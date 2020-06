Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Pravda»: Tragödie in Schule zeigte auch menschliche Größe

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Freitag zur Tragödie in einer Schule der Kleinstadt Vrutky, wo am Donnerstag ein Mann mehrere Erwachsene und Schüler mit einem Messer angriff:

«In der Slowakei haben wir schon mehrere tragische Ereignisse erlebt (...), aber einen Angriff in einer Schule, so etwas kannten wir bis gestern nur aus den TV-Auslandsnachrichten. (...) Jeder stellt sich jetzt wohl die Frage: Warum? Das Motiv des Angreifers kennen wir nicht. Und da die Polizei ihn erschossen hat, werden wir es womöglich nie erfahren. War er psychisch labil, hatte er Probleme? Oder hat nur Hass ihn angetrieben? Waren seine Sinne nur vorübergehend verfinstert, kam es in ihm zu einem Kurzschluss oder war das eine kaltblütig durchdachte Tat? Antworten auf diese Fragen bringen vielleicht die Ermittlungen der Polizei. (...)

Doch obwohl die Tragödie in Vrutky unseren Glauben an die Menschlichkeit erschüttert haben mag, zeigte sie zugleich auch die hellere Seite des menschlichen Ichs. Die Heldentat des Schuldirektor-Stellvertreters, der enormen Mut bewies und sich dem Angreifer entgegen stellte, obwohl er das mit seinem Leben bezahlte, ist ein Beweis dafür, dass das Gute doch nie zu bestehen aufhört.»

«Corriere della Sera»: Neue EU-Agrarpolitik auf dem Prüfstand

ROM: Zu einer von der EU-Kommission unlängst vorgestellten Agrarstrategie unter dem Motto «Farm to Fork», die das Lebensmittelsystem in Europa ökologischer machen soll und die seitdem diskutiert wird, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Freitag:

«Die alte gemeinsame Agrarpolitik reicht nicht mehr aus, die neue europäische Ernährungspolitik ist noch nicht da. Aber jetzt ist es an der Zeit für einen qualitativen Sprung. Und in welche Richtung? Die Kommission hat ihre Farm-to-Fork-Strategie - also vom Erzeuger zum Verbraucher - im Rahmen des «Green Deals» vorgestellt. Sie sieht eine Reduzierung bei Pestiziden um 50 Prozent und eine Steigerung der ökologischen Produktion um 25 Prozent vor. Die Ziele gehen in Richtung maximale Nachhaltigkeit, indem auch Düngemittel um mindestens 20 Prozent und der Verkauf von Antibiotika um 50 Prozent gedrosselt werden sollen. Außerdem ist eine Pflicht für Kennzeichnungen vorgesehen, die die Bürger über die Ernährungswerte, über Klimaschutz, ökologische und soziale Aspekte von in Europa hergestellten Lebensmitteln informieren.

Ob «Farm to Fork» ein Erfolg oder ein Flop wird, hängt jetzt davon ab, wie kraftvoll die EU-Agrarpolitik auf diese Ziele hin geändert wird. Bei vielen Maßnahmen dürfte die Umsetzung um zwei oder drei Jahre aufgeschoben werden. Für andere gibt es angesichts der sehr hohen Umweltanforderungen keine passenden Instrumente, um Einkommensausfälle auszugleichen. Ein Politikwechsel ohne begleitende Maßnahmen birgt die Gefahr, dass alles im Sande verläuft.»

«El Mundo»: Spanierin als Eurogruppenchefin wäre nicht gut für Madrid

MADRID: Zur möglichen Kandidatur der spanischen Finanzministerin Nadia Calviño für den Vorsitz der Eurogruppe schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Eine Wahl von Nadia Calviño zur Vorsitzenden der Eurogruppe wäre für sie und für Spanien eine gute Nachricht, aber möglicherweise keine so gute für die Koalitionsregierung (...) Die Regierung müsste dann (in Europa) mit gutem Beispiel vorangehen und Verantwortung zeigen, und das würde zu inneren Spannungen führen. Denn das würde bedeuten, dass man auf populistische Rezepte verzichten müsste, womit der von (dem Chef des Koalitions-Juniorpartners Unidas Podemos Pablo) Iglesias angeführte radikale Flügel jeden Einfluss verlieren würde. Ein Paradox, das diese Regierung definiert: Was gut ist für Spanien, bedroht die Lebensfähigkeit der Koalition.»

