Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.21 | Überblick

«Stuttgarter Zeitung» zur Koalition

Am meisten hat die Groko sicher damit überrascht, dass sie allen Unkenrufen zum Trotz durchgehalten hat.

Union und Sozialdemokratie hatten sich schon in der Vorgängerregierung auseinandergelebt, FDP-Chef Christian Lindner war der Paartherapeut, der mit seinem Jamaika-Ausstieg die widerwillige Neuauflage einleitete. Mit wechselnden Parteivorsitzenden umschifften die Partner schon vor Corona viele Klippen, die den Kahn zum Kentern hätten bringen können. In der Pandemie waren sich dann alle einig, dass es eine stabile Regierung braucht. Natürlich stellt sich die Frage, ob der Durchhaltewille seine Berechtigung hatte.

«Frankfurter Rundschau» zum EU-Gipfel

Dass Deutschland und Frankreich in Brüssel damit gescheitert sind, eine neue Annäherung zu Moskau auf europäischer Ebene anzubahnen, ist bedauerlich.

Man hätte womöglich einen Neuanfang begründen können und hat somit vielleicht auch eine Chance vertan. Es zeigt auch, dass die Zugpferde der EU offenbar nicht mehr die Durchschlagskraft haben, die ihnen früher zugeschrieben worden ist. Es ging ja nicht darum, Putin Absolution zu erteilen, sondern darum, in ein Gesprächsformat auf Chefebene zurückzukehren. Mit dem Nein zu neuen Chefgesprächen und dem Ja zu neuen Strafmaßnahmen hat Brüssel klare Kante gezeigt. Vor allem die baltischen Länder und Polen, die eigene Erfahrungen in Sachen Okkupation und Krieg mit dem großen Nachbarn haben, waren strikt gegen eine Kurskorrektur gegenüber Moskau. Das ist zwar nachvollziehbar, wird aber kaum dazu dienen, die Situation zu entspannen.

«Nesawissimaja»: Belarus zeigt eiserne Disziplin nach EU-Sanktionen

MOSKAU: Zu den neuen einschneidenden Sanktionen der EU gegen Belarus wegen der Repressionen unter Machthaber Alexander Lukaschenko schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Die EU hat die angekündigten Wirtschaftssanktionen gegen Belarus nun in Kraft gesetzt. In einer Reaktion auf die Entscheidung hat Alexander Lukaschenko verfügt, einen Abschwung in der Wirtschaft nicht zuzulassen und bei Notwendigkeit den Kriegszustand auszurufen. Wirtschaftsexperten sehen allerdings keine Möglichkeit, den ökonomischen Verlusten in irgendeiner Weise zu entkommen.

Und die politischen Analysten sagen voraus, dass sich die Repressionen eher noch verschärfen werden. Den westlichen Strafmaßnahmen begegnet der Machtapparat in Belarus mit einer eisernen Disziplin. (...) Und auch in Russland schauen die Beobachter genau hin und bemerken einen Nebeneffekt: Lukaschenko wird dadurch immer abhängiger vom Kreml.»

«Corriere della Sera»: Endlich regt sich Europa auf

ROM: Zum Streit der EU mit Ungarns Ministerpräsident Orban über ein neues Gesetz zur Homosexualität schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Freitag:

«Europa entrüstet sich endlich und ergreift Maßnahmen angesichts des jüngsten Tricks des Budapester Provokateurs: eines Gesetzes, das es verbietet, mit Jugendlichen über Homosexualität zu diskutieren. Jahrelang jedoch war man nachlässig und ließ sich ablenken, manchmal schimpfte man mit ihm, meist schmeichelte man ihm. Bis vor wenigen Monaten war Orbans Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei seine Rückversicherung, aus der er schließlich ausschied, um den Rauswurf zu vermeiden, und der er Stimmen und Gewicht im Europaparlament verschaffte, trotz der offensichtlichen Unvereinbarkeit seiner Person und seiner Fidesz-Partei mit den Christdemokraten und deren Werten. (...) Es gibt nicht nur Zensur: Eine Politik von Druck und Werberegeln hat dazu geführt, dass seit 2017 um 90 Prozent der privaten Medien im Besitz des Staates oder Fidesz-naher Unternehmer sind. So definieren es die wichtigsten internationalen Korruptionsbeobachter für Ungarn, wo die Regierung Orban die gesamte Wirtschaft kontrolliert und die wichtigsten öffentlichen Aufträge direkt vergeben werden. Sie gehen stets von Freunden an Freunde.»

