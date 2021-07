Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Times»: Die Aussichten für Afghanistans Frauen sind düster

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die Folgen des Taliban-Vormarsches für Afghanistans Frauen und Mädchen:

«Ungeachtet aller Versprechen, das Leben werde so weitergehen wie bisher, sind die Taliban schnell wieder zu den strengen Vorschriften ihrer repressiven Theokratie übergegangen: Mädchen wird der Schulbesuch untersagt, Witwen und Mädchen im Teenageralter werden zur Ehe mit Kämpfern gezwungen und Frauen wird befohlen, zu Hause zu bleiben, sofern sie nicht von einem männlichen Aufpasser begleitet werden. Mädchenschulen werden geschlossen, während Familien aus den von den Taliban kontrollierten Gebieten fliehen, um ihre Töchter vor Zwangsehen zu bewahren. (...)

Die größte Hoffnung liegt in einer Form der Machtteilung, die den Frieden erhalten und einige Rechte bewahren kann. Hochrangige Vertreter der Taliban und der afghanischen Regierung werden in Katar erwartet, um die festgefahrenen Gespräche wiederzubeleben. Die Aussichten sind allerdings düster. Die Taliban, die mehr als die Hälfte des Landes unter ihrer Kontrolle haben, stellen immer weitergehende Forderungen. Es ist schwer zu erkennen, welcher Druck von außen sie dazu zwingen könnte, ihr Versprechen einzuhalten, das Leben der Frauen unverändert zu lassen.»

«La Vanguardia»: Die EU darf Polens Herausforderung nicht tolerieren

MADRID: Zum Streit zwischen der Europäischen Union und Polen um die Justizreformen des Landes, die unter anderem die Bestrafung von Richtern vorsehen, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Freitag:

«Das Tauziehen zwischen Polens populistisch-nationalistischer Regierung und der EU lässt immer weniger Raum für eine ausgehandelte gütliche Lösung, so dass bereits von einem juristischen Polexit die Rede ist. Der ehemalige Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk, der jetzt Chef der Bürgerplattform, der größten Oppositionspartei in Polen ist, beschuldigte gestern die polnische Regierung, die EU zu verlassen. Die Europäische Kommission hat bereits gewarnt, sie werde die Zahlung von EU-Geldern für jene Partner aussetzen, die die Unabhängigkeit der Justiz verletzen und sich nicht an EU-Recht halten - eine Maßnahme, die nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der EU näherrückt (...) Polens Abkopplung vom EU-Recht ist eine Herausforderung und ein ernstes Problem, weil das de facto bedeutet, dass Warschau sich von der europäischen Legalität lossagt. Vor gut dreißig Jahren besiegte Polen den Kommunismus und erlangte Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zurück. Heute haben die Führer des Landes einen autoritären Kurs eingeschlagen, der den Rechtsnormen des Clubs, dem sie angehören, zuwiderläuft. Und Brüssel darf das nicht dulden.»

«Verdens Gang»: Bald muss Europa ohne seine Mutter klarkommen

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) wirft am Freitag anlässlich Angela Merkels Reise in die USA einen Rückblick auf ihre Zeit als Bundeskanzlerin:

«Finanzkrise, Euro-Krise, Schuldenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Russland-Krise, USA-Krise, Atomkraft-Krise - Angela Merkel hat Europa wie eine standfeste und treue Mutter durch eine Krise nach der anderen gelotst. Ja, in der Praxis ist sie die Anführerin der freien Welt gewesen, als die USA aus dieser Rolle in Donald Trumps vier Jahren im Weißen Haus ausscherten. Auch wenn Deutschland niemals die USA ersetzen können, übernahm Merkel die Verantwortung. In Washington gibt sie die Verantwortung an den US-Präsidenten zurück, der jetzt Joe Biden heißt. Aber wie soll Europa ohne seine mächtige Mutter klarkommen? Viele Deutsche kennen nur Merkel als Kanzlerin, die sogenannte Merkel-Generation. Für sie ist Merkel immer da gewesen, als die wichtigen Beschlüsse in Deutschland, Europa und der Welt getroffen wurden. Ihre Zeit als Kanzlerin war geprägt von Pragmatismus, Nüchternheit und Kompromissfähigkeit. Sie war anpassungsfähiger als ideologisch stur.»

«L'Alsace»: Es wird nicht genug gegen den Klimawandel getan

MÜLHAUSEN: Die heftigen Unwetter im Westen Deutschlands sowie in Belgien kommentiert die ostfranzösische Regionalzeitung «l'Alsace» am Freitag:

«Es ist eindeutig, dass diese gewalttätigen Klimaereignisse immer häufiger vorkommen. Und die Experten kündigen uns das an. Wenn die Regenfälle in Zukunft nicht unbedingt öfter auftreten, dann zumindest stärker. Es ist also richtig, dass Europa einen Klimaplan anpeilt und der Staat Gesetze entwirft, aber man hat jedes Mal das Gefühl, dass es zu wenig und zu spät ist. Die Bewusstwerdung entwickelt sich im Schneckentempo, auf Worte folgen nur langsam Taten. Die Regierungen weltweit tun nicht genug, um unerlässliche Veränderungen zu beschleunigen und zu begleiten.»

