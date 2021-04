Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Gazeta Wyborcza»: Der Club von Putins Marionetten

WARSCHAU: Ungarns Regierungschef Viktor Orban, sein polnischer Amtskollege Mateusz Morawiecki und der ehemalige italienische Innenminister Matteo Salvini wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Dazu schreibt die Zeitung «Gazeta Wyborcza» aus Warschau am Freitag:

«Wenn in Budapest ein neuer polnisch-ungarisch-italienischer Club von Populisten entsteht, dann wird Wladimir Putin sein Schirmherr. Das Ungarn von Viktor Orban ist zu Russlands trojanischem Pferd in EU und Nato geworden. Orban protestierte gegen die EU-Sanktionen gegen den Kreml. Und jetzt ist er Hauptbefürworter einer Anwendung des russischen Impfstoffs Sputnik. Salvini verbirgt nicht einmal, dass er von Putin fasziniert ist, und nimmt von ihm Geld.

Es ist eine wirklich verdrehte Logik, von der sich (der Vorsitzende von Polen nationalkonservativer Regierungspartei PiS) Jaroslaw Kaczynski leiten lässt. Vor einem Jahr hat er der «Bild»-Zeitung gesagt, Russland müsste Polen Reparationen für den Zweiten Weltkrieg zahlen. Heute drängt er Polen in den Club von Putins Marionetten. Und das ist sicherlich nicht sein letztes Wort.»

«Le Parisien»: Macrons Strategie muss reibungslos ablaufen

PARIS: Zu den neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Frankreich schreibt die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Freitag:

«Mit der jüngsten Salve an Maßnahmen ist es (Präsident) Emmanuel Macron in einem Kraftakt endlich gelungen, die Gemüter zu beruhigen und seine Kritiker zu entwaffnen (...). Um aber die Früchte für die Strategie zu ernten, muss alles reibungslos ablaufen: Die Krankenhäuser müssen Personal für die versprochenen 10.000 Intensivbetten finden. Und vor allem müssen die Impfstoffe pünktlich geliefert werden. Bisher lief die Lieferung der kostbaren Dosen immer chaotisch ab - eine beharrliche Schwachstelle im Plan des Präsidenten.»

«Rossijskaja»: Findige Ideen der Reiseveranstalter in Corona-Zeiten

MOSKAU: Zu möglichen Reisen für eine Impfung gegen das Coronavirus in Russland schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Freitag:

«Da die Impfkampagne in den italienischen Apenninen äußerst langsam und mit endlosen Unterbrechungen voranschreitet, spielen viele Italiener angesichts der dritten Welle der Epidemie mit dem Gedanken, sich in Russland impfen zu lassen. Vielleicht haben sie schon bald Gelegenheit dazu. Wegen der Pandemie und der geschlossenen Grenzen haben die italienischen Reiseveranstalter seit über einem Jahr kaum noch etwas zu tun. Jetzt stehen sie am Rande ihrer Existenz. Ein Reisebüro aus Bologna, das sich auf Reisen nach Russland spezialisiert hat, will den Moment nutzen, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: sich selbst wieder auf die Beine zu helfen und die Menschen in Italien - sich selbst und ihre Lieben zu schützen.»

«El País»: Brasiliens Militär muss sich von Bolsonaro distanzieren

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Freitag die Regierungsumbildung durch Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro:

«Bolsonaro wollte mit der Regierungsumbildung die Unzufriedenheit mit seiner katastrophalen Corona-Politik besänftigen, hat aber eine Krise mit unvorhersehbaren Folgen ausgelöst. Die Entlassung des Verteidigungsministers und der beispiellose Rücktritt der obersten Militärs erhöhen die Besorgnis über die Richtung, in die der Präsident sein Land im schlimmsten Augenblick der Pandemie treibt.

Das Ausscheiden des Verteidigungsministers und der Armeeführung ist schwerwiegend, da sie Folge des Drucks des rechtsextremen Präsidenten ist. Bolsonaro wollte, dass die Streitkräfte seine extremistische Politik unterstützen. Die Militärführung schlug mit ihrem Rücktritt Alarm über die autoritäre Haltung des Präsidenten, der 2022 wiedergewählt werden will.

Bolsonaro hat viele Militärs in die Regierung geholt. Aber die Armee sollte keine politische Kraft sein. Der Rücktritt der Militärführung kann als Geste zur Verteidigung der verfassungsmäßigen Rolle der Armee als staatliche Institution gesehen werden. Aber das Militär muss sich stärker von Bolsonaros autoritären Allüren, die die Demokratie systematisch untergraben, distanzieren.»