Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Corona in Urlaubsgebieten

Risiken in Kauf zu nehmen - auch das gehört zur Freiheit - heißt aber auch nicht, dass man Risiken suchen muss.

Jeder sollte Warnungen ernst nehmen und Schutzmaßnahmen insbesonde-re dort weiter ernst nehmen, wo man sich am ehesten anstecken kann: in Innenräumen und Menschenmengen. Jeder hat weiter-hin die Möglichkeit, sich gut und weitgehend zu schützen: durch Impfung, die bekannten Schutzmaßnahmen - unabhängig da-von, ob sie angeordnet werden - und generell durch das eigene Verhalten. Wenn der Einzelne dieser Verantwortung gerecht wird, ist auch das ein Zeichen dafür, dass die Freiheit lebt. Umbuchungen, Quarantänen und Unsicherheiten können nicht dar-über hinwegtäuschen, dass es möglich geworden ist, die Pande-mie zu beherrschen. Daraus sollte Europa Mut schöpfen, an-statt Angst vor einer neuen Welle zu haben.

«Berliner Morgenpost» zu Reiserückkehrern

Bevor die Delta-Variante ein Problem wurde, haben auch Ungeimpfte ihren Urlaub gebucht, im Vertrauen, dass sie sorglos am Strand liegen werden.

Jetzt müssen sie fürchten, bei der Rückkehr in Quarantäne gehen zu müssen. Die Politik stellt erst strenge Regeln auf, sorgt dann mit schnellen Lockerungen und Ausnahmen dafür, dass sich Bürger Freiheiten erlauben - und schränkt diese Freiheiten dann plötzlich wieder ein. Nun liegt der Ball wieder bei den ohnehin schon unterbesetzten Gesundheitsämtern. Sie sollen nun kontrollieren, dass Anordnungen wie Quarantänezeiten korrekt eingehalten werden. Damit aber sind sie überfordert. So bleibt letztlich wieder nur eines: Auf die Eigenverantwortung eines jeden Urlaubers zu setzen. Ob das klappt und ausreicht, werden wir alle nach den Sommerferien sehen.

«Süddeutsche Zeitung» zur europäischen Bildpolitik

Die Bandenwerbung des vom Geld verseuchten Turniers machte restlos klar, was hier empfohlen wird: die Produkte des russischen Energieversorgers Gazprom, Flugreisen mit Qatar Airways und das Bezahlsystem Alipay der chinesischen Alibaba-Gruppe - Firmen aus Ländern, in denen Wirtschaft nah am jeweiligen Regime ist, das wiederum jeweils von den Werten, Idealen und Standards in Europa maximal weit entfernt ist.

Das europäische Turnier macht in jedem Bild Werbung für die Wirtschaft geschlossener Gesellschaften - mehr symbolische Selbstverleugnung kann man sich kaum ausdenken. Wenn Europa zu sich, seinen Werten finden möchte, eines Tages, auch mit denen, die heute noch als junge Menschen am Bildschirm lernen, was das sein könnte, ein Europa des Humanismus und der Kultur, dann beginnt der Weg dorthin mit den Bildern, die Europa von sich selbst entwirft. Und umgekehrt befördert eine weiterhin nachlässige Inszenierung europäischer Events den Weg in die geopolitische Irrelevanz.

«Frankfurter Rundschau» zum Konflikt zwischen Lukaschenko und der EU

Es ist niederträchtig, aber nicht überraschend, dass der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko Flüchtlinge als politische Waffe gegen die EU missbraucht.

Es ist ein weiterer Punkt auf einer langen Liste, die nicht nur zeigt, dass er sich mit allen Mitteln an die Macht klammert. Es verdeutlicht auch, dass die verschärften Brüsseler Sanktionen sein Regime treffen. Er verschärft den Konflikt mit dem Westen aber nicht nur, um sich für die ökonomisch schmerzhaften Strafen zu revanchieren. Er nutzt den Zwist auch, um innenpolitisch von eigenen Verfehlungen abzulenken. Zudem stilisiert er sein Regime weiter als Bollwerk gegen die EU, damit ihn die russische Regierung von Wladimir Putin weiter unterstützt. Die EU sollte Litauen in diesem Konflikt nicht nur mit Worten und ein paar Grenzschützern beistehen. Aber vor allem sollten die Verantwortlichen in der EU darüber nachdenken, was die nächsten Schritte sind. Lukaschenko wird nicht einfach einlenken und freie Wahlen organisieren.

