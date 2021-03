Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«El Mundo»: Ruttes Wahlsieg stärkt die Niederlande

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Freitag den Wahlsieg des niederländischen Rechtsliberalen Mark Rutte bei der Parlamentswahl:

«Der Liberale Mark Rutte hat zum vierten Mal die Wahl gewonnen und wird niederländischer Regierungschef bleiben. Seine Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) ist bei einer Wahl stärkste Kraft geworden, die den Abwärtstrend des rechtsextremen Geert Wilders bestätigt hat. Dessen Partei wurde durch die progressive D66 auf den dritten Platz verwiesen. Die Chefin von D66, Sigrid Kaag, hat sich dank ihres pro-europäischen und ökologischen Kurses durchgesetzt. Damit ist sie zur wichtigsten Partnerin Ruttes geworden.

Dieser Sieg gibt nicht nur Rutte Auftrieb, sondern auch den Niederlanden. Dieses Land spielt bei allen wichtigen Entscheidungen in der EU eine zentrale Rolle. Vergangenes Jahr führte Rutte bei den Verhandlungen über die Zukunft der Eurozone die sogenannten Sparsamen im Kampf gegen direkte Transferleistung an. Jetzt ist er in der Lage, eine stabile Koalition mit einer gemäßigten Partei zu bilden. Andere Regierungschefs, wie etwa Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, sollten sich das genau ansehen.»

«NZZ»: Parteienvielfalt als Zeichen der politischen Vitalität

ZÜRICH: Bei den Wahlen in den Niederlanden haben es 17 Parteien ins Parlament geschafft. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Diese Vielfalt erklärt sich durch eine extrem niedrige Wahlhürde von nur 0,7 Prozent, die es ermöglicht, dass neue gesellschaftliche Strömungen im Parlament sichtbar werden können. Sie mag manche Nachbarländer beunruhigen, ist für die meisten Niederländer aber ein Zeichen politischer Vitalität. Kollabiert ist das System jedenfalls noch nicht. Es bedarf jedoch in einem besonderen Maß der Kunst, Kompromisse zu schliessen.

In drei verschiedenen politischen Konstellationen hat Rutte seit 2010 genau dies versucht. Ideologisch biegsam, opportunistisch, visionslos, so lauten die Zuschreibungen, die er dafür bezieht. Mit nüchternem Blick betrachtet, hat er allerdings nur seine Aufgabe erfüllt, die zunehmend auseinanderstrebenden Positionen auszutarieren.»

«Nesawissimaja»: Biden-Äußerung ist ein Wahlkampfgeschenk für Putin

MOSKAU: Zu den «Killer»-Äußerungen von US-Präsident Joe Biden schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte auf die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden während einer Video-Konferenz mit Bewohnern der Krim. Putin wünschte ihm Gesundheit und sagte, dass Amerika mit Russland rechnen müsse. Bedenkt man, dass sich viele russische Politiker bereits unfreundlich über Bidens Gesundheit und den unverhohlenen Druck auf ihr Land geäußert haben, kann man davon ausgehen, dass der Kreml über Amerikas Unhöflichkeit eher erfreut als betrübt ist. Denn rechtzeitig vor den Wahlen zur neuen Staatsduma machte Washington Moskau ein Geschenk - das Bild eines echten äußeren Feindes. Die Konfrontation mit dem Feind soll eine Art sammelnde Kraft sein und nicht die Wählerschaft zersplittern, wie im Fall der Auseinandersetzung mit der Opposition im eigenen Land in Form von Alexej Nawalny oder der Kommunistischen Partei.»

«Der Standard»: EU behebt nationale Fehler bei Impfstoff-Bestellungen

WIEN: Die EU müsse da ausbügeln, wo sich einige EU-Regierungen - auch Österreich - bei Kaufzusagen für Coronaimpfstoffe verkalkuliert hätten, schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Aus einem EU-Sonderkontingent, welches Pfizer/Biontech bis zum Sommer zusätzlich liefern kann, sollen Nachzüglerstaaten nun bevorzugt versorgt werden. Das sind jene, die sich bei ihren Kaufzusagen 2020 verspekulierten, weil sie gemeinsame Beschlüsse zu vereinbarten fairen Verteilungsschlüsseln unterliefen. Die EU-Kommission sorgt also dafür, dass nationale Fehler korrigiert werden. Davon profitiert auch Österreich, wo ab Mai eine gröbere Versorgungslücke gedroht hätte. Aber darüber redete der (österreichische) Kanzler nicht so gern. Vielmehr betont er, dass mit diesem EU-Korrekturmechanismus die Immunisierungsziele bis Ende Juni erreichbar seien - das Licht.»