Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Nesawissimaja»: Merkels Festhalten an Gipfel mit Russland nützlich

MOSKAU: Zum Festhalten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an einem EU-Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin schreibt die Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Angela Merkel ist wahrscheinlich noch unter dem Eindruck des Treffens der Präsidenten Russlands und der USA in Genf, weil sie nicht aufhört, auf einer Notwendigkeit von Verhandlungen der EU mit Russland auf höchster Ebene zu bestehen. (.) Jetzt will Merkel ihre Initiative zu Russland mit US-Präsident Joe Biden Mitte Juli in Washington erörtern, nachdem Putin in seinem Artikel in der «Zeit» für eine allumfassende Partnerschaft mit Europa eingetreten war. (.)

Dabei wäre ein Gipfel der EU mit Russland ziemlich nützlich. Wenn die Beziehungen der Nachbarn auf Konfrontation stehen, können Treffen auf höchster Ebene rote Linien festlegen. Nach sieben Jahren Entfremdung kann nur ein klares politisches Signal der Anführer die praktische Arbeit in Ministerien, Behörden, Unternehmen, gesellschaftlichen Organisationen, Bildungseinrichtungen usw. wieder anstoßen.

Und ein Gipfel der EU mit Russland wäre auch ein Signal an die internationale Gemeinschaft zu möglichen Fortschritten in ihren Beziehungen - ob es nun um eine Liberalisierung von Visumsregeln, um eine Verringerung des Sanktionsdrucks, um eine Entschärfung des Informationskrieges, um Fragen der europäischen Sicherheit oder um etwas anderes geht.»

«Nesawissimaja»: Nord Stream 2 kann Lage am Gasmarkt entspannen

MOSKAU: Zur Diskussion um die russisch-deutsche Gasleitung Nord Stream 2 durch die Ostsee und zur Lage des Gasmonopolisten Gazprom schreibt die Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Europa kommt ohne Nord Stream 2 nicht aus. Kälte, Hitze und das Coronavirus stärken die geostrategische Position Russlands. Und auch der Markt unterstützt die Gasleitung. Obwohl Gazprom im Rekordtempo gerade Gas nach Europa pumpt, sind die Speicher dort nur gering gefüllt. Die Preise steigen ebenfalls im Rekordtempo. Kein Flüssiggas aus den USA, Katar oder Russland kann die Lage entspannen, weil die Tanker weiter vor allem nach Asien fahren, wo die Preise höher sind. Gazprom macht nun Andeutungen, dass sich die Situation nur durch eine Fertigstellung von Nord Stream 2 im Herbst entspannen kann.»

«The Times»: USA müssen neues amerikanisches Jahrhundert anstreben

LONDON: Zur politischen Hinterlassenschaft des verstorbenen früheren US-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Es war Donald Rumsfeld, der - gemeinsam mit einem kleinen Kreis anderer hoher Regierungsbeamter - US-Präsident George W. Bush davon überzeugte, auf die Terrorangriffe gegen Amerika vom 9. September 2001 mit der Invasion Afghanistans und des Iraks zu reagieren. Die Welt und insbesondere diese beiden Länder müssen heute noch mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen leben. (...)

Chinas Präsident Xi Jinping geht ebenso wie der russische Präsident Wladimir Putin davon aus, dass Rumsfelds Kriege Amerika geschwächt haben und dass es den USA an militärischer und politischer Stärke mangelt, seine Interessen oder seine Verbündeten zu verteidigen.

Die Herausforderung für US-Präsident Joe Biden besteht darin, Peking, Moskau und Teheran davon zu überzeugen, dass dies eine Fehlkalkulation ist und dass die USA weiterhin entschlossen sein werden, westliche Werte in einer neuen Ära der Rivalität von Supermächten zu verteidigen. Das muss nun das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert sein.»

«De Standaard»: Rumsfeld - bekannt und geschmäht

BRÜSSEL: Zum politischen Erbe des verstorbenen früheren US-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Als wichtigster Befürworter des Irakkrieges wurde Rumsfeld zu einem der bekanntesten Gesichter der Bush-Regierung - und zu einem ihrer meist geschmähten Minister. Abgesehen davon, dass das Kriegsmotiv falsch war - der angebliche irakische Besitz von Massenvernichtungswaffen - wurde ihm vor allem vorgeworfen, dass das Pentagon die Invasion mit einer zu kleinen Truppe begonnen hatte, ohne die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Ordnung nach dem Sturz (des damaligen Präsidenten) Saddam Husseins zu berücksichtigen. Dieser minimale Truppeneinsatz wurde als «Rumsfeld-Doktrin» bekannt.

Er wurde auch heftig dafür kritisiert, dass die USA Gefangene misshandelten, insbesondere in dem von ihm eingerichteten Terroristengefängnis in Guantanamo Bay auf Kuba und im irakischen Gefängnis Abu Ghoreib. Bilder von amerikanischen Soldaten, die irakische Gefangene folterten und demütigten, beschädigten die Glaubwürdigkeit der USA weltweit.»

«Verdens Gang»: Chinas Erfolg hängt nicht von der Partei ab

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Freitag die scharfe Rede des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, zum 100. Jahrestag der Partei:

«Doch Chinas Erfolg hängt nicht von der Partei ab, wie Xi behauptet. Das Volk trägt die entscheidende Rolle, nicht die Partei. Die Chinesen haben nicht die Freiheit, ihre Meinung zu äußern oder ihre Führer in freien Wahlen zu wählen. Es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn dieses Regime enorme Ressourcen aufwenden muss, um seine eigene Bevölkerung zu überwachen und gegen jeden Dissens hart vorgeht. Tapfere Chinesen haben für Rechte gekämpft, die wir für selbstverständlich halten. Der chinesischen Führung darf es nicht gelingen, den Ländern und Organisationen, die auf Chinas Menschenrechtsverletzungen hinweisen, einen Maulkorb zu verpassen.»

