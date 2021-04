Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«DNA»: 100.000 Corona-Tote sind mehr als nur eine Statistik

STRAßBURG: Frankreich hat die Schwelle von 100.000 Corona-Toten überschritten. Dazu schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Freitag:

«Laut der letzten Bilanz dieser Epidemie zählt Frankreich nun 100.000 Tote. Die Marke wurde wahrscheinlich schon vor einigen Wochen überschritten, aber das ist nicht das Entscheidende - das Symbol zählt, die Steigerung des Bösen. Und auch dessen Banalität, denn die Zählung (der Toten) ist fast seit der ersten Stunde nach der Ankunft des Virus Teil unseres Alltags. (...)

Man muss einen geliebten Menschen verloren haben, um tief im Inneren spüren zu können, dass diese 100.000 Toten nicht nur eine offizielle Statistik sind. (...) 100.000 Tote stehen auch für Millionen von trauernden Hinterbliebenen, die sich ihr Leben neu aufbauen müssen.»

«De Standaard»: Coinbase-Börsengang zieht neue Kundenkreise an

BRÜSSEL: Zum Börsenstart der Handelsplattform Coinbase für Krypto-Währungen meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Schade, dass Bernie Madoff das nicht mehr erlebt hat. Der legendäre Betrüger starb nur wenige Stunden vor dem Börsenstart von Coinbase im Gefängnis, wo er eine 150-jährige Haftstrafe verbüßte. (...) Zum ersten Mal wird mit dem Börsengang von Coinbase eine direkte Verbindung zwischen der Schattenwelt virtueller Vermögenswerte und dem regulierten Aktienhandel geschaffen. Das verstärkt die Vertrauenswürdigkeit, was wiederum neue Kundenkreise anzieht.

Wie bei jeder Blase in der Finanzgeschichte - von den Tulpenzwiebeln des 17. Jahrhunderts bis hin zu (dem in einem Finanzskandal untergegangenen belgischen Unternehmen) Lernout & Hauspie - kommt der Zeitpunkt, an dem auch die letzten Zweifler in die nicht aufzuhaltende Spirale hineingesogen werden. Ihre nüchtern begründete Zurückhaltung ließ sie wie erbärmliche Nachzügler aussehen, Relikte einer vergangenen Epoche. Wenn schließlich auch sie sich überreden lassen, geht das Spiel in seine Endphase.»

«Nesawissimaja»: US-Sanktionen mittlerer Härte für Russland

MOSKAU: Zu der Ausweisung von zehn russischen Diplomaten aus den USA und den neuen Sanktionen gegen Russland schreibt die Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag in Moskau:

«Die Vereinigten Staaten bestrafen Russland mit Sanktionen mittlerer Härte. Nach einer ganzen Reihe Beanstandungen der USA gegenüber dem Kreml hat US-Präsident Joe Biden einen Erlass über Sanktionen unterschrieben. Im Unterschied zu ähnlichen Schritten Washingtons in der letzten Zeit betreffen die Strafmaßnahmen diesmal nicht nur Personen und Organisationen, sondern die Wirtschaft. Das Dekret Bidens ist nicht das Unangenehmste, was die Amerikaner gegen Russland veranlassen können. Gleichwohl ist es geeignet, eine neue und sehr traurige Seite in den Beziehungen beider Länder aufzuschlagen, da die Konfrontation Russlands und der USA Schritt für Schritt immer brutalere Züge annimmt. (...) Biden hat nun Putin damit einen Vorwand gegeben, sich nicht auf das geplante Treffen mit ihm einzulassen.»

«de Volkskrant»: Bidens Entscheidung ist nicht ohne Risiko

AMSTERDAM: Zum US-Truppenabzug aus Afghanistan meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Fraglich ist, ob Afghanistans Zukunft rosiger wäre, wenn die USA länger bleiben würden, oder wenn sie gar nicht erst eingegriffen hätten. Auf jeden Fall ist es zu simpel, daraus zu schließen, dass wir uns in Zukunft von Wespennestern in Übersee fernhalten sollten. Wenn beispielsweise in Zukunft der Terrorismus oder der Migrantenstrom aus der Sahelzone untragbar wird, dürfte der Ruf, «etwas» zu tun, lauter werden. Bidens Entscheidung ist verständlich, aber auch schmerzhaft und nicht ohne Risiko. Erst später werden wir sagen können, ob es klug war. Situationen wie diese eignen sich nicht für vorschnelle Urteile.»

«The Times»: Sanktionen sind richtige Antwort an Kreml

LONDON: Die britische Tageszeitung «The Times» kommentiert am Freitag die neuen US-Sanktionen gegen Russland:

«Kurzfristig werden die Sanktionen die Spannungen verschärfen, die bereits durch Russlands militärischen Aufmarsch nahe der Grenze zur Ukraine intensiviert wurden. Dennoch hat die US-Regierung Recht, wenn sie darauf besteht, dass feindselige Handlungen des Kreml einen Preis haben sollten. Zudem stehen die Sanktionen in einem angemessenen Verhältnis zu den Vergehen. (...)