«De Tijd»: Nur mit Reformen können Krisen überwunden werden

BRÜSSEL: Die Europäische Zentralbank hat sich beim Thema Inflation mehr Spielraum verschafft. Dazu meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Freitag:

«Es wird nun noch leichter, sich immer weiter Geld zu borgen. Im Spitzensport ist Doping oft nicht weit weg, aber die europäische Wirtschaft wird schon seit neun Jahren mit finanziellem Doping am Laufen gehalten - ohne große Ambitionen, damit aufzuhören, denn die Hochleistungen sind dringend notwendig.

Wie kommen wir jemals wieder davon los? Schon 2012, mitten in der Eurokrise, wurde erklärt, dass eine Zentralbank mit Gratisgeld Probleme nicht lösen kann. Sie kann damit aber Zeit für Politiker kaufen, die für mehr Leistungskraft der staatlichen Verwaltung sorgen und die Wirtschaft reformieren müssen, damit sie schneller wachsen kann. Der Corona-Rückschlag hat dieses Thema zeitweise negativ variiert: Staaten mussten den Schaden begrenzen, den Schock überwinden und das wirtschaftliche Gefüge intakt halten. Doch die Staatsschulden stapeln sich immer höher, während sich am ursprünglichen Auftrag nichts geändert hat: Es sind Reformen nötig, um die Krisen durchzustehen, in die wir geraten sind.»

«Nesawissimaja»: Schwarzer Donnerstag für die belarussischen Medien

MOSKAU: Zu den Schließungen unabhängiger Medien in Belarus unter dem Machthaber Alexander Lukaschenko schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Der Donnerstag war ein weiterer schwarzer Tag für die belarussischen Massenmedien. Der Machtapparat setzt seine Säuberungen der Informationslandschaft fort. Die Seiten von fast allen nicht staatlichen Medien sind gesperrt, die Zahl der festgenommenen Journalisten steigt. Diejenigen, die das Land verlassen haben, versuchen, aus dem Ausland weiter zu arbeiten.

Der Donnerstag begann mit Razzien in der Redaktion und in den Wohnungen von Mitarbeitern der ältesten belarussischen Zeitung «Nascha Niwa». Dann kamen die Meldungen über Durchsuchungen bei Regionalmedien. Nun sind in Belarus die beliebtesten Informationsportale mit sozial-politischen Inhalten blockiert. (.)

Es gibt jetzt nur noch zwei, drei kleine nicht staatliche Quellen. Aber die Experten meinen, ihre Sperrung sei nur eine Frage der Zeit. (.) Den Angriff auf die Medien führen Analysten nicht zuletzt darauf zurück, dass der Machtapparat seinen von den Staatsmedien propagierten Sieg über die Demokratiebewegung selbst nicht spürt.»

«Lidove noviny»: Impfgegner lassen sich kaum umstimmen

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Freitag zum Problem der Corona-Impfablehner:

«In vielen entwickelten Ländern stößt die Impfkampagne an ihre Grenzen. Die Regierungen wissen nicht, wie sie die Impfablehner umstimmen sollen. Es gibt skurrile Vorschläge, die Zweifler schlicht und einfach mit Geld zu bestechen. Doch dieser Typ Mensch würde als Belohnung immer mehr wollen - statt 40 Euro auf einmal 400 Euro, statt zwei Tagen Sonderurlaub zwei Wochen. Vielleicht würde ein anderer Vorschlag besser funktionieren, nämlich die Corona-Leugner ihre eigenen Corona-Krankenhauskosten bezahlen zu lassen. Doch wie ist es überhaupt möglich, dass Millionen Menschen immer noch blind an verschiedene Lügen und Verschwörungstheorien über das Virus und die Impfung glauben? Wir müssen uns auf einen schweren Herbst vorbereiten, auf einen weiteren Lockdown, auf Tausende weitere Todesfälle und immense wirtschaftliche Schäden. Denn wer sich bisher nicht vom Sinn der Impfung hat überzeugen lassen, dürfte seine Meinung in den nächsten Monaten auch nicht mehr grundlegend ändern.»

