Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.07.21 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

«La Repubblica»: Draghi regiert ruhig und entschlossen

ROM: Die Entscheidung der Regierung von Italiens Ministerpräsident Mario Draghi, angesichts steigender Coronazahlen Zutrittsregeln für bestimmte Aktivitäten im Innenbereich zu verschärfen, schreibt die Zeitung «La Repubblica»:

«Der Ton des Premiers ist ruhig, seine Worte sind gemäßigt, aber ihr Kern lässt kaum Zweifel an der Entschlossenheit des Mannes. Es ist, als lade er (den Chef der rechten Lega Matteo) Salvini und (den Ex-Ministerpräsidenten Giuseppe) Conte, und sicher nicht nur sie, zwischen den Zeilen dazu ein, aus alten Mustern auszubrechen und eine neue politische Partie zu spielen (...).

(...) Draghi: ein Fachmann von großem Ansehen, eine Persönlichkeit, die stark genug ist, um nicht nachzugeben, aber auch ein Politiker, der die Zerbrechlichkeit des Systems sieht und darüber nicht glücklich ist, weil er die langfristigen Risiken eines Ungleichgewichts kennt. (...) In dieser Hinsicht beginnt die Führung von Draghi, zu einem Phänomen mit wenigen Präzedenzfällen in der Geschichte der Republik zu werden. (...). Draghi vermittelte (...) den Eindruck, dass nichts Dramatisches passieren wird (...).»

«Magyar Nemzet»: NSO-Affäre hybrider Angriff auf Ungarn

BUDAPEST: Zu möglichen ungarischen Bezügen des NSO-Skandals schreibt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Freitag:

«Wir liegen nicht ganz falsch, wenn wir sagen, dass in den letzten Tagen ein hybrider Angriff aus dem Ausland unser Vaterland getroffen hat. Ersten Nachrichten zufolge haben die mit George Soros verbundene Menschenrechtsorganisation Amnesty International und die gemeinnützige Medienorganisation Forbidden Stories mit Sitz in Paris ein Ermittlungsprojekt unter Beteiligung von siebzehn (!) Zeitungen auf die Beine gestellt. An diesem Punkt sollte man schon mal innehalten! Man darf nicht glauben, dass angebliche Organisationen der Zivilgesellschaft und leidenschaftliche Journalisten ohne externe technische und finanzielle Unterstützung Zugang zu sensiblen Daten und Informationen haben könnten.

Besonders bezeichnend ist es, dass Amnesty auch in Berlin eine Sicherheitsabteilung und ein Labor hat. Die fähig ist mit ihren Amateurprofis professionelle Spyware, Pegasus, zu identifizieren, ihre Spuren zu erkennen. Kein Zweifel: Dies ist nicht das Werk eines geschickten Amateurbastlers. Dies war der erste Schritt eines im Vorfeld aufgebauten, geplanten Desinformationsangriffs.»

«The Guardian»: NSO ermöglicht die Verletzung von Grundrechten

LONDON: Zur Überwachungssoftware des israelischen Anbieters NSO meint der Londoner «Guardian» am Freitag:

«NSO erklärt, dass es die von ihm verkauften Spionagesysteme nicht selbst betreibt und keinen Zugriff auf die Daten der Zielpersonen seiner Kunden hat, so dass das Unternehmen deren Einsatz nicht überwachen kann. Dies ist ein selbstsüchtiges Argument, das sich auf unternehmerische Geheimhaltung beruft. Aber Spionagesoftware wie die von NSO ermöglicht die Verletzung von Grundrechten. Es ist ein bisschen dürftig für westliche Demokratien, sich darüber zu beschweren, dass China oder Russland digitalen Autoritarismus exportieren, wenn ihre Verbündeten mit Werkzeugen hausieren gehen, die für dieselben Zwecke verwendet werden können.»

«Kommersant»: Nord Stream 2 wird Aufregerthema bleiben

MOSKAU: Die Einigung zwischen den USA und Deutschland im Streit um die Ostseepipeline Nord Stream 2 stößt auf Kritik. Dazu schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«Der amerikanisch-deutsche Deal zu Nord Stream 2 hat den Streit um die europäische Energiesicherheit nicht beendet. Die Architekten des Abkommens - US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel - sind sowohl im Inland als auch international unter Beschuss von Gegnern des Projekts geraten. Selbst die engsten Verbündeten haben sich dagegen ausgesprochen. Allem Anschein nach wird der Deal um die neue Gaspipeline noch lange Zeit ein ernsthaftes Aufregerthema in der Weltpolitik sein. Washington und Berlin stehen schwierige diplomatische Auseinandersetzungen bevor, deren wichtigstes Thema die Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags über den Transit von russischem Gas durch die Ukraine um weitere zehn Jahre sein wird.»