«Nepszava»: Trump will mit Rassismus politisch punkten

BUDAPEST: Die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» kommentiert am Freitag die Rolle von US-Präsident Donald Trump bei den Unruhen in den USA:

«Er ist nicht nur ein Gefangener seiner rassistischen Vorurteile, sondern als echter Populist stürzt er sich auf jede Gelegenheit, um Hass zu schüren und auf der Welle dieses Hasses seine Ziele zu erreichen. Seine Irrtümer gesteht er nicht ein, er lernt nichts aus ihnen. Gewissen hat er keines, und selbst wenn, dann hält er es irgendwo tief in seinem Inneren verborgen. (...) Der rassistische Populismus ist so alt wie die menschliche Zivilisation. Dagegegn existieren zwei Gegenmittel: die für die menschliche Spezies im allgemeinen charakteristische Vernunft und die emotionale Intelligenz. (...) Ein vernunftbegabter und empathischer Mensch vermag den inneren Teufel in sich zu unterdrücken. Bei denen, die (wie Trump) dazu nicht in der Lage sind, kommt es auf den Wählerwillen an.»

«Le Républicain Lorrain»: Macron muss Welt nach Corona aufzeigen

METZ: Die am Sonntag bevorstehende Ansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron kommentiert die französische Tageszeitung «Le Républicain Lorrain» am Freitag:

«Präsenz zeigen. Misstrauen eingrenzen. Den Ausgang aus dem Tunnel zeigen. (...) Bei seiner vierten feierlichen Ansprache seit Beginn der Gesundheitskrise ist es am Sonntag die Aufgabe des Staatschefs, die Umrisse einer Welt nach Covid-19 genauer zu definieren. (...) Der Sturm schüttelt zwar das Tandem der Exekutive, aber es hält den Kurs. In Umfragen trifft es (Frankreichs Präsident Emmnanuel) Macron eindeutig schlechter als seinen Premierminister. (...) Während Corona im Herbst zurückzukommen droht, zwingt der Abschwung eine breite Neubelebung auf, die gleichzeitig ökologisch und sozial sein muss.»

«Rzeczpospolita»: Idee zu Gedenkort für NS-Opfer enttäuscht in Polen

WARSCHAU: Mit dem neuen Vorschlag für einen Gedenkort in Berlin zum deutschen Überfall auf Polen befasst sich die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Freitag:

«Aus Anlass des 80. Jahrestages des Weltkriegbeginns schien es, dass an einem prestigeträchtigen Ort in der deutschen Hauptstadt das entstehen soll, was es dort schon lange hätte geben sollen. Ein polnisches Mahnmal, das an die Verbrechen an Millionen erinnert und die Opfer aus Polen ehrt. Doch (das Mahnmal) entstand nicht. Immer wieder gibt es widersprüchliche Signale, wie es weitergeht: Kommt das Mahnmal oder nicht?

Der Vorschlag, der jetzt von zwei Einrichtungen ausgearbeitet wurde, sieht etwa so aus: Ein Platz im Zentrum der Stadt soll den Namen des 1. September 1939 erhalten. Dort wird es auch ein Mahnmal mit Bezug auf dieses Datum geben - eine Verbeugung gegenüber den Polen. Aber gleichzeitig soll sich ein Informationszentrum mit den verschiedenen Opfern des Dritten Reiches befassen. Damit wird den Polen deutlich gezeigt, dass sich die Massaker an ihrer Bevölkerung nicht speziell von anderen unterschieden. Es ist schwer, das als Durchbruch und Errungenschaft anzusehen. Nicht diese Art eines «polnischen Mahnmals» war gemeint.»