«Pravda»: Auch Kinder brauchen Corona-Impfungen

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Freitag zur Diskussion, ob auch Kinder gegen Covid-19 geimpft werden sollten:

«Um Kinder drehte sich die Impfdiskussion bisher weniger, weil die erste und zweite Corona-Welle vor allem Erwachsene schwerer traf. (...) Fachleute warnen jedoch, dass die dritte Welle im Herbst vor allem Kinder treffen könnte, noch dazu, weil dann ja gerade wieder ein Schuljahr beginnt. Schon bisher haben die vielen Abwesenheiten vom Schulunterricht schwere Schäden auf der sozialen und Bildungsebene verursacht. Wie lässt sich also erreichen, dass die Eltern ihre Kinder impfen lassen? (...)

Kinderärzte weisen nicht nur darauf hin, dass auch Kinder im Falle einer Erkrankung nicht vor Langzeitfolgen gefeit sind, sondern auch darauf, dass andererseits die Impfung keine außergewöhnliche Belastung für ihr Immunsystem darstellen sollte. Sich vor den Nebenwirkungen der Impfung mehr zu fürchten als vor der Erkrankung selbst ist deshalb etwa so, als würde man von der Medizin erwarten, dass sie Unsterblichkeit garantiert, und ihr deshalb misstrauen, weil sie dabei versagt.»

«Verdens Gang»: Haitis Tragödie

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Freitag die Lage in Haiti nach der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse:

«Haiti hat sich bereits lange vor dem Mord an Präsident Jovenel Moïse in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise befunden. Der Tod des Präsidenten verschlimmert die Situation nun dramatisch. Haiti war schon vorher instabil, aber der Präsidentenmord schafft ein Machtvakuum, das mehrere blutige Auseinandersetzungen auslösen kann. Viele kriminelle Banden kontrollieren Stadtteile und terrorisieren die Bevölkerung. Ohne funktionierende politische und zivile Behörden können die Banden noch freieren Spielraum bekommen. Haiti braucht Hilfe und Unterstützung. Das letzte, was es benötigt, ist eine neue Spirale der Gewalt.»

«De Telegraaf»: Zuma ist ein waschechter Populist

AMSTERDAM: Zum Haftantritt des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Kaum etwas illustriert die Uneinigkeit der Südafrikaner besser als ein beim Gefängnis anklopfender Jacob Zuma. Für viele Menschen konnte seine Haft - Zuma hat sich selbst der Polizei gestellt - nicht schnell genug beginnen. (...) Jedoch wird er nach wie vor von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt. Das kommt maßgeblich daher, dass er ein waschechter Populist ist, der perfekt mit den Emotionen vor allem der armen, desillusionierten und frustrierten Massen spielt. Rund 50 Prozent der Südafrikaner sind arbeitslos; unter der Jugend liegt dieser Prozentsatz sogar noch höher. Zuma sagt, was viele Menschen hören wollen und das in einer Sprache, die sie verstehen.»

«DNA»: Haiti steht am Rande des Zusammenbruchs

STRAßBURG: Nach der Tötung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse kommentiert die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) die Lage auf Haiti:

«Die Korruption und die ständige Amtspflichtverletzung der Eliten, die Übertragung von ganzen Wirtschaftszweigen an ausländische Konzerne oder Privatinteressen und die Unterschlagung von Beihilfen haben die kleine karibische Republik zerstört. Die grauenerregende Gewalt der Banden, die - mithilfe einer mehr oder weniger aktiven Komplizenschaft des Staates - die Kontrolle über die Hauptstadt und die Mehrheit der Städte erlangt haben, zwingt die Haitianer dazu, zu fliehen oder sich zu verstecken. Eine andere Alternative gibt es nicht. (...)

Unter diesen dramatischen Umständen, in denen sich die Krisen miteinander verwickeln, öffnet die Tötung von Jovenel Moïse ein neues angsteinflößendes Kapitel. Er war ein schlecht gewählter und unbeliebter Präsident, aber ein Symbol für das Wenige, das vom Konzept eines Nationalstaats noch übrig war. Port-au-Prince befindet sich an diesem Morgen kurz vor der Explosion und Haiti am Rande des Zusammenbruchs.»

