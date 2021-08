Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Pravda»: EU misst bei Grenzzäunen mit zweierlei Maß

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Freitag zu den von EU-Ländern geplanten Grenzzäunen zu Belarus:

«Als sich Litauen und neuerdings auch Polen entschieden, an ihren Grenzen zu Belarus einen Zaun zu errichten, protestierte niemand von den offiziellen Vertretern der EU. Im Gegenteil, Manfred Weber, der Chef der Volkspartei-Fraktion im Europäischen Parlament, verlangte vollkommene und bedingungslose Unterstützung seitens der EU-Kommission für Litauen beim Schutz seiner Grenze. Als das Gleiche vor ein paar Jahren (Ungarns Ministerpräsident) Viktor Orban an der Südgrenze Ungarns machte, war sofort Feuer unterm Dach. Europa sollte sich klar werden, dass es keine guten und schlechten Zäune gibt, sondern nur solche, die uns schützen. (...)

Die Schengen-Außengrenze zu schützen, ist Pflicht jedes EU-Mitgliedslandes. Wenn wir diese Pflicht aufgeben würden, müssten wir wieder zu Grenzkontrollen zwischen den einzelnen Staaten zurückkehren, und der freie Personenverkehr innerhalb der Gemeinschaft wäre Vergangenheit. Vonseiten der Politiker wäre es daher fair, wenn sie endlich eingestehen würden, dass Grenzzäune zwar nichts Schönes sind, aber dennoch ihren Zweck erfüllen. Nur solche Barrieren können einen Zustrom von Migranten nach Europa stoppen oder verlangsamen. Es ist daher mindestens heuchlerisch, wenn wir die einen für etwas kritisieren, das auch die anderen tun.»

«El Mundo»: Das neue Afghanistan verleiht dem Terrorismus Flügel

MADRID: Zu den tödlichen Anschlägen in Afghanistan schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Die Anschläge in Kabul zeigen, welche Risiken das Ende der US-Mission mit sich bringt. Die Machtübernahme der Taliban verleiht dem dschihadistischen Terrorismus Flügel. Er verfügt nun in Afghanistan über ein islamisches Emirat, das für ihn als Referenz gilt. Hinzu kommt ein unvermeidliches Gefühl der Hilflosigkeit, der strategischen Schwäche, das auf das ungeschickte Vorgehen von (US-Präsident) Joe Biden seit Beginn der fundamentalistischen Offensive zurückzuführen ist. All dies hat zu einem Chaos geführt, das nun auch das Ende der Evakuierungsbemühungen herbeizwingt (...).

Der frühere US-Staatssekretär Henry Kissinger schrieb in «The Economist», der Aufbau einer Demokratie in Afghanistan sei unmöglich gewesen. «Aber mit diplomatischer und militärischer Gewalt hätte man den Terrorismus besiegen können.» Die USA und die Nato werden weder das eine noch das andere erreicht haben, nachdem sie ihre Verantwortung im Namen einer potenziell katastrophalen Realpolitik eklatant vernachlässigt haben.»

«Hospodarske noviny»: Langeweile zwischen Deutschland und Tschechien

PRAG: Zum Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Tschechien schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Prag am Freitag:

«Die gegenseitigen Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien sind so gut, dass es fast schon langweilig ist. Es ist wie ein Essen ohne Geruch oder Geschmack. Es fehlen die Inhalte, für die sich Bürger und Politiker beider Länder begeistern könnten. Gleichwohl hat die Schließung der Grenzen während der Corona-Pandemie gezeigt, dass Dinge, die wir längst als selbstverständlich empfunden hatten, alles andere als sicher sind. Manche tschechische Diplomaten setzen sich nun dafür ein, die Verkehrsinfrastruktur als gemeinsames Zukunftsthema zu propagieren. Doch ist zweifelhaft, ob das mehr als eine Handvoll von Eisenbahnfans anspricht, so wie den Schriftsteller Jaroslav Rudis, der Steinmeier auf seiner Reise von Berlin nach Prag im Zug begleitete.»

«L'Alsace»: Frankreichs Parteien fehlt es an Führungspersönlichkeiten

MÜLHAUSEN: In Frankreich findet im kommenden Jahr die Präsidentenwahl statt. Dazu schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Freitag:

«(Der französische Staatschef) Emmanuel Macron war der erste Präsident der Fünften Republik, der ohne die Unterstützung einer großen Partei gewählt wurde. Die Frage ist, ob sein Sieg von 2017 die Ursache für den Zusammenbruch der Parteien oder die Folge davon war. Die französische Politiklandschaft ist ein Abbild der Gesellschaft: vielfältig, gespalten, durch die Schnelligkeit des Wandels aus dem Gleichgewicht gebracht, also instabil. Den traditionellen Parteien fehlen natürliche Führungspersönlichkeiten, die dazu in der Lage sind, zu einen (...). Während wir das offizielle Datum abwarten, an dem die (Präsidentschafts-)Bewerbungen (...) eingereicht werden, wird die Kakophonie wahrscheinlich weitergehen.»

«The Times»: Bidens Autorität ist angeschlagen

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Freitag die Terroranschläge in Kabul:

«Diese Gräueltat unterstreicht nur das ganze Ausmaß der Niederlage des Westens und das klägliche und vermeidbare Debakel des Abzugs. Eine Operation, die vor 20 Jahren als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September auf Amerika begonnen wurde, endete mit der Tötung weiterer Amerikaner durch Terroristen in Afghanistan. (...)