«Star Tribune»: Immer mehr Konservative rufen zum Impfen auf

MINNEAPOLIS: Die Zeitung «Star Tribune» aus Minneapolis kommentiert die Corona-Lage in den USA, wo die Fallzahlen erneut stark ansteigen:

«Fast eineinhalb Jahre nach Beginn der schwersten Pandemie unserer Zeit drängen führende Konservative in zunehmender Zahl ihre Anhänger endlich dazu, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Zu den bekanntesten gehört der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, der auf einer Pressekonferenz diese Woche viele mit seiner offenen Befürwortung des Impfens überraschte. «Ich möchte alle ermutigen, es zu tun und all diese anderen Stimmen zu ignorieren, die nachweislich schlechte Ratschläge geben», sagte er.

Das ist eine bemerkenswerte - und dringend notwendige - Unterstützung seitens eines politischen Führers, dessen Partei und dessen früherer Präsident für viele dieser «schlechten Ratschläge» verantwortlich waren. (...) Die Delta-Variante ist inzwischen für die meisten aktiven Corona-Fälle in den USA verantwortlich, nur dass die Pandemie sich jetzt hauptsächlich auf die Ungeimpften beschränkt, die nach Angaben von Medizinern etwa 99 Prozent der neuen Fälle ausmachen.»

«Den»: Mit Putin im Kreml ist die Ukraine in Gefahr

KIEW: Zur Einigung zwischen den USA und Deutschland im Streit um die Ostseepipeline Nord Stream 2 bemerkt die ukrainische Tageszeitung «Den» (Kiew) am Freitag:

«Die Politik des Putin'schen Russland sieht keine Diplomatie vor. (...) Nord Stream 2, die Ausgabe von russischen Pässen an Bürger der Ukraine und das Waffenrasseln an den Grenzen sind die Glieder einer Kette. Die Ukraine mithilfe der neuen Röhre ökonomisch schwächen, Feindschaft im Inneren mithilfe der Passvergabe säen, eine sozio-ökonomische Krise provozieren, Chaos stiften, Blut vergießen - das gehört unbedingt dazu! Und wenn Blut vergossen wird, von Genozid reden und Truppen herbeiholen. Solange Putin im Kreml sitzt, ist die Ukraine in Gefahr. Es sieht so aus, als ob man das nicht nur in der Ukraine zu begreifen beginnt, sondern auch im Westen.»

«Tages-Anzeiger»: Hochwasserschutz ist Aufgabe für Generationen

ZÜRICH: Zu möglichen Lehren aus der Hochwasserkatastrophe in Deutschland heißt es am Freitag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Die Bilanz der englischen Forscherin Hannah Cloke, die meinte, der deutsche Katastrophenschutz habe «monumental versagt», teilen die meisten deutschen Experten nicht. Mängel und Versäumnisse, auch Versagen hat es offenkundig gegeben. Die Frage, ob ausreichend gewarnt wurde und ob die lokalen Behörden mit den Warnungen richtig umgingen, muss in den nächsten Wochen aber erst noch beantwortet werden. (...)

Hochwasserschutz ist eine Aufgabe für Generationen, die Milliarden kostet. Flüsse sollten renaturiert werden, um ihnen wieder mehr Platz zu verschaffen, an exponierten Stellen braucht es Regenrückhaltebecken, Städte müssen grüner werden, damit Wasser besser versickern kann, in Hochrisikogebieten darf nicht mehr gebaut werden.

In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sucht man derzeit immer noch nach Vermissten und beseitigt Trümmer. Sobald wiederaufgebaut wird, wird man sehen, welche Lehren auch baulicher Art man aus der Katastrophe für die Zukunft zieht.»

«NZZ»: EZB-Zinspolitik lädt zum Schuldenmachen ein

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB):

«Am Donnerstag hat die EZB nun ihren Zinsausblick, die sogenannte Forward Guidance, an die neue Strategie angepasst. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass die EZB sich und die Euro-Zone immer tiefer in einen Teufelskreis aus niedrigen Zinsen und steigenden Staatsschulden manövriert. (...)

Die gewaltigen Ankäufe von Schuldpapieren, vor allem Staatsanleihen, in den vergangenen Jahren, die inzwischen mehrere Billionen Euro betragen, werden vorerst unverändert weitergehen. Viele Beobachter rechnen fest damit, dass der Erwerb eher verstärkt als reduziert wird. Damit schirmt die Währungsbehörde die Mitgliedstaaten immer stärker von Zinssätzen ab, die sich an den Märkten aufgrund von Angebot und Nachfrage bilden.

Die durch die EZB künstlich tief gehaltenen Zinsen laden die Finanzminister der Euro-Länder dazu ein, die ohnehin schon sehr hohen Schulden weiter zu steigern. Steigen die Schulden allerdings noch weiter, wird es der EZB künftig noch weniger möglich sein, die Zinsen auch nur minimal zu erhöhen, da sonst vielen Staaten eine Überschuldung droht.»