«The Times»: Korruption in Südafrika muss stärker bekämpft werden

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die Gefängnisstrafe für den südafrikanischen Ex-Präsidenten Jacob Zuma:

«Einst ein Held des Kampfes gegen die Apartheid, war Jacob Zuma später für die Plünderung der Staatskasse verantwortlich, die zur Bereicherung einiger weniger und zur Verarmung der großen Mehrheit der schwarzen Südafrikaner führte. Nach Jahren der Straffreiheit sendet die Inhaftierung wegen seiner Weigerung, in einer Korruptionsuntersuchung auszusagen, die starke Botschaft, dass niemand über dem Gesetz steht.

Wenn Zumas lange verzögerter Korruptionsprozess Ende des Monats beginnt, wird der ehemalige Präsident direkt aus einer Gefängniszelle zum Gericht gebracht werden. Das ist ein Sieg für die Justiz und die Verfassung, die Zuma zu untergraben versuchte, indem er sie als zweitrangig gegenüber der regierenden Partei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) bezeichnete. Dennoch ist es nur ein Anfang. Zumas Nachfolger, Präsident Cyril Ramaphosa, hat bislang nur zaghaft versucht, in der Partei aufzuräumen und den Staat von Korruption zu säubern. Es ist wichtig, dass er jetzt einen Schlussstrich unter die Zuma-Ära zieht und diese Bemühungen verstärkt.»

«La Repubblica»: Biden nimmt Abstand von Zielen der eigenen Basis

ROM: Zur Ansprache von US-Präsident Joe Biden hinsichtlich eines Endes des Afghanistan-Einsatzes schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Freitag:

«Er ist ein müder, aber realistischer Biden, der mit der Nation eine ehrliche Sprache sprechen will. Er verbot seinen Mitarbeitern, den Ausdruck Mission Accomplished (Aufgabe erfüllt) aus der unglückseligen Erinnerung zu verwenden. Der frühere US-Präsident George W. Bush verkündete ihn bezüglich des Iraks, als der Krieg noch nicht beendet war.

Aber der Abzug der Amerikaner ist vollzogen, und es gibt kein Zurück. Die Hauptziele, zumindest die unmittelbar nach dem Anschlag vom 11. September 2001 formulierten, wurden erreicht. (...) Aber Biden nimmt Abstand von den anderen Zielen, die dieser Krieg nach und nach mit sich brachte, auch von denen seiner Basis, der menschenfreundlichen Linken: nämlich Export von Demokratie, Rechten und Gleichberechtigung für Frauen.»

«Tages-Anzeiger»: Auch in Europa wird fürs Geschäft gemordet

ZÜRICH: Zu Mordanschlägen auf Journalisten in Europa meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Übergriffe auf Journalisten in Europa sind ein verlässliches Zeichen dafür, dass in den jeweiligen Ländern Grundsätzliches im Argen liegt. 2017 wurde Daphne Caruana Galizia ermordet, ein Symptom des kriminellen Filzes in Malta. 2018 traf es Ján Kuciak, der in der Slowakei Steuerdelikte aufgedeckt hatte. In beiden Ländern lösten die Morde Grundsatzdebatten über die Verflechtung von Macht und organisiertem Verbrechen aus. Nach dem Anschlag auf Peter de Vries werden nun auch die Niederländer grundsätzlich. Wie schon in Malta und der Slowakei ist klar: Gesellschaften, in der Journalisten um ihr Leben fürchten, sind in schlimmer Verfassung. (...)

Allerdings offenbart der Angriff auf Peter de Vries nicht nur Gefahren für Journalisten. Vielmehr erinnert er an Macht und Skrupellosigkeit des organisierten Verbrechens in Europa.

Zwar gelten die Niederlande als funktionierende Demokratie, aber auch hier scheint der Staat im Kampf gegen den Kokainschmuggel die Kontrolle zu verlieren. Die Mitglieder verschiedener Banden bringen sich nicht nur gegenseitig um, sondern alle, die sich in den Weg stellen, das können auch Anwälte oder eben Journalisten sein.»