«The Times»: Taliban werden Macht in Afghanistan kaum teilen wollen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die Lage in Afghanistan:

«Das Tempo und Ausmaß des Zusammenbruchs der Armee wirft besorgniserregende Fragen darüber auf, was passieren wird, wenn der amerikanische Abzug abgeschlossen ist. Hoffnungen, dass die afghanische Regierung unter Präsident Aschraf Ghani in der Lage sein könnte, eine Art Abkommen zur Teilung der Macht auszuhandeln, das Taliban-Führer in Regierungspositionen bringen und bestehende Rechte, nicht zuletzt für Frauen, sichern würde, erscheinen zunehmend unrealistisch. Die Taliban haben sich als militärisch zu stark erwiesen. (...)

Die USA argumentieren, ihre Streitkräfte würden bei einem Abbruch des Rückzugs erneut von den Taliban angegriffen werden und der «ewige Krieg», der bereits der längste in der Geschichte der USA ist, würde sich noch weiter verlängern. Aus westlicher Sicht lässt das nichts Gutes erahnen. Realistisch betrachtet gibt es kaum eine Alternative zur Machtübernahme durch die Taliban. Ziel muss es sein, einen Bürgerkrieg zu vermeiden und möglichst viele der Rechte zu erhalten, die die Afghanen in den vergangenen zwei Jahrzehnten genießen konnten.»

«De Standaard»: Zusammenhalt Europas war Merkels Ziel

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Freitag die Europapolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel:

«Eine Visionärin war Merkel nie. Der Sturm-und-Drang von Guy Verhofstadt oder Emmanuel Macron sind ihr fremd. Aber es war ihre tiefe Überzeugung, dass die EU unbedingt zusammengehalten werden muss, im Interesse Deutschlands, Europas und letztlich als das Friedensprojekt, das die Union ist.

Der Weg dorthin war von Pragmatismus und Kompromissen geprägt. Vieles davon - wie der Türkei-Deal, das Verhätscheln Putins oder die Austeritätspolitik nach der Euro-Krise - verdient keinen Schönheitspreis. Aber die Union hat die Finanzkrise, den Brexit, die Migrationskrise und Corona überlebt. (...)

Das teuflische Dilemma, mit dem Merkel - und eigentlich die gesamte EU - ringt, ist die Frage, wie man Europa zusammenhalten kann, ohne seine Grundwerte zu verleugnen. Und umgekehrt: Wie verteidigt man diese Grundwerte, ohne dass das Ganze explodiert oder Rivalen zu Feinden werden?»

«Dagens Nyheter»: Befreit Britney - und andere kontrollierte Frauen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert die Gerichtsanhörung von Popstar Britney Spears:

«Es zerreißt einem das Herz, die Anhörung von Britney Spears über die Aufhebung der Vormundschaft zu hören, die ihr Leben in die Hände von Vater Jamie gelegt hat. Ich will einfach mein Leben zurückhaben: Spears berichtet, wie sie keine Kontrolle über ihr Eigentum gehabt hat - Geld, Kreditkarten, Telefone oder selbst ihren Pass, all das, was grundlegend dafür ist, sein eigenes Dasein zu bestimmen. «Free Britney» ist die Parole ihrer Fans und von anderen, die ihr das Leben zurückgeben wollen. Es ist leicht, das zu unterschreiben. Befreit Britney - und all die Millionen Frauen, die wie sie unter ähnlicher Unterdrückung leben.»

«Nepszava»: Globale Marken passen sich an veränderte Welt an

BUDAPEST: Über das neue ungarische Verbot von Reklame mit Darstellungen gleichgeschlechtlicher Beziehungen schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Die globalen Marken werben nicht deshalb mit gleichgeschlechtlichen Paaren für die Liebe - und damit für ihre eigenen Produkte -, weil sie homosexuelle Propaganda machen wollen, sondern weil sie sich an eine veränderte Welt anpassen. Die Menschen wurden toleranter, die Hersteller wiederum möchten ihnen ihre Waren verkaufen. Werbung vermittelt ein Wohlgefühl, der Betrachter soll sich am Glück anderer erfreuen. Wäre Ungarn ein Markt so groß wie China, dann würde zählen, was die Regierung denkt. Doch das ist nicht der Fall, deshalb zucken die großen Unternehmen mit den Achseln und ziehen weiter. Das Kapital, die Arbeitsplätze, die Geschäftsphilosophie, die letztlich auch aus eigenem Interesse Toleranz verkündet, nehmen sie mit.»

