Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Tages-Anzeiger»: Geschäft mit fossilen Brennstoffen wird schwieriger

ZÜRICH: Der Öl- und Erdgaskonzern Shell muss seine Kohlendioxid-Emissionen nach einem Gerichtsurteil drastisch senken. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Ob das Weltklima sich so retten lässt, ist freilich eine andere Frage. Denn zu seiner Verteidigung hatte auch Shell immer wieder darauf verwiesen, nicht der Konzern verbrenne Erdöl und Kraftstoffe, sondern seine Kunden. Da ist etwas dran: Sie sind es, die sich mit fossiler Energie fortbewegen. Und sie fragen selten danach, ob nun Shell das Öl gefördert hat oder Saudi Aramco.

So zeigt das Urteil aus Den Haag: Das fossile Geschäft wird schwieriger - in der Alten Welt. Doch Öl und Gas kommen weiterhin aus Weltgegenden, in denen Gerichte nicht ganz so genau hinschauen und in denen Regierungen mit dem Klimaschutz nicht so viel am Hut haben wie Niederländer und andere Europäer. Venezuela, Russland, Katar, Saudiarabien - sie alle werden weiter fossile Rohstoffe fördern. Bis tatsächlich die Nachfrage danach abbricht.

Das macht den niederländischen Richterspruch nicht weniger wichtig. Es zeigt nur, welche Aufgaben in näherer Zukunft vor der Politik liegen. Das betrifft zum einen den Aufbau von Infrastrukturen jenseits der Tankstelle, damit sich die Nachfrage nach Alternativen tatsächlich stillen lässt.»

«NZZ»: Rückschläge in Sahel-Region bereiten Europa Sorgen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den Staatsstreich in Mali:

«Mali zählt heute zu den unsichersten Ländern des Kontinents. Es kämpft mit einer islamistischen Bedrohung, die auch die rund 15.000 Mann starke Blauhelm-Mission der Uno überfordert. Die Wirtschaft wächst langsam, extreme Armut bleibt der Normalfall. Die staatlichen Institutionen sind zumeist schwach und dysfunktional. Zugleich stehen die jüngsten Ereignisse in Mali für die zunehmende politische Destabilisierung der gesamten Sahel-Region. (...)

In Europa verfolgt man dies mit Sorge. Längst ist man sich hier im Klaren darüber, dass ein Umsturz im Präsidentenpalast im fernen Bamako nicht nur eine Randnotiz ist. Im Sahel geht es auch für Europa um viel: Um einen geordneten Umgang mit Migration etwa. Und um die eigene Sicherheit. Nachdenklich stimmen dürfte in Paris, Brüssel und Berlin vor allem die Tatsache, dass weder die erheblichen militärischen noch die entwicklungspolitischen Bemühungen in der Region zu einer Verbesserung der Lage beigetragen haben. Im Falle Malis kommt hinzu, dass sich Europa seit Jahren an der Ausbildung und Finanzierung der dortigen Armee beteiligt hat, um die Bekämpfung der Islamisten voranzubringen. Nun aber ist es ebendiese Armee, die Mali in politisch längst überwunden geglaubte Zeiten zurückwirft.»

«Die Presse»: Die Welt hat ein Recht auf neue Untersuchung in Wuhan

WIEN: Zur von US-Präsident Joe Biden in Auftrag gegebenen Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus möglicherweise auch in chinesischen Laboren schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Mit seinem Auftrag an den Geheimdienst festigt Joe Biden einen Gedanken: Den chinesischen Kommunisten ist nicht zu trauen. Damit punktet er auch bei jenen Republikanern, die schon seit Trumps Amtszeit der Laborthese anhängen. Vor allem aber passt der Schritt in seine Erzählung vom Kampf der Systeme, der das 21. Jahrhundert beherrschen werde: Dort die Autokratie, in der Probleme zum Schaden aller vertuscht werden, anstatt sie aufzuarbeiten. Hier die Demokratie, die bei allen ihren Fehlern die Kraft besitzt, aus Katastrophen zu lernen und es das nächste Mal besser zu machen.

(...) Die Welt hat nach eineinhalb Jahren Pandemie ein Recht auf eine unabhängige Untersuchung in Wuhan - kein verbrieftes, aber ein moralisches. Das Ausmaß der Katastrophe rechtfertigt, ein zweites Mal oder gar drittes Mal hinzusehen, sei es nur, um sicherzugehen. Das würde auch China dienen, das keinen Grund haben sollte, die Aufklärung zu blockieren. Außer Peking hat doch etwas vertuscht.»