«NZZ»: Haiti braucht Hilfe aus dem Ausland

ZÜRICH: Zur Lage in Haiti nach der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse heißt es am Freitag in einem Kommentar der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Die Geschichte des Landes ist bis heute gezeichnet von tiefen Gräben in der dunkelhäutigen Gesellschaft - etwa zwischen Mischlingen und Schwarzen oder zwischen Bauern und Stadtbewohnern - und entsprechender politischer Instabilität. Staatsstreiche, blutige Diktaturen, Volksaufstände und Bürgerkriege waren in den letzten zweihundert Jahren sozusagen an der Tagesordnung. (...)

Die Durchführung sauberer und von allen Seiten anerkannter Wahlen ist in Haiti seit Jahren nicht mehr geglückt. Die Sicherheitskräfte sind bei der Bekämpfung der kriminellen Banden heillos überfordert.

Angesichts der gefährlichen Lage stellt sich deshalb die Frage, ob es nicht am besten wäre, wenn das Land wieder Unterstützung durch ausländische Kräfte erhielte. Zwar waren auch die Interventionen durch die UN-Friedenstruppe und durch die Amerikaner in den letzten drei Jahrzehnten nicht unproblematisch. Sie konnten Haitis Probleme nicht lösen. Doch sie verhinderten immerhin einen zerstörerischen Gewaltausbruch.»

«El Periódico»: Fünfte Corona-Welle bedroht Spaniens Tourismus

MADRID: Die spanische Zeitung «El Periódico» kommentiert am Freitag die Folgen steigender Corona-Zahlen für den Tourismussektor:

«Die Empfehlung des französischen Europaministers Clément Beaune an seine Landsleute, Spanien wegen steigender Corona-Zahlen als Urlaubsziel zu meiden, ist für die Tourismusbranche eine sehr schlechte Nachricht. Die schnelle Ausbreitung der Delta-Mutation des Virus insbesondere in der kaum geimpften Altersgruppe zwischen 12 und 29 Jahren könnte schon bald die Aussichten für einen Schlüsselbereich unserer Wirtschaft eintrüben.

Die am Mittwoch veröffentlichte Prognose der EU, die Spanien ein BIP-Wachstum von 6,2 Prozent in diesem Jahr und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt vorhersagt, basiert zu einem guten Teil auf einer positiven Entwicklung des Tourismussektors. Dafür müssen gesundheitliche Mindestgarantien vorhanden sein.

Die Feststellung, dass die Folgen der fünften Epidemiewelle wesentlich milder als die früherer Wellen sind, mag eine psychisch ermüdete Bevölkerung beruhigen. Aber eine bedeutende Anzahl potenzieller Besucher wird eine Reise nach Spanien für ein Risiko halten, egal ob das stimmt oder nicht.»

«Washington Post»: Der Westen zögert zu lange in Myanmar

WASHINGTON: Zur eskalierenden Gewalt in Myanmar nach dem Militärputsch vom Februar mit immer mehr bewaffneten Zusammenstößen schreibt die «Washington Post» in ihrer Online-Ausgabe:

«Dass die Opposition so einen radikalen und gefährlichen Kurs einschlägt, spiegelt die tiefe Frustration über das Versagen der Außenwelt, entschieden gegen den Putsch vorzugehen. Während die Vereinigten Staaten und die Europäische Union einige Sanktionen verhängt haben, haben China und Russland ein Vorgehen des UN-Sicherheitsrates blockiert, und die Antwort asiatischer Länder, einschließlich Indiens und Japans, ist schwach gewesen. Es gibt Schritte, mit denen der Westen den Druck beträchtlich erhöhen könnte, einschließlich einer Blockade der Einnahmen, die das Regime aus dem Erdgasexport erzielt. Aber das EU-Mitglied Frankreich hat sich einem solchen Schritt widersetzt, denn die französische Gesellschaft Total ist ein Partner bei der Erdgasförderung. Die Biden-Regierung könnte wohl die Geldflüsse einseitig stoppen, weil sie auf Dollar lauten, aber das würde der Politik einer Abstimmung mit den europäischen Verbündeten zuwiderlaufen. Das Ergebnis ist ein diplomatischer Stillstand und der fortgesetzte Abstieg eines 54-Millionen- Einwohner-Landes in Richtung blutiger Anarchie.»