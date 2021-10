Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«El País»: Die Labour-Partei ignoriert den Elefanten im Raum

MADRID: Zum Labour-Parteitag in Brighton schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Die Tankstellenkrise hat der Labour-Partei die Möglichkeit gegeben, der britischen Regierung einen ersten Schlag zu versetzen. Das Management der Downing Street wurde heftig kritisiert. Es wird mit Sicherheit nicht an weiteren Gelegenheiten mangeln, da sich die Auswirkungen des Brexit auf die Wirtschaft weiter bemerkbar machen werden.

Die Strategie der Opposition besteht darin, die Aktionen der Regierung anzuprangern, ohne aber den Elefanten im Raum, nämlich den Brexit selbst, zu erwähnen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Labour-Partei hier ihre eigenen Fehler immer noch nicht eingeräumt hat. Sie hat ja gegenüber dem Brexit eine zweideutige Position eingenommen und ihn sogar unterstützt.

Europa kann in dieser Frage kurzfristig nicht auf eine Wende bei den britischen Linken hoffen, und die Union wird von sich aus die Debatte auch nicht neu eröffnen. Was (Oppositionsführer Keir) Starmer aber beiträgt, ist der Vorschlag, eine neue, konstruktive Beziehung zu Brüssel herzustellen, die sich vom Konfrontationskurs von (Premierminister Boris) Johnson entfernt (...) Die Partei wieder in die politische Mitte rücken und den Brexit ignorieren - das ist der Ausweg, den Starmer nach dem Wahldebakel von 2019 vorschlägt. Ob er damit Erfolg haben kann, ist noch schwer abzuschätzen.»

«Rossijskaja Gaseta»: Beispiellose Wahlverstöße in Berlin

MOSKAU: Zu den Wahlen in der Bundeshauptstadt Berlin am vergangenen Sonntag schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Freitag:

«Wegen einer beispiellosen Anzahl an Verstößen bei den Wahlen am 26. September in der Hauptstadt der Bundesrepublik ist die Wahlleiterin Berlins, Petra Michaelis, zurückgetreten. Zehn Jahre war sie auf dem Posten. Wahlzettel wurden nun verwechselt oder reichten nicht; Wahllokale wurden aus «technischen Gründen» geschlossen; es gab gigantische Schlangen mit Bürgern, die ihre Stimme nicht abgeben konnten - so ein Bild gab es in verschiedenen Teilen der Stadt. (.)

Die Beamten haben es nicht geschafft, die Abstimmung zu organisieren. (.) In der Landesregierung Berlin wird aber indes davon ausgegangen, das sie keine Verantwortung trägt für dieses Scheitern. Schon gar nicht sieht der Senat Gründe für eine Neuwahl, obwohl Wahlleiterin Michaelis das nicht ausgeschlossen hatte.»

«Pravda»: Deutschlands nächste Regierung muss grün und sozial sein

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Freitag zu den Perspektiven bei der Regierungsbildung in Deutschland:

«Wem schon heute die Umweltpolitik Berlins und Brüssels als übertriebener Alarmismus oder gar Öko-Diktatur erscheint, dem sind für die nächsten Jahre starke Nerven zu wünschen. Wem hingegen die Umweltorientierung noch zu wenig ist, der kann neue Hoffnung schöpfen. Denn wenn die deutschen Grünen in der künftigen Regierung sein werden, wird sich Deutschland stärker in diese Richtung orientieren. Denn die Klimakrise ist inzwischen die größte Befürchtung der deutschen Öffentlichkeit (...).

Wie erfolgreich die ökologische Revolution sein wird, die auch uns erwartet, entscheidet aber nicht zuletzt die Frage, ob die Last der Ausgaben dafür sozial gerecht verteilt wird. Nur wenn das der Fall ist und von den Menschen auch so wahrgenommen wird, kann sie eine Chance haben. Wenn hingegen die einfachen Menschen das Gefühl bekommen, dass die Kosten vor allem aus ihren Familien-Geldbörsen bezahlt werden, während die großen Verursacher der heutigen Klimasituation ungeschoren bleiben, dann können wir uns von einer ernsthaften Klimawende verabschieden.»