«De Standaard»: Ursachen der Erderwärmung müssen bekämpft werden

BRÜSSEL: Auch in Belgien haben starke Regenfälle zu Überschwemmungen geführt. Dazu meint belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Wir können nicht sagen, dass wir nicht gewarnt worden sind. Der Weltklimarat hat schon vor Jahren erklärt, dass Extremwettereignisse immer häufiger vorkommen werden. Doch das schien sich stets anderswo, weit von uns entfernt, abzuspielen. Wälder, die wochenlang brannten. Temperaturen von 50 Grad. Gewaltige Schlammlawinen und Menschen, die in tobenden Fluten ertranken. All das geschah ja nicht bei uns. Die extreme Trockenheit des vergangenen Sommers war zwar unangenehm - vor allem die Bauern klagten -, aber immer noch erträglich. Doch das, was wir in den vergangenen zwei Tagen mitgemacht haben, ist es nicht mehr. Der materielle Schaden, aber vor allem das menschliche Leid, sind enorm.

Wir müssen uns anpassen: Dem Wasser mehr Fläche zur Ausbreitung geben, die Versieglung von Böden rückgängig machen, anderswo bauen und wohnen, Pufferzonen schaffen. Doch wir dürfen es nicht dabei belassen, die Symptome zu bekämpfen, wenn wir verhindern wollen, dass es immer schlimmer wird. Wir müssen auch die fundamentalen Ursachen der Erderwärmung anpacken.»

«Tages-Anzeiger»: Ohne Klimaschutz werden Extreme zur Norm

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Freitag mit den Ursachen der extremen Wetterlagen:

«Mit der zunehmenden Erwärmung steigt die Feuchtigkeit in der Atmosphäre und damit die Neigung zu häufigeren und stärkeren Regenereignissen. Und ohne massiven Klimaschutz in den nächsten Jahrzehnten werden die Extreme letztlich zur Norm, wie wir das bei der Temperaturentwicklung in der Schweiz feststellen können.

Dennoch, so scheint es, gab es noch zu wenige Extremerlebnisse, um die Gesellschaft restlos davon zu überzeugen, dass wir keine Zeit mehr haben und die Klimamodelle inzwischen zuverlässige Daten liefern. Das hat auch Folgen für die Prävention. So wird etwa das Gros der Hochwasser-Schutzprojekte erst realisiert nach einem extremen Naturereignis, wie eine Studie zeigt. Offensichtlich besteht nach wie vor kein Vertrauen in Klimaszenarien. Lieber wartet man mit den Investitionen in der Hoffnung, dass man beim nächsten Unwetter verschont bleibt.»

«NZZ»: Viele Fragen zum Putschversuch in der Türkei bleiben offen

ZÜRICH: Zum fünften Jahrestag des Putschversuches in der Türkei meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Nicht nur in der Türkei halten sich hartnäckig Verschwörungstheorien. Auch im Westen glauben viele, dass der versuchte Coup d'Etat mit 250 Toten eine Inszenierung Erdogans gewesen sei. (...)

Die Opposition im Parlament hat zwar die Befragung von Schlüsselfiguren wie des Armee- und Geheimdienstchefs beantragt, doch hat Erdogan dies verhindert und die Ermittlungen rasch beendet. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Regierung kein Interesse an einer echten Aufklärung des Geschehens hat.

Erdogans Narrativ ist deshalb nicht falsch, aber wohl nicht die ganze Wahrheit. Es lässt sich nur spekulieren, was in jener Nacht hinter den Kulissen passiert ist. Nur im Fall eines Regierungswechsels wird wohl mehr Licht ins Dunkel kommen. Solange Erdogan keine unabhängige Untersuchung zulässt, braucht er sich nicht zu beschweren, dass der Westen und auch viele Türken ihm seine Erzählung von der heldenhaften Verteidigung der Demokratie in jener Nacht nicht abkaufen.»

«Magyar Nemzet»: Polen und Ungarn beharren auf souveränen Rechten

BUDAPEST: Zu den EU-Verfahren gegen Polen und Ungarn wegen diverser Gesetze, die aus Sicht der Kommission in Brüssel die Unabhängigkeit der Justiz einschränken und sexuelle Minderheiten diskriminieren, schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Freitag:

«Wir wollen wirklich nicht in einer Demokratie leben, in der man nur Gesetze erlassen kann, die den Brüsseler Juristen und den hinter ihnen stehenden Interessengruppen gefallen. In der wir noch dankbar dafür sein können, dass sie einem nicht auch noch in den lapidarsten Fragen dreinreden. In Warschau ist man nun mal der Ansicht, dass auch der Sejm in der Lage ist, ein Gesetz über die Gerichtsbarkeit zu beschließen. In Budapest wiederum, dass es in die Kompetenz des Parlaments fällt, die sexuelle Erziehung der Unter-18-Jährigen gesetzlich zu regeln. Das ist unser souveränes (...) Recht.»

«Der Standard»: Laschet und die Klaviatur der Krisenkommunikation

WIEN: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet habe beim Hochwasser gezeigt, dass er «die Klaviatur der Krisenkommunikation gut beherrscht», schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Laschet (hat) eine Anleihe beim sozialdemokratischen Ex-Kanzler Gerhard Schröder genommen, die Gummistiefel angezogen und sich ins Katastrophengebiet begeben. Das hat Schröder 2002, beim Jahrhunderthochwasser der Elbe, auch getan. Während sein Herausforderer Edmund Stoiber (CSU) noch im Urlaub weilte, stapfte Schröder in Ostdeutschland durch Schlamm und Dreck. Für seine Wiederwahl kurz danach wirkte das Wunder, Stoiber hatte das Nachsehen.

Für den Moment kann Laschet also aus den schrecklichen Ereignissen Kapital schlagen. Aber der Wahlsieg ist ihm deshalb noch nicht sicher. Bis zur Bundestagswahl werden noch mehr als zwei Monate vergehen.»