«The Miami Herald»: Wohnhauseinsturz - Ein Schock aus heiterem Himmel

MIAMI: Zum Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses nahe Miami Beach im US-Bundesstaat Florida schreibt die Zeitung «The Miami Herald»:

«(...) Das Wort «herzzerreißend» kann nicht überstrapaziert werden. Denn was wir sahen, waren die typischen Wohnhäuser am Strand, die so dastanden, wie sie es immer getan hatten. Dann stürzte ein Teil plötzlich in einer dicken Staubwolke ein. Dann tat ein anderer Teil dasselbe, als hätte er erst ein oder zwei Sekunden darüber nachdenken müssen.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dieser Doppelschlag in die Magengrube eine Rückblende zu zwei anderen Türmen war, die einstürzten, damals in New York City. Ein größeres, schlimmeres Ereignis, ja. Trotzdem, der Schock, der aus heiterem Himmel kam.

Und natürlich, wie bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001, die schreckliche Gewissheit darüber, dass, obwohl man sie nicht sehen konnte, Menschen darin ihr Leben lebten - und dann nicht mehr.»

«Tages-Anzeiger»: Schwierige Zeiten für Russlands Regierung

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Freitag Russlands Aktion gegen einen britischen Zerstörer:

«Ob der Zwischenfall im Schwarzen Meer nicht eher ein spektakuläres Kommunikationsdesaster war, dürfte in den nächsten Tagen wohl noch deutlicher werden. Warnschüsse und Bomben wären, diplomatisch betrachtet, in jedem Fall ein viel zu schweres Kaliber. Es wäre natürlich bedenklich, wenn die russische Regierung es unbedingt so aussehen lassen wollte, als hätte sie ihre Hoheitsgewässer verteidigen müssen. (...)

Die Botschaft, die angeblich der britischen Marine geschickt wurde, dürfte daher zu einem großen Teil für das heimische Publikum bestimmt sein.

Russlands Regierung steht nämlich in schwierigen Zeiten. Im September finden Parlamentswahlen statt, und die Regierungspartei Einiges Russland verliert seit Jahren an Zuspruch in der Bevölkerung. Die zunehmende Gängelung der kritischen Opposition zeugt eher von einer Schwäche des Staates als von seiner Stärke. Die gerade stark wütende Corona-Pandemie engt den Spielraum weiter ein. Stimmung zu machen gegen das Ausland, ist deshalb ein willkommenes - übrigens seit Jahrhunderten weltweit immer wieder genutztes - Ablenkungsinstrument. Das macht im aktuellen Fall die Welt leider nicht sicherer.»

«El País»: Recht auf Sterbehilfe wichtiges Bürgerrecht

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Freitag Spaniens neues Gesetz zur Sterbehilfe:

«Spanien macht einen sehr wichtigen Schritt bei der Ausweitung der Bürgerrechte. Mit Inkrafttreten des Sterbehilfegesetzes reiht es sich in die kleine Gruppe von Staaten ein, die das Recht anerkennen, in bestimmten Fällen unheilbarer Krankheit oder unerträglichen Leidens Sterbehilfe zu beantragen und zu erhalten. Nach zwei Jahrzehnten erfolgloser Versuche können Patienten in dieser Situation nun ihr Recht geltend machen. Aber angesichts dessen, was das Gesetz regeln soll, und des Widerstands kleiner, aber einflussreicher Gruppen ist es wichtig, dass die neue Regelung so streng und nachvollziehbar angewendet wird wie möglich.

Und bei der Vorbereitung auf die Umsetzung gibt es noch Defizite. Nur wenige Regionen haben bisher die vorgesehenen Kommissionen zu Gewährleistung und Bewertung der Sterbehilfe gebildet. Auch bei der Ausübung des Rechts von Ärzten, aus Gewissensgründen nicht an Sterbehilfe teilzunehmen, gibt es noch Lücken. Zudem sind die Leitlinien für Angehörige der Gesundheitsberufe noch nicht vollständig formuliert. Nicht zu vergessen der Widerstand konservativer und rechter Parteien sowie der katholischen Kirche.»

«Magyar Nemzet»: Westeuropa hat Gott längst schon verkauft

BUDAPEST: Über die europäische Kritik an Ungarns neuem Gesetz zur Einschränkung der Rechte von Homosexuellen schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Freitag:

«Westeuropa hat Gott längst schon verkauft. Es hat alles verkauft und aufgegeben, was uns wichtig ist: Gott, die Heimat, die Familie, die Kinder. Das ist Sache der Westeuropäer. Doch mögen sie uns nicht dreinreden, wie wir leben wollen, wie wir unsere Kinder schützen wollen (...). Der ungarischen Regierung wiederum richten wir aus: Nehmt euch ein Beispiel an der unserer Fußball-Mannschaft. Kämpft und ringt um unsere Wahrheit bis zum Äußersten. Und wie auch immer es ausgeht: Ein großer Teil der Welt wird den Mut, den Glauben, den Willen bewundern.»