«Financial Times»: Japan sollte auf der Weltbühne aktiver sein

LONDON: Japans früherer Außenminister Fumio Kishida ist von der regierenden Partei LDP zum Nachfolger von Ministerpräsident Yoshihide Suga bestimmt worden. Dazu meint die Londoner «Financial Times» am Freitag:

«Kishida will erklärtermaßen keine unmittelbaren Änderungen an den fiskal- und geldpolitischen Anreizen vornehmen, die der frühere Premierminister Shinzo Abe eingeführt hatte. Das ist zu begrüßen. Unter Abe verzeichnete Japan die beste Wachstums- und Beschäftigungsleistung seit mehreren Jahrzehnten. Kishida sollte anerkennen, dass die hohe Staatsverschuldung Japans nur über eine robuste, wachsende Wirtschaft in den Griff zu bekommen ist. (...)

Im Ausland wird sich Kishida wohl an dem orientieren, was in Japan inzwischen Konsens ist: eine enge Allianz mit den USA und eine kämpferische Haltung gegenüber China. Es wäre jedoch zu begrüßen, wenn er an den Elan von Abes Diplomatie anknüpfen könnte, die Tokio zu einem Akteur auf der Weltbühne gemacht hat anstatt nur ein Passagier in der US-Allianz zu sein.»

«Trouw»: Briten spüren Auswirkungen des Brexits

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «Trouw» kommentiert am Freitag die Versorgungsprobleme in Großbritannien:

«Nach dem Brexit mussten Hunderttausende von europäischen Arbeitsmigranten das Land verlassen - genau das war die Absicht der knappen Mehrheit der Briten, die sich für den Brexit entschieden haben. Unter anderem deshalb gibt es jetzt eine Million freier Stellen - in Verkehrsunternehmen, aber auch in der Landwirtschaft, im Gastgewerbe, im Baugewerbe und im Einzelhandel. (...)

Die Situation ist also keineswegs unter Kontrolle. Tatsächlich bekommen die Briten die Auswirkungen des Brexits erst jetzt richtig zu spüren. Auch sind einige andere Probleme noch immer ungelöst, wie beispielsweise der seit langem andauernde Streit mit der EU über die Kontrolle von Waren, die nach Nordirland gehen. Die Johnson-Regierung glaubte lange, sich durchmogeln zu können. Aber sie wird immer weniger verschleiern können, dass durch den Brexit ernste und schmerzhafte Anpassungen auf das Land zukommen.»

«Aftonbladet»: Lehren aus «Free Britney» ziehen

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Freitag den Gerichtsentscheid über die Absetzung von Britney Spears' Vater als ihr Vormund:

«Die Lebenssituation von Britney Spears hat nicht nur ihre Fans, sondern auch viele andere dazu gebracht, sich zu engagieren. Viele haben sich dazu entschlossen, zu demonstrieren und sich in der «Free Britney»-Bewegung zu engagieren. Die ist vielleicht am bekanntesten für ihre Demonstrationen in rosa Kleidung und mit Federboas, aber sie hat zu wirklicher Veränderung geführt. Britneys Situation und der Einsatz der Bewegung haben das Gewicht von weiblicher Selbstbestimmung gezeigt. Und das richtet den Finger auf etwas Größeres: Auf Frauen, die nicht über ihr eigenes Leben bestimmen dürfen. Hoffentlich kann die Geschichte von Britney Spears - und ihre voraussichtlich kommende Freiheit - ein Licht auf die Frauen werfen, die sich weiterhin in ähnlichen Situationen befinden.»