«Corriere della Sera»: Xi Jinping will große Mauer um Macht errichten

ROM: Zum 100. Jubiläum der kommunistischen Partei Chinas schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Freitag:

«Das ist die Botschaft, die Xi gestern neu verkündet hat: Der Kommunismus ist zu einem geplanten Kapitalismus unter der Kontrolle von Regierungstechnokraten geworden; alle Chinesen haben die Möglichkeit, Wohlstand zu erreichen; dafür reicht es, wenn sie nicht an grundlegenden Entscheidungen interessiert sind und die internationale Proteste gegen die Repression in Hongkong, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, die militärische Drohungen gegen Taiwan und aggressive Handelspraktiken nicht hören; es reicht, wenn sie sich von politischer Amnesie umhüllen lassen und die Ergebnisse genießen. Der brutale Satz von gebrochenen Köpfen ist ein Rat an die internationale Gemeinschaft: Geschäfte und keine Ideale.

In Pekings Slogans ist in letzter Zeit der Ausdruck historischer Nihilismus wieder in Mode gekommen, um jegliche Kritik oder Zweifel an der Marschroute anzuprangern. (...) Xi sagt den Chinesen, dass der Westen die Partei vom Volk und vom Traum von Wohlstand trennen möchte, also fordert er ihn auf, eine große Mauer um seine Macht zu errichten.»

«Tages-Anzeiger»: Unter Xi Jinping dröhnt in China der Nationalismus

ZÜRICH: Zur politischen Lage in China schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Nach der wirtschaftlichen Öffnung Chinas, Ende der Siebzigerjahre, verwandelte sich die Partei in eine äusserst pragmatische Machtmaschine, ausgerichtet auf ein ständig wachsendes Bruttoinlandprodukt. (...)

Seitdem Xi Jinping an der Macht ist, dröhnt der Nationalismus. Die Gremien der KP hat er entmachtet und sich zum beinahe allmächtigen Alleinherrscher aufgeschwungen. Wenn er will, kann er auf Lebenszeit Präsident bleiben, 2018 hat er die Amtszeitbegrenzung abschaffen lassen. Das Xi-Jinping-Denken hat seitdem Verfassungsrang. Was sich dahinter verbirgt, weiß niemand so recht, obwohl es längst eigene Lehrstühle dafür gibt. Wie so oft nimmt die Kommunistische Partei die Details nicht genau.»

«El País»: Bedrohlicher Anstieg der Infektionen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Freitag die in dem beliebten Urlaubsland wieder steigenden Corona-Zahlen:

«Nach wochenlangem Rückgang steigt die Zahl der Corona-Infektionen in Spanien wieder rasant an. Deshalb ist extreme Vorsicht bei der Deeskalation notwendig. Die Massenansteckung Tausender junger Leute auf Mallorca zeigt die Gefahren der Selbstüberschätzung. Die Disziplin, mit der ein Großteil der Bevölkerung die Empfehlungen zu sozialen Kontakten und dem Tragen einer Maske befolgt, ist lobenswert, aber es reicht schon, dass ein kleiner Teil die Vorsichtsmaßnahmen nicht mehr einhält.

Eine Trendwende ist in der Regel auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen. In diesem Fall kamen Lockerungen der Beschränkungen, die Öffnung des Nachtlebens und ein großes Bedürfnis nach Normalität zusammen. Von den Neuinfektionen sind jetzt vor allem Jüngere betroffen, die der Infektion besser widerstehen. Aber die starke Verbreitung des Virus unter jungen Menschen ist ein Risiko für die ältere Bevölkerung, die noch nicht vollständig geimpft ist. Das sind immerhin 51 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und 24 Prozent der 50- bis 59-Jährigen.»

«NZZ»: Schwarzes Meer ist nicht Moskaus Hinterhof

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag russische Drohungen gegen westliche Schiffe im Schwarzen Meer:

«Auch das Schwarze Meer ist nicht einfach Moskaus Hinterhof. Fünf der sechs Anrainerstaaten gehören der Nato an oder sind Partner der Allianz. Daher ist die zeitweilige Präsenz von Schiffen anderer Nato-Staaten nicht nur legal, sondern auch völlig legitim.

Russland führt sich jedoch selbst im internationalen Teil dieses Gewässers als Hegemon auf, wie der Vorfall um die niederländische Fregatte und ähnliche Konfrontationen in der Vergangenheit zeigen. Die «Evertsen» wurde laut Den Haag von Russlands Luftwaffe über Stunden mit Tiefflugmanövern und vorgetäuschten Angriffen bedrängt. Das ist ein illegales und gefährliches Verhalten.

Ein weiterer Vorwurf trifft leider ebenfalls zu: Wenn Präsident Putin nun nonchalant erklärt, die Versenkung eines westlichen Schiffes würde ja noch längst keinen Krieg auslösen, wirkt das hochgradig unseriös. Ein Land, das sich sehnlichst den Respekt der übrigen Welt wünscht, sollte mehr Verantwortungsbewusstsein zeigen.»