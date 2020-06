Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Diena»: EU nicht an Konflikt mit China interessiert

RIGA: Zu den Versuchen von US-Präsident Donald Trump, eine internationale Front gegen China zu bilden, meint die liberale lettische Zeitung «Diena» am Freitag:

«Mehrere führende europäische Länder mit Deutschland an der Spitze sind nicht willens, eine Konfrontation mit China zu beginnen, insbesondere nicht in einer Wirtschaftskrise. Für den größten Teil Europas verspricht eine solche Konfrontation nur größere Probleme. Deshalb versucht beispielsweise Berlin, statt auf Anweisungen aus Washington zu hören, sich als Vermittler bei der Lösung des Konflikts zwischen den USA und China anzubieten. Auch wenn es eine wenig vielversprechende Idee ist.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Keine Grabenkämpfe bei Impfgipfel

MOSKAU: Zum internationalen Impfgipfel des britischen Premierministers Boris Johnson bemerkt die die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Im Gegensatz zur Weltgesundheitsorganisation scheint es bei der Impfstoff-Allianz Gavi noch keine Grabenkämpfe zwischen den USA und China zu geben. Die Amerikaner leisten einen beachtlichen Beitrag zur Finanzierung dieser Organisation. Dies geschieht jedoch hauptsächlich über private Strukturen - allen voran über einen der reichsten Menschen auf der Erde, Bill Gates. (...) Doch wie man sieht, ziehen die in Aussicht gestellten Lorbeeren, zur Impfung gegen das Coronavirus auf dem Planeten beizutragen, Russland nicht sehr an. Vor dem Gipfel sagte Johnson, dass er (Kremlchef) Wladimir Putin dazu eingeladen habe. Die Einladung wurde jedoch abgelehnt.»

«La Repubblica»: Covid-19 kann Blick auf andere Krisen verstellen

ROM: Wegen der Größe der Gesundheitskrise durch die Coronawelle gerät die Bedeutung anderer wichtiger Themen leicht aus dem Blick, wie die italienische Zeitung «La Repubblica» am Freitag schreibt:

«Die Covid-19-Pandemie ist offensichtlich die größte Bedrohung für die Welt: Vieles andere scheint im Vergleich irrelevant zu sein. Dennoch passieren wichtige Dinge, die bald große Auswirkungen auf uns alle haben könnten. Zu viele Heuschrecken, etwa. Heuschrecken sind eine der schlimmsten biblischen Plagen. Während des 20. Jahrhunderts gab es nur fünf Invasionen dieser Insekten, die so schwerwiegend waren, dass sie die Ernte verwüsteten und eine Hungersnot verursachten. Aber Ende letzten Jahres begann an einem der abgelegensten Orte der Welt, der Rub-al-Khali-Wüste in Saudi-Arabien, die schwerste Invasion der letzten 25 Jahre. (...)

Und zu viel Öl. Heutzutage gibt es nicht nur Massen an Heuschrecken, sondern auch zu viel gefördertes Öl. Da viele Volkswirtschaften blockiert sind, die Hälfte der regulär Beschäftigten rund um den Globus zu Hause und der Transport stark eingeschränkt ist, ist der Ölverbrauch dramatisch gesunken. Energie-Expertin Amy Jaffe schätzt, dass wir bis Ende 2020 einen Öl-Überschuss von über einer Milliarde Barrel haben werden. Dieses Rohöl muss irgendwo gelagert werden, und die Kapazität der vorhandenen Tanks und Tanker weltweit stößt an ihre Grenzen. Als Ergebnis haben die Ölpreise den niedrigsten Stand seit 18 Jahren erreicht. Dieses Überangebot wird enorme Konsequenzen für die Zukunft der Energie haben. Zum Beispiel wird es Investitionen in diesen Sektor viel weniger attraktiv machen.»

«Tages-Anzeiger»: Solidarität sollte nicht zur Vereinnahmung werden

ZÜRICH: Zu den Protesten gegen Rassismus in den USA und Europa heißt es am Freitag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Es braucht unbedingt Solidarität von Menschen, die weiß und privilegiert sind. Erst mit dem breiten Protest wächst das Bewusstsein, dass Rassismus und andere Formen von Diskriminierung auch in Europa noch immer bestehen und bekämpft werden müssen. (...)

Problematisch wird es, wenn die wohlmeinende Solidarität zu Vereinnahmung wird. «Black Lives Matter» und «I can't breathe» sind politische Botschaften, die dringend gehört werden müssen. Sie sind Äußerungen von Personen, die Diskriminierung erleben und aufzeigen wollen, wie tief Rassismus in der Gesellschaft verankert ist.

Skandieren weiße Menschen «I can't breathe», machen sie sich eine Erfahrung zu eigen, die ihnen nicht gehört. Sie tun dies aus dem Bedürfnis, ihre Ohnmacht in eine Aktion zu übersetzen. So nehmen sie aber die eigene Hilflosigkeit in den Blick anstatt jene Menschen, um die es eigentlich geht.»

