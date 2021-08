Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Telegraph»: Gefährliche Überfahrt

LONDON: Die britische Regierung will härter gegen illegale Migration über den Ärmelkanal vorgehen. Dazu meint die Londoner Zeitung «The Telegraph» am Freitag :

«Fast 500 Migranten haben am Mittwoch mit kleinen Booten Großbritannien erreicht, womit sich die Gesamtzahl in diesem Jahr auf mehr als 10.000 erhöhte. Für die Linke, die offene Grenzen will, ist jeder Versuch, das Problem zu lösen, unmenschlich. Aber wenn man eine faire Migrationspolitik will, ist der Ansatz «Jeder, der es schafft, kann bleiben» Wahnsinn. Diese Überfahrten sind gefährlich; sie werden von kriminellen Banden ermöglicht. Und wenn die Migranten einmal hier sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie in die Schattenwirtschaft abrutschen und Opfer von Ausbeutung werden. (...)

Das unmittelbare praktische Problem besteht darin, dass das vollkommen sichere Land, aus dem die Migranten über den Ärmelkanal kommen - nämlich Frankreich - sie nur ungern zurücknimmt. Zwar gibt es eine verstärkte Zusammenarbeit mit Großbritannien, die dies erleichtern soll und wofür Frankreich gern unser Geld annimmt. Doch letztendlich können die Franzosen damit leben, dass die Migranten an der englischen Küste landen, anstatt ihr eigenes Asylverfahren zu durchlaufen.»

«Tages-Anzeiger»: Vergewaltigungsopfer ist schuldlos

ZÜRICH: Ein Gericht in Basel hat das Strafmaß eines Vergewaltigers mit Verweis auf das Verhalten des Opfers reduziert. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Dass eine Frau selbst schuld ist, wenn sie vergewaltigt wird, wenn sie einen kurzen Rock trägt oder zu viel getrunken hat, ist eine Einstellung, die von einem kleiner werdenden Anteil der Bevölkerung geteilt wird. Sie ist inakzeptabel. Sie nimmt Täter aus der Verantwortung und schiebt sie den Opfern zu. Es gibt ein Wort dafür: Täter-Opfer-Umkehr. Genau dieser Logik folgt auch die Gerichtspräsidentin, wenn sie dem Opfer vorwirft, es spiele «mit dem Feuer». Implizit unterstellt sie ihm damit eine Mitschuld. Dass dies Einfluss auf das Strafmaß des Vergewaltigers hatte, ist beschämend. Nichts rechtfertigt eine Vergewaltigung.

Aber auch, weil das Gericht mit dieser Täter-Opfer-Umkehr nicht allein dasteht, ist die Debatte darüber so wichtig. Gesetze schweben nicht im luftleeren Raum, sondern werden durch gesellschaftlichen Wertewandel geprägt. Im Umgang mit sexueller Selbstbestimmung muss sich in unserem Justizsystem dringend Grundlegendes verändern.»

«Washington Post»: Angriff auf die Demokratie in Nicaragua

WASHINGTON: Zur Welle von Verhaftungen Oppositioneller vor der für November geplanten Präsidentenwahl in Nicaragua schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Nicaraguas politischer Alptraum verschlimmert sich. Die bis zum 2. August laufende Frist für Kandidaten, sich für die Wahlen am 7. November zu registrieren, ist verstrichen. Doch sieben Personen, die planten, gegen Amtsinhaber Daniel Ortega anzutreten, sitzen im Gefängnis oder unter Hausarrest - und eine achte ist im Exil (...) Am Dienstagabend wurde es sogar noch klarer, was für eine Art von Wahl Herr Ortega im Sinn hat. Die Polizei setzte Berenice Quezada wegen angeblicher «Rechtfertigung von Terrorismus» und «Anstiftung zum Hass» unter Hausarrest (...) Das Vorgehen des Regimes gegen Frau Quezada, die vom Rennen ausgeschlossen ist, solange gegen sie ein Verfahren läuft, deutet darauf hin, dass sich Herr Ortega und seine Mitkämpferin Rosario Murillo - seine Ehefrau, Vizepräsidentin und De-Facto-Co-Diktatorin - von jeder Opposition bedroht fühlen, wie klein sie auch sein mag, und dass sie jeden Vorwand nutzen werden, sie zu zerschlagen (...) Ohne eine effektivere Hilfe von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten wird jede Hoffnung für die nicaraguanische Demokratie schwinden.»