Im Kern der Beziehung zwischen Washington und Moskau geht es um eine prinzipielle Frage. Ein kalter Krieg ist unvermeidlich, wenn der Kreml darauf aus sein sollte. Großbritannien und andere Demokratien sind durch gemeinsame Interessen und Werte untrennbar mit den USA verbunden, die allein das diplomatische und militärische Gewicht haben, um russisches Abenteurertum einzudämmen.»

«Tages-Anzeiger»: Der Bitcoin ist erwachsen geworden

ZÜRICH: Zum Börsenstart der Handelsplattform Coinbase schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Dieser Börsengang ändert im Grunde nicht viel, aber er ist ein Signal. Er steht für die Schnittmenge aus dem ideologisch aufgeladenen Traum von der Anarcho-Finanzrevolution und der zum Feindbild gehörenden Wallstreet, dem Inbegriff des Finanzplatzes im klassischen Sinn. Er zeigt: Der Bitcoin ist erwachsen. Coinbase und vergleichbare Handelsplätze machen Kryptowerte für jeden zugänglich, indem sie die technische Komplexität in den Hintergrund rücken. Niemand muss mehr im Detail verstehen, wie eine Blockchain funktioniert. Im Vordergrund steht die Spekulation mit neuartigen Vermögenswerten. Zocken statt Revolution. (...)

Muss man da noch mitmachen? Vorsicht. Wer bisher nicht mit dem Bitcoin vermögend geworden ist, der wird es zumindest in diesem Ausmaß auch eher nicht mehr. Chance verpasst. Es ist bestimmt nicht verkehrt, einen kleinen Teil seiner Ersparnisse in Kryptowährungen anzulegen. Einfach, um welche zu haben. Aber bitte nur mit jenen Franken, die man heute nicht für die Altersvorsorge braucht und die man im Zweifel ohne Schmerzen verlieren kann.»

«NZZ»: Zweifel an Qualität der Berliner Politiker

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel:

«Der Entscheid ist ein Sieg des gesunden Menschenverstands über die Ideologie: Vom Mietendeckel profitierten nicht etwa verzweifelte Menschen auf der Suche nach einer Bleibe, sondern diejenigen, die bereits Mieter ihrer Wohnung waren - und keineswegs nur solche mit niedrigem Einkommen. (...)

Würde mehr in Berlin investiert und das Angebot an Wohnungen ausgeweitet, würden auch die Mietpreise sinken oder zumindest weniger stark steigen, und dies ganz ohne entsprechende Regulierungen durch den Staat. Man nennt dies das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Dass man solch banale Zusammenhänge überhaupt erklären muss, lässt einen an der Qualität des politischen Personals in der deutschen Hauptstadt zweifeln.»

«Corriere della Sera»: Alibaba-Gründer Ma zum Schweigen verurteilt

ROM: Zur Situation um den in Ungnade gefallenen Gründer des chinesischen Konzerns Alibaba, Jack Ma, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Freitag:

«Ein kleines Quadrat in einer Videokonferenz unter der Regie von Wladimir Putin. So tauchte Jack Ma nach Monaten aus der Verdunkelung wieder auf. Eine seltsame Situation: Der chinesische Prophet des E-Commerce konnte - oder musste - sich einem Treffen der Russischen Geographischen Gesellschaft zuschalten. Eineinhalb Stunden mit Beiträgen verschiedener Redner, in denen der Globalisierteste unter den chinesischen Milliardären seinen Mund nicht öffnete. (...)

Die «Global Times», eine Zeitung der Kommunistischen Partei Pekings, machte via Twitter auf das Video aufmerksam. Ein Signal für die Märkte? Der Gründer von Alibaba ist «frei», aber immer noch zum Schweigen verurteilt. Jack Ma ist in China seit Monaten Angriffen ausgesetzt: Er bezahlt für die Herausforderung an die Finanzmacht des Parteistaats, ausgelöst durch eine Rede vom vergangenen Oktober, als er das Bankensystem Pekings mit dem eines «Pfandhauses» verglichen hatte. (...) In China kann man immer reich werden: Man darf nur den Lenker Xi Jinping nicht stören.»

«Jyllands-Posten»: Bidens Afghanistan-Abzug so richtig wie historisch

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Freitag den angekündigten Truppenabzug von USA und Nato aus Afghanistan bis zum 11. September:

«Präsident Bidens Beschluss ist so richtig wie historisch. Die USA beenden ihren längsten Krieg jemals, schließen ein schmerzhaftes Kapitel, das von den Terrorangriffen des 11. Septembers 2001 ausgelöst wurde, und wenden sich größeren Herausforderungen zu. Mit den USA geht auch der Rest der Nato. Es ergibt keinen Sinn, ohne die USA in Afghanistan zu bleiben. Die Bündnispartner sind zusammen hineingegangen und ziehen sich zusammen zurück. Das traurige Fazit ist, dass das Ergebnis des enormen Einsatzes nicht einmal annähernd den Kosten entspricht. 2400 Amerikaner haben ihr Leben in einem Kampf verloren, den die wenigsten erklären konnten. Der Krieg hat die USA rund 1,3 Billionen Dollar gekostet, ohne die Situation in dem unglücklichen Land entscheidend zu verbessern. Die Taliban stehen bereit, Al-Kaida wurde in keiner Weise unschädlich gemacht. Der Mangel einer Strategie des Westens wird schonungslos aufgezeigt.»