Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 21.05.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«Expressen»: Orban macht EU zur lahmen Ente

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Boulevardzeitung «Expressen» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Blockade Ungarns zu einer gemeinsamen EU-Position zum Gaza-Konflikt:

«Das Vetorecht verwandelt die hochtrabenden Ambitionen der EU in der Außenpolitik in der Praxis zu einem Scherz. Ungarn zeigt das wieder und wieder. Auf dem Papier stellt sich die EU als entscheidender Akteur in der Weltpolitik dar, der den Supermächten USA und China ebenbürtig ist. In der Praxis schafft man es nicht einmal, eine Haltung in den brennendsten Fragen auszudrücken, weil es sich ein autoritärer Mitgliedstaat zur Angewohnheit gemacht hat, sich querzustellen, sobald es eine Gelegenheit dazu gibt. Die Amerikaner scherzten immer, dass sie niemals wüssten, wen sie anrufen sollten, wenn sie mit Europa sprechen wollten - Berlin, Paris, London. Aber das Hauptproblem ist nicht länger, dass sich vorsichtige Deutsche, impulsive Franzosen und skeptische Briten ständig uneins sind, sondern die Forderung nach Einstimmigkeit in der gemeinsamen Außenpolitik.»

«Le Figaro»: EU bewegt sich bei Migrationspolitik im Schneckentempo

PARIS: Zur Migrationskrise um die spanische Exklave Ceuta und die Rolle der EU schreibt die konservative Tageszeitung «Le Figaro» (Paris) am Freitag:

«Dieses Mal können sich die europäischen Führungskräfte nicht überrascht zeigen. Seit den unkontrollierten Einwanderungswellen von 2011 und 2015 kennen sie die Lage und können die Herausforderungen im Hinblick auf Sicherheit, Wirtschaft und Politik abschätzen. (...)

Angesichts einer Welle, die sie jedes Mal überrollt, kommt die EU aber nur im Schneckentempo voran. Ihr Paket für Migration und Asyl ist seit neun Monaten eine Baustelle. Der Bürokratie-Riese wird die tausend Seiten umfassende «Lösung» voraussichtlich nicht vor der französischen (EU-Rats-) Präsidentschaft im Jahr 2022 fertigstellen.»

«El País»: Bei Tourismusöffnung sind Sicherheitsgarantien nötig

MADRID: Zur Einigung der EU-Länder und des EU-Parlaments auf ein europaweiten Nachweis für Corona-Impfungen sowie auf die Öffnung der Grenzen für Touristen aus Drittstaaten schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Innerhalb weniger Stunden hat die Europäische Union zwei wichtige Schritte zur Erleichterung des Tourismus unternommen. Als erstes hat man die - wenn auch vorsichtige - Einigung erzielt, die Außengrenzen für geimpfte Besucher aus Drittländern zu öffnen. Und anschließend ist es dem Rat und dem Parlament endlich gelungen, den Stillstand in den Verhandlungen über den Impfpass zu überwinden. In beiden Fällen handelt es sich um eine positive Nachricht, besonders für Spanien, so kurz vor Auftakt der Sommersaison. Die Pandemie-Situation entwickelt sich in ganz Europa dank der guten Durchimpfungsrate sehr positiv, so dass man die Sommersaison mit Optimismus angehen kann. Aber natürlich ist es notwendig, dass die Öffnung mit den größtmöglichen Sicherheitsgarantien durchgeführt wird.»

«Washington Post»: Komplettes Video von Browns Tod muss publik werden

WASHINGTON: Nach der Tötung des Afroamerikaners Andrew Brown durch die Polizei im US-Bundesstaat North Carolina wird gegen die an dem Einsatz beteiligten Beamten keine Anklage erhoben. Videoaufnahmen des Vorfalls waren nur in Teilen veröffentlicht worden. Dazu schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Aber das Videomaterial, das bei der Pressekonferenz am Dienstag von (Bezirksstaatsanwalt Andrew) Womble gezeigt wurde, lässt verschiedene Interpretationen zu - im Gegensatz zu dem Video, das eindeutig den Tod George Floyds unter dem Knie eines Polizeibeamten in Minneapolis festhält. Reporter haben mehrere Dinge in Frage gestellt: ob Brown die Beamten angriff oder vor ihnen floh, wie weise es ist, (14 mal) in ein Auto zu schießen, das sich in einer Wohngegend befindet, und warum die Beamten Brown nicht einfach haben davon ziehen lassen, um dann später zu versuchen, ihn festzunehmen. (...)