«NRC Handelsblad»: Großer Sprung statt kleiner Schritte

AMSTERDAM: Zum Konjunkturpaket der Bundesregierung heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «NRC Handelsblad»:

«Mit den neuen Maßnahmen soll die Wirtschaft sehr zielgerichtet wieder angekurbelt werden. Dafür wird die Regierung nicht nur neue Schulden machen müssen. Anders als bei der Finanzkrise von vor zehn Jahren, stehen diesmal auch keine einschneidenden Einsparungen auf dem Programm. Im Gegenteil: Das Motto lautet jetzt stimulieren, an Sparsamkeit darf die Wiederbelebung nicht scheitern. Mit Blick auf das Wahljahr 2021 ist das für die Regierungsparteien ein verlockender Ansatz. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel, die eigentlich eine Politik der kleinen Schritte bevorzugt, ist dies ein großer Sprung. Aber in den fast 15 Jahren ihrer Kanzlerschaft hat sie gezeigt, dass sie in außergewöhnlichen Umständen zu drastischen Kurswechseln imstande ist.

«Financial Times»: Merkels Krisenreaktion ist bewundernswert

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Freitag das Konjunkturprogramm der Bundesregierung:

«Die Corona-Pandemie kann die Reputation von Politikern ruinieren oder aufpolieren. Auf Angela Merkel trifft eindeutig letzteres zu. Weite Teile ihrer 15-jährigen Amtszeit als Bundeskanzlerin waren gekennzeichnet - manche würden sagen überschattet - von einem Politikstil des vorsichtigen, schrittweisen Reformierens. Doch auf eine katastrophale wirtschaftliche Krise hat sie - trotz der Hemmnisse, die eine Koalitionsregierung mit sich bringt - bewundernswert mutig und entschlossen reagiert. (...)

Obwohl die Schrumpfung der deutschen Wirtschaft wahrscheinlich weniger stark ausfällt als anderswo, tut Berlin mehr zur Abfederung der Unternehmen als die meisten anderen großen europäischen Volkswirtschaften. Nach Jahren der Sparsamkeit hat es viel Spielraum für Ausgaben. Seine Nachbarn sollten sich nun ermutigt fühlen, ihre eigenen gut abgestimmten Stimulierungsprogramme aufzulegen.»

«De Tijd»: EZB darf nicht Geld in Fass ohne Boden werfen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Freitag die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Bekämpfung der Corona-Folgen:

«Die EZB dreht den Geldhahn kräftig auf. Das ist leicht getan. Schwierig wird es, ihn später wieder zuzudrehen. (...)

Für einige Länder, wie etwa Italien, ist die Hilfe, die sie nun erhalten, lebensnotwendig. Jedoch besteht die Gefahr, dass sie davon abhängig werden. Schafft es ihre Wirtschaft wieder aus eigener Kraft, wenn das außerordentliche europäische Hilfsprogramm endet? Oder ist die EZB gezwungen, damit weiterzumachen, auch wenn ihre Politik immer größere negative Nebenwirkungen zeigt? Wird die EZB letztlich zur Geisel ihrer eigenen Politik? (...)

Die Hilfsmaßnahmen müssen mit dem Bestreben der Länder einhergehen, ihre Wirtschaft rechtzeitig in Ordnung zu bringen. Sonst wird nur Geld in ein Fass ohne Boden geworfen. Dann dürften die politischen Spannungen die Eurozone früher oder später auseinander treiben.»

«NZZ»: Wandel vom Sparmeister zum Geldausgeber

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag das Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Folgen:

«Innert weniger Monate hat sich Deutschland vom Sparmeister Europas zum großen Geldausgeber gewandelt. Auf das milliardenschwere Corona-Hilfspaket vom März folgt nun ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro oder knapp 4 Prozent der letztjährigen Wirtschaftsleistung. (...)

Im zähen Interessenausgleich geriet das Paket so zu einem Sammelsurium von Massnahmen mit sehr hohen Kosten. Zu Finanzierung wird laut Finanzminister Olaf Scholz ein weiterer Nachtragshaushalt mit einer zusätzlichen Neuverschuldung in unbekannter Höhe nötig. Damit dürfte die Staatsverschuldung in ähnlicher Weise in die Höhe schießen wie nach der Finanzkrise von 2008 und 2009. Zugleich werden auch die demografische Entwicklung und der Klimawandel zu Belastungen führen. Wirtschaftswachstum allein dürfte zum Abbau der Verschuldung kaum ausreichen - neue Belastungen des Steuerzahlers oder eine Rückkehr zu neuer Sparsamkeit sind absehbar.»

«Die Presse»: mehr Durchgriff bei Struktur-Sklerosen in der EU

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» schreibt am Freitag über das Corona-Wirtschaftsprogramm der EU:

«Das zur Linderung dieser Not von der EU vorgeschlagene 750-Milliarden-Euro-Programm bringt Länder wie Österreich vor eine schwierige Entscheidung. So ist die Vergemeinschaftung von Schulden innerhalb der EU grundsätzlich abzulehnen. Gleichzeitig ist es aber auch für die wirtschaftlich stabileren Länder des Nordens ein Problem, wenn der Süden dauerhaft nicht mehr auf die Beine kommt.

Vor allem würde eine zweite Eurokrise mit Italien statt Griechenland als Hauptdarsteller die EU auf Jahre hinaus lähmen. Sollte die temporäre Finanzierung der Zuschüsse durch EU-weite Anleihen also nicht vermeidbar sein, muss sie zumindest mehr europäischen Durchgriff bei mancher nationalen Struktur-Sklerose bringen.»