«de Volkskrant»: Symbolischer Firmensitz schafft wenig Arbeitsplätze

AMSTERDAM: Statt in die Niederlande verlegt der Konsumgüterkonzern Unilever seinen Firmensitz nun komplett nach Großbritannien. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Wirtschaftsminister Eric Wiebes und Arbeitgeberpräsident Hans de Boer sind unglücklich über das Verschwinden des Hauptsitzes eines weltweit bekannten Unternehmens aus den Niederlanden. Das sind symbolische Tränen. Vor allem das günstige niederländische Steuerklima verleitet multinationale Unternehmen dazu, ihren Verwaltungssitz hier anzusiedeln. Jubel darüber ist genauso unsinnig wie U2 und die Rolling Stones niederländische Bands zu nennen, nur weil sie ihr Steuerhauptquartier an der Herengracht haben. So ein symbolischer Hauptsitz bringt nicht viele Arbeitsplätze mit sich.

Entscheiden sich Unternehmen jedoch wegen eigenständiger Mitarbeiter, guter Bildungseinrichtungen und einer engmaschigen Infrastruktur für die Niederlande, sind die Chancen auf neue Arbeitsplätze größer. So verspricht Unilever beispielsweise, seine Lebensmittelbranche und die damit verbundenen Arbeitsplätze in den Niederlanden zu belassen, weil es von der (unter anderem auf Lebensmitteltechnologie spezialisierten) Universität Wageningen profitiert.»

«De Standaard»: König Leopold II. hat Menschenleben auf dem Gewissen

BRÜSSEL: Zu den Anti-Rassismus-Protesten heißt es am Freitag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Die weltweiten antirassistischen Proteste sind in Belgien ausdrücklich gegen König Leopold II. (1835-1909) und gegen die Standbilder, Büsten und Straßennamen gerichtet, die ihn im öffentlichen Raum immer noch ehren. Womit hat Leopold das verdient? Zehn, womöglich gar zwölf Millionen Tote soll er auf dem Gewissen gehabt haben, die Hälfte der damaligen (kongolesischen) Bevölkerung. (...)

Das Regime, das Leopold installierte, beruhte weniger auf Kolonialisierung als auf wirtschaftlicher Ausbeutung. Von den Kongolesen wurde verlangt, dass sie Kautschuk aus den Wäldern holten - eine schwere und unangenehme Arbeit, die sie daran hinderte, ihren Lebensunterhalt mit der Jagd, dem Fischfang oder der Feldwirtschaft zu verdienen. Wenn nicht die verlangten Produktmengen geliefert wurden - das war wie eine Art Steuereintreibung - folgten Sanktionen in Form standrechtlicher Exekutionen, Auspeitschungen, Gefängnis sowie der Belagerung oder des Niederbrennens ihrer Dörfer und Felder mit allem, was darauf wuchs.»

«Politiken»: Chaos in Libyen ist Fiasko für die EU

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag den Konflikt in Libyen:

«Die Nato, die EU und die Arabische Liga sollten sich schämen. Libyen blutet seit neun Jahren und weder die arabische noch die europäische Welt, die beide in den Bürgerkrieg verstrickt sind, sind dazu bereit, Verantwortung zum Stoppen des Krieges zu übernehmen. Es ist eine Tragödie für die Libyer. Ein Schandfleck für die Arabische Liga und ein genauso unerträglicher Schandfleck für die Ambitionen der EU zu einer gemeinsamen Außenpolitik und die Verpflichtung der Nato zu einer gemeinsamen Sicherheitspolitik. Von den USA von Trump kann man nichts erwarten, und Putins Russland setzt politisch auf beide Pferde. So gleicht all das nicht nur Chaos. Es ist ein regelrechter Alptraum für die Libyer - und für die Nato, EU und arabische Welt: ein absolutes und schändliches Fiasko.»