Es hätte eine prompte und vollständige Offenlegung der Aufnahmen der Körperkamera geben müssen, aber wegen eines Gesetzes in North Carolina, das die Zustimmung eines Richters erfordert, ist das noch nicht geschehen.»

«De Standaard»: USA kommen Deutschland und Russland entgegen

BRÜSSEL: Im Streit um die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 verzichtet die US-Regierung auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft. Dazu schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Nicht, dass Washington plötzlich ein großer Befürworter der Pipeline geworden wäre, die russisches Gas nach Deutschland bringen soll. Aber die amerikanische Regierung hat eine «pragmatische» Einschätzung vorgenommen. Die guten Beziehungen zu Berlin wiegen für US-Präsident Biden schwerer als eine Pipeline, die den wirtschaftlichen Interessen der USA schaden könnte. (...)

Washington kommt nicht nur Deutschland entgegen. Biden scheint die Pipeline auch als Verhandlungsmasse zu benutzen, um die frostigen Beziehungen zu Moskau aufzutauen. Auch aus den Kreml war ein zustimmendes Brummen zu hören. Pressesprecher Dmitri Peskow sprach von einem «positiven Signal». (...)

Bleibt nur die Frage, was die nächste deutsche Regierung tun wird. Im September finden Wahlen statt und es besteht eine reelle Chance, dass die Grünen an der Regierung beteiligt sein werden. Von Nord Stream wollen sie jedoch nichts wissen.»

«The Irish Times»: Ein erster zaghafter Schritt

DUBLIN: Zum ersten Treffen des neuen US-Außenministers Antony Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Freitag:

«Sowohl der russische Außenminister als auch der US-Außenminister gaben sich bei ihrem Treffen in Reykjavik in der Öffentlichkeit maßvoll und pragmatisch. Kein Fortschritt - Informanten zufolge - aber immerhin ein erster zaghafter Schritt.

In jüngster Zeit war das Verhältnis zwischen den USA und Russland so frostig wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. US-Präsident Joe Biden hatte kein Blatt vor den Mund genommen, als er seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin als Killer beschimpfte. Zudem war es zu einer Flut von gegenseitigen Ausweisungen von Diplomaten gekommen.

Nichtsdestotrotz hofft Biden, im nächsten Monat ein erstes Treffen mit dem russischen Staatschef zu haben. Und vor dem Treffen des Arktischen Rates machte er eine versöhnliche Geste, indem er auf Sanktionen gegen wichtige russische Firmen verzichtete, die am Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt sind.»

«Tages-Anzeiger»: Kryptowährungen sind fauler Zauber

ZÜRICH: Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung hat den Markt für Kryptowährungen einbrechen lassen. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Wenn Firmen Produkte verkaufen und Gewinne erzielen, bilden ihre Geschäfte die Grundlage dafür, dass der Aktienkurs steigt und Dividenden gezahlt werden.

Bitcoin hat keinerlei Wertschöpfung als Basis. Der Kurs schwankt rein durch Angebot und Nachfrage, wie ein Blatt Papier im Wind. Er steigt, solange viele fanatisch dran glauben. Dann fällt er. Und die letzten Käufer beissen die Hunde.

Nützlich an der ganzen Krypto-Sache könnte die zugrunde liegende Technik der Blockchain werden, ein digitales Kassenbuch, das Transaktionen aller Art erleichtert. Die Anlage Bitcoin dagegen ist Gaukelei. Auch die Beschränkung auf 21 Millionen Stück macht nur etwas vor. Es bringt nichts, etwas zu verknappen, was ohnehin keinen Wert hat.»