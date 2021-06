Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Financial Times»: Reformvorhaben von Joe Biden stecken fest

LONDON: Nach seiner Europareise sei US-Präsident Joe Biden wieder mit heimischen Problemen konfrontiert, merkt am Freitag die Londoner «Financial Times» an:

«US-Präsident Joe Biden war in der zurückliegenden Woche in seinem Element. Eine Europareise, die die G7, die EU und die Nato umfasste, kam der außenpolitischen Neigung des erfahrenen Diplomaten entgegen. Er kehrt mit einem stärkeren Gefühl westlicher Geschlossenheit zurück. Und wenn es schon keine Annäherung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gab, so doch zumindest ein klareres Gefühl dafür, was möglich ist. Der Tenor des Gipfels in Genf war, wie Biden betonte, «konstruktiv».

Was seine Stimmung trüben wird, ist das, was er zu Hause vorfindet. (...) Eine Präsidentschaft, die hinsichtlich ihrer innenpolitischen Ambitionen mit der von Franklin Roosevelt verglichen wurde, verliert an Tempo. Zu den Gesetzentwürfen, die im Morast der Kompromisslosigkeit des Kongresses feststecken, gehören sein Infrastrukturplan und die dringend benötigte Reform des Wahlrechts. Die Steuererhöhungen für Unternehmen, die helfen sollten, das erste Vorhaben zu finanzieren, sind ebenfalls in der Schwebe.»

«de Volkskrant»: Lichtblicke nach Treffen von Biden und Putin

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» begrüßt am Freitag die von den USA und Russland geplanten Gespräche zur Rüstungskontrolle:

«Seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 hat sich das Verhältnis - und der Dialog - so sehr verschlechtert, dass Militärexperten zunehmend besorgt über die zahlreichen Beinahe-Zusammenstöße zwischen russischen und westlichen Streitkräften sind. Überträgt man dies auf den nuklearen Bereich - mit der Modernisierung sowohl der russischen als auch der amerikanischen Atomwaffenarsenale, der Ankündigung spektakulärer neuer Trägersysteme und der russischen Doktrin, die den «deeskalierenden Einsatz» kleinerer Atomwaffen vorsieht - dann beginnt zu dämmern, warum Atomwaffenexperten Lichtblicke im Biden-Putin-Gipfel ausmachen.»

«NZZ»: Russland vorsichtig bei Bewertung des Gipfels

ZÜRICH: Zur Einschätzung des Genfer Gipfeltreffens aus russischer Sicht schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Niemand gibt sich in Russland der Illusion hin, das Treffen von Genf habe zu einer echten Verbesserung des Verhältnisses geführt. Im besten Falle habe der Gipfel es ermöglicht, besser mit der Konfrontation umzugehen. Garantiert sei aber nichts.

Die russische Vorsicht rührt von Erfahrungen aus der Vergangenheit her. Auch der Gipfel von Helsinki 2018 mit Donald Trump war in Moskau positiv beurteilt worden. Trumps Verhalten während des Treffens erwies sich dann aber als so großer innenpolitischer Ballast, dass sich die Beziehungen erst recht verhärteten und Russland jede Hoffnung auf eine Verbesserung aufgab. Deshalb ist die Ansicht verbreitet, es komme nun darauf an, ob es Biden gelingen werde, der eigenen Partei und dem politischen Gegner zu vermitteln, dass die Begegnung mit Putin sich gelohnt habe.

Was aus russischer Sicht positiv war - Bidens Konzilianz, das Vermeiden von Drohungen, die Einigung auf die Einrichtung mehrerer Arbeitsgruppen -, dürfte für den amerikanischen Präsidenten innenpolitisch schwieriger zu verkaufen sein.»