«L'Alsace»: Sarkozy-Urteil Signal für Präsidentschaftswahlkampf

MULHOUSE: Das Urteil gegen Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wegen illegaler Wahlkampffinanzierung kommentiert die ostfranzösische Tageszeitung «L'Alsace» am Freitag:

«(...) Das Pariser Strafgericht hat den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Er sowie 13 seiner Mitangeklagten wurden wegen illegaler Wahlkampffinanzierung im Jahr 2012 für schuldig befunden. (...) Unabhängig vom Fall Nicolas Sarkozy (...) hat die Justiz am Vorabend der französischen Präsidentschaftswahl eine starke Botschaft an die Politik gesendet. (...) Die Entscheidung des Gerichts gibt den Akteuren der nächsten Kampagne zu verstehen, dass zu jeder Funktion auch eine strafrechtliche Verantwortung gehört. (...) Jetzt sind die Kandidaten für 2022 vorgewarnt: Die wichtigste politische Verantwortlichkeit ist es, sich an das Gesetz zu halten (...).»

«NZZ»: Söder sitzt der CDU im Nacken

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Freitag mit der Rolle von CSU-Parteichef Markus Söder:

«Derzeit scheint sich Söder in einer starken Position zu befinden. Manche handeln ihn sogar als möglichen Kanzler, sollte es zur Bildung einer Koalition aus Union, Grünen und FDP kommen. Sonderlich wahrscheinlich ist dies wohl nicht, doch auch wenn Söder in München bleibt, dürfte sein Einfluss groß bleiben, ganz gleich, ob in Berlin der Sozialdemokrat Scholz, der Christlichdemokrat Laschet oder ein anderer CDU-Politiker regiert: Söder säße der CDU im Nacken, egal ob sich diese in der Regierung oder in der Opposition befände.

Allzu sicher sollte er sich seiner Sache allerdings nicht sein. 31,7 Prozent der Stimmen in Bayern erreichten die Christlichsozialen am vergangenen Sonntag; nur 1949, bei der ersten Bundestagswahl der Geschichte, schnitt die CSU schlechter ab. Söder und die Parteiführung mögen die Schuld daran Laschet zuschieben, doch an der Basis fragen sich auch manche Christlichsoziale, ob ihr Parteichef nicht zumindest einen Teil der Verantwortung trage. Das mäßige Ergebnis, das Söder zwei Wochen vor der Bundestagswahl bei seiner Wiederwahl zum Parteichef erzielte, spricht nicht für ungeteilte Zufriedenheit. Überreizt der CSU-Chef nun seine Karte, könnte er am Ende als Scheinriese dastehen.»

«Boston Globe»: US-Demokraten müssen Infrastrukturpaket durchbringen

BOSTON: Die Demokraten im US-Kongress wollen das von US-Präsident Joe Biden angestoßene große Infrastrukturpaket in dieser Woche verabschieden. Zu den parteiinternen Unstimmigkeiten schreibt die US-Zeitung «Boston Globe»:

«Die ganzen politischen Manöver dürfen die Demokraten nicht dazu verleiten, das Gesamtbild aus den Augen zu verlieren. Ein Scheitern (des Infrastrukturpakets und des Pakets zum Ausbau der Sozialleistungen) zu einer Zeit, in der die Partei beide Kammern des Kongresses und das Weiße Haus kontrolliert, wäre politisch katastrophal. Ein solcher Ausgang würde die Partei unfähig aussehen lassen, Joe Bidens (Paket für Soziales) sabotieren und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Demokraten (bei den Wahlen) 2022 die Kontrolle über den Kongress verlieren, was die Prioritäten von moderaten und progressiven Demokraten gleichermaßen untergraben würde. Noch wichtiger ist, dass ein Scheitern ein großer Rückschlag für die Amerikaner wäre, die darauf zählen, dass der Kongress endlich aufhört, sich zu streiten, und stattdessen anfängt, (...) die größten Probleme des Landes zu lösen.»