die Katastrophe vorerst abgewendet zu haben scheint, war es dennoch ein traumatisches Ereignis. Das Vertrauen in die Regierung des Landes wurde erneut erschüttert. (...) Die Nation sollte keine weitere Runde erleben müssen.»

«NZZ»: Kurz wird kaum neue Bündnispartner finden

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Korruptionsvorwürfe gegen Österreichs Kanzler Sebastian Kurz:

«Um den jungen Außenminister zum Kanzler zu machen, gingen seine Getreuen erstaunlich skrupellos vor; sie sahen den Staat als Selbstbedienungsladen. Diese Vorgänge sind nicht nur moralisch fragwürdig, sondern möglicherweise strafbar. (...)

Dass seine eigene Partei ihn fallenlässt, scheint zwar vorerst ausgeschlossen. Doch bricht unter seiner Führung zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren eine Regierung auseinander, wird es ihm schwerfallen, nach allfälligen Neuwahlen wieder Bündnispartner zu finden. Dafür hat Kurz mit seiner Politik im altbekannten Stil zu viel Geschirr zerschlagen.»

«NZZ»: Laschet sollte den Weg sofort frei machen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Ankündigung von CDU-Chef Armin Laschet zu einer personellen Neuaufstellung der Partei:

«Dieser Sturz war zum Schluss keine Überraschung mehr, aber er bleibt atemberaubend. Im Januar wurde Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU gewählt, im April zum Kanzlerkandidaten der Union. Er hatte gute Chancen, Angela Merkel zu beerben und von der Düsseldorfer Staatskanzlei ins Berliner Kanzleramt zu wechseln. Am Ende dieses Jahres wird er weder Parteivorsitzender sein noch nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, weder Kanzler noch Oppositionsführer in Berlin. Der Politiker Laschet ist gescheitert, und er scheitert sogar im Abgang. Das gibt seinem Sturz eine tragische Note. Mit einer Erklärung an diesem Donnerstagabend bestätigte Laschet das Urteil, das die Geschichte über ihn fällen wird: Er wurde gewogen und für zu leicht befunden.(...)

Dem Menschen und Bundestagsabgeordneten Armin Laschet kann man nur alles Gute wünschen - und wenigstens im Abgang den Mut zur Grösse. Er sollte den Weg jetzt frei machen und sich von allen Führungsämtern zurückziehen.»

«El Mundo»: China demonstriert seine militärische Stärke

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Freitag die Spannungen zwischen den USA und China wegen Taiwan:

«Experten sehen die Taiwanstraße als mögliches Pulverfass und halten sie für die gefährlichste Region der Welt. Jederzeit kann dort ein Funke einen Krieg auslösen, in den die Großmächte hineingezogen würden. Deshalb verwundert es nicht, dass die jüngsten Drohgebärden des chinesischen Regimes die internationale Gemeinschaft in Alarmbereitschaft versetzt haben. Bis zu 150 Pekinger Kampfjets sind in die Luftverteidigungszone Taiwans eingeflogen. Damit hat der asiatische Riese wieder einmal seine militärische Macht demonstriert. Peking stellt klar, dass es die Insel weiter beansprucht, trainiert sein Militär vor einer möglichen Konfrontation und sendet ein Signal der Stärke Richtung USA.

Die USA sind der wichtigste Verbündete Taipehs und wären von einem kriegerischen Konflikt zwischen der chinesischen Supermacht und der rebellischen Insel sofort betroffen. China ist ein immer mächtigerer Global Player, der unter Xi Jinping in einen Ultranationalismus verfallen ist und eine neoimperialistische Außenpolitik betreibt. China hat bereits die Autonomie Hongkongs rücksichtslos zerstört. Kein Wunder, dass diese Sorge auch die Taiwanesen umtreibt.»

«Der Standard»: Österreich braucht Stabilität

WIEN: Über die Regierungskrise in Österreich schreibt die Wiener Tageszeitung «Der Standard»:

«Die Grünen müssen nun sondieren, ob es möglich wäre, eine Art Übergangsregierung mit Experten zu führen, die von den Oppositionsparteien zumindest geduldet werden. Das ist insofern eine schwierige Übung, als man auch die FPÖ einbeziehen müsste - was bei deren Corona-Kurs nur schwer vorstellbar ist.

Dennoch: Eine Konzentrations-Duldungs-Experten-Minderheitsregierung erscheint derzeit als die demokratisch vernünftigere Variante als sofortige Neuwahlen mit einer ÖVP unter Sebastian Kurz, der sich vollends auf die Opferrolle des zu Unrecht Verfolgten verlegt. Politische Verantwortung und Stabilität - das ist es, was der Rechtsstaat Österreich derzeit braucht. Und Aufklärung. Diese kann die Justiz bringen - wenn man sie in Ruhe arbeiten lässt.»