Die unmittelbare Folge des Anschlags wird sein, dass Joe Biden noch stärker unter politischen Druck gerät. Das Urteilsvermögen des US-Präsidenten wird bereits stark angezweifelt, weil er gegen den Rat seiner Militärs und ohne Rücksprache mit Verbündeten diesen überstürzten Rückzug angeordnet hat, um seine eigene willkürlich gesetzte Frist einzuhalten. Wie töricht diese Entscheidung war, zeigte sich an der Geschwindigkeit und dem Ausmaß des Zusammenbruchs der früheren afghanischen Regierung, sobald die US-Unterstützung eingestellt wurde. (...)

Ganz abgesehen davon, dass die meisten Republikaner den Deal des ehemaligen Präsidenten Donald Trump mit den Taliban unterstützt hatten, der den Rückzugsprozess in Gang setzte, ist diese Katastrophe unter Bidens Verantwortung geschehen. Und es ist schwer vorstellbar, wie seine Autorität wiederhergestellt werden kann.»

«De Telegraaf»: Höhepunkt des westlichen Versagens

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Freitag das Ende der westlichen Evakuierungsmission:

«Das Ende der Evakuierungen aus Afghanistan ist der traurige Höhepunkt eines grotesken Versagens der westlichen Regierungen. Hauptschuldiger ist US-Präsident Joe Biden, der ohne gründliche Vorbereitung zum Abzug blies und die Welt damit noch unsicherer gemacht hat.

Die USA haben sich in dieser Woche ihr Vorgehen von den Taliban diktieren lassen. Eine andere Erklärung für Bidens Entscheidung, den Forderungen der Taliban nachzugeben und die Frist für die Abreise nicht zu verlängern, gibt es nicht. (...)

Das Ergebnis ist nun, dass Tausende Menschen in der Hölle der Taliban gefangen sind. Das sei «schrecklich», sagte (der niederländische) Ministerpräsident Mark Rutte, der selbst eine Menge zu erklären hat. Die scheidende Regierung handelte viel zu spät und ließ Niederländer und Afghanen, die ein Recht auf Evakuierung hatten, in Todesangst zurück.»

«Washington Post»: Biden-Regierung ist hohes Risiko eingegangen

WASHINGTON: Zu dem verheerenden Anschlag in der Nähe des Flughafens von Kabul schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Was moralisch ein Akt des Bösen war - vorhersehbar und sogar vorhergesagt - stellt in operativer Hinsicht eine schädliche Sicherheitslücke dar. Diese muss behoben werden, zumal US-Beamte offen gesagt haben, dass die terroristische Bedrohung lange noch nicht vorbei ist. Die Taliban haben den Angriff verurteilt (...). Und vielleicht ist die Empörung der Taliban aufrichtig, trotz all des unschuldigen Blutes, amerikanisches und afghanisches, das sie im Laufe der Jahre vergossen haben.

Dennoch konnten zwei Selbstmordattentäter und zusätzliche bewaffnete Männer zuschlagen, während die Taliban die Verantwortung für die Sicherung der Umgebung des Flughafens hatten, einschließlich der Durchsuchung sich nähernder Menschen und Fahrzeuge. Das Risiko, das die Biden-Regierung - wenn auch notwendigerweise - eingegangen ist, indem sie sich auf die Taliban verließ, hat die von vielen befürchteten Folgen gehabt.»

«Nesawissimaja»: Anschlag in Kabul gefährdet humanitäre Hilfe

MOSKAU: Zur Lage in Afghanistan schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Am Flughafen von Kabul kam es zu einer Reihe von Terroranschlägen, die den normalen Betrieb, das heißt die Lieferung humanitärer Hilfe an das Land, gefährden. Bereits im September muss sich die Weltgemeinschaft entscheiden: Entweder die Ordnung wiederherzustellen, das heißt auch die Beziehungen zu den Taliban zu verbessern. Oder sich auf die Folgen einer drohenden humanitären Katastrophe in Afghanistan vorzubereiten. Millionen Afghanen werden aus dem Land fliehen - nicht allein wegen der Unterdrückung durch die Taliban oder wegen der Kämpfe, sondern um dem Hunger zu entkommen. Zudem droht ein starker Anstieg der Coronavirus-Infektionen.»

«NZZ»: Union könnte sich in Opposition erneuern

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den Wahlkampf von CDU/CSU:

«Einen Monat vor der Bundestagswahl geht unter deutschen Christlichdemokraten und Christlichsozialen die Angst um, sie könnten auf den falschen Kandidaten gesetzt haben. (...) Eine Lektion hält der Wahlkampf auch für all jene Christlichdemokraten bereit, die meinen, die Union müsse nach Angela Merkel wieder konservativer werden und dann würde alles gut: dass er auf Friedrich Merz zuging, den Champion des konservativen Parteiflügels, scheint Armin Laschet bis jetzt allerdings nicht geholfen zu haben. Das muss nicht heißen, dass es falsch ist, wenn sich die Union wieder stärker um dieses Wählersegment bemüht, doch der Königsweg zurück zum Erfolg ist dies eben nicht. (...)

Derzeit sieht es danach aus, als könnte Olaf Scholz, der Kandidat der Sozialdemokraten, Merkels politisches Erbe antreten. Eine Katastrophe wäre dies nicht einmal für die Union: Würde Scholz Kanzler, könnten sich CDU und CSU nach 16 Jahren an der Macht in der Opposition erneuern. Wäre dagegen Söder aufgrund seiner Popularität zum Kanzler gewählt worden, hätte sich dieser Prozess verzögert. Vielleicht ist es für die Union besser, mit Laschet zu verlieren, als mit Söder zu gewinnen.»