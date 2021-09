Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Der Standard»: Wenn das Ego über alles geht

WIEN: Wenig Verständnis zeigt die Zeitung «Der Standard» in Wien für die Impfskepsis unter Menschen, die sich berufsmäßig um Schutzbefohlene kümmern:

«Wenn der Klassenlehrer der unter Zwölfjährigen die Impfung aus Prinzip verweigert; wenn die Pflegerin im Altenheim dies aus «persönlichen Gründen» tut; wenn die Elementarpädagogin aus Angst, nicht schwanger zu werden, lieber die Covid-Infektion riskiert - und 20 Kindergartenkinder samt deren Eltern daraufhin tagelang in Quarantäne sitzen -, dann drängt sich die Frage auf: Was ist in unserer Gesellschaft los, wenn das Ego über alles geht, die Gesundheit anvertrauter Schutzbefohlener aber zweitrangig ist? (...)

Mit freundlichen und finanziell lukrativen Anreizen allein wird es nicht getan sein. Es ist Zeit, Verantwortung einzufordern und auch Konsequenzen zu setzen, wenn dies misslingt. Damit macht man sich sicherlich nicht beliebt. Aber man handelt verantwortlich. Es ist das Mindeste, was Bürger von Politik und Verwaltung, vom Gesundheits- und vom Bildungswesen erwarten darf.»