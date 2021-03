Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.03.21 | Aktualisiert um: 15:30 | Überblick

«De Tijd»: Politische Nervosität durch schleppende Impfkampagne

BRÜSSEL: Erstmals ist die Ausfuhr von Corona-Impfstoff aus der EU in einen Drittstaat gestoppt worden. Dazu meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Freitag:

«In verschiedenen EU-Staaten verläuft die Impfkampagne sehr mühsam. Große politische Nervosität ist die Folge. In Deutschland, wo im September Parlamentswahlen anstehen, befürchtet die christdemokratische Regierungspartei CDU einen ernsthaften Rückschlag. Der einst so beliebte Gesundheitsminister Jens Spahn ist politisch schon schwer angeschlagen. Seine Partei verliert dadurch in den Meinungsumfragen an Boden.

Aus Berlin wächst der Druck auf die EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen, stärker zu intervenieren. Es war Deutschland, das unter dem Druck der öffentlichen Meinung zum Fürsprecher für das europäische Exportverbot wurde. (...)

In Europa tobt die Impfstoffschlacht an mehreren Fronten: der Streit um die Wirksamkeit der versprochenen Impfstoffe, das Gerangel um die Aufrechterhaltung der Einheit im Kampf gegen die Pandemie und die geopolitische Auseinandersetzung. Der Impfstoff sollte uns ins «Reich der Freiheit» führen. Zunächst aber ziehen wir mit Europa eher auf das Schlachtfeld.»

«Pravo»: Keinen Kalten Krieg um Impfstoffe führen

PRAG: Zur Diskussion über einen möglichen Einsatz russischer und chinesischer Impfstoffe in Tschechien schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Prag am Freitag:

«Einerseits gibt es Politiker und Zeitungskommentatoren, die der Verankerung Tschechiens im Westen nicht trauen. Sie befürchten, dass der russische Impfstoff Sputnik V das Land mit einem Schubs zurück in die Einfluss-Sphäre des Kreml befördern würde. Andererseits fühlen sich Kritiker der Europäischen Union bestärkt, weil die Auslieferung und Verteilung der westlichen Corona-Impfstoffe hakt. Warum sagt man nicht einfach, dass die Gesundheit das Wichtigste ist - und es gleich ist, ob zu ihrer Erhaltung ein Wirkstoff aus dem Osten oder dem Westen beiträgt? Es ist nicht der Zweck von Medikamenten und Impfstoffen, als Waffe in einem neuen Kalten Krieg eingesetzt zu werden, sondern Menschenleben zu retten.»

«Washington Post»: Brasilianische P.1-Variante Gefahr für ganze Welt

WASHINGTON: Zu der in Brasilien grassierenden Coronavirus-Variante P.1 und ihren potenziellen Gefahren für die ganze Welt schreibt die «Washington Post»:

«Brasilien wird von der Coronavirus-Pandemie heimgesucht, und sein Leid sollte der Welt eine Warnung sein. Wenn sich das Virus unkontrolliert ausbreitet und mutiert, wie es in Brasilien der Fall ist, stellt es überall eine potenzielle Gefahr dar. Der Anstieg in Brasilien hat eine neue Variante hervorgebracht, die als P.1 bekannt ist. Bislang wurden in den Vereinigten Staaten 10 Fälle (...) entdeckt, aber es könnten noch mehr werden. (...)

Die besorgniserregendste Gefahr geht von Manaus aus, der größten Stadt im Amazonasgebiet, wo die neue P.1-Variante offenbar entstand. Sie breitet sich nun über ganz Brasilien aus. (...) Die Wissenschaftler befürchten, dass die P.1-Variante Menschen, die zuvor Covid-19 hatten, erneut infiziert, was darauf hindeutet, dass sie diejenigen krank machen kann, die Antikörper aus der ersten Welle haben. Obwohl die Schlussfolgerungen noch vorläufig sind, sind die Implikationen gravierend: Es ist möglich, dass das Virus Impfstoffe und natürliche Immunsysteme herausfordern könnte. (...) Was in Brasilien geschieht, bleibt nicht in Brasilien. (...) Das ist ein Problem für alle.»

«Trouw»: Nahost-Politik der USA braucht mehr Ambitionen

AMSTERDAM: Zur Nahost-Politik des neuen US-Präsidenten Joe Biden heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «Trouw» (Online-Ausgabe, Kommentar 4. März):

«Es ist eine in erster Linie vorsichtige Politik. Sogar so vorsichtig, dass man sich fragt, ob Washington unter Joe Biden überhaupt noch wirklich Einfluss ausüben will. Zum Beispiel, weil er andere Prioritäten hat, wie die Corona-Bekämpfung, die Klimapolitik oder China. Aber vielleicht auch, weil er den USA wenig Erfolgschancen einräumt. (...)

Auch hinsichtlich der Beziehungen zu Israel und den Palästinensern ist Biden sehr zurückhaltend, er scheint sogar Kontakte zu meiden. Eine Friedensinitiative ist nicht in Sicht, während Washington vielleicht als einzige Macht noch Bewegung in diese Sache bringen könnte. Natürlich geht es um viele verschiedene strategische und allemal komplexe Probleme. Und die Zeit übermütiger und oft destruktiver amerikanischer Interventionen scheint glücklicherweise vorbei zu sein. Doch ungeachtet anderer Prioritäten und der Tatsache, dass Biden sein Amt erst kürzlich angetreten hat, erfordert der Nahe Osten mehr Ambitionen, als Biden sie bislang zur Schau stellt.»

«Le Figaro»: Impfstrategie der EU ist gescheitert

PARIS: Zur Versorgung mit Corona-Impfstoffen in Europa schreibt die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Freitag:

«Die ehrgeizige Impfstrategie der EU sollte Zusammenhalt, Gerechtigkeit und Solidarität gewährleisten - zum bestmöglichen Preis. Das ist misslungen. Nach Budapest sind es jetzt Prag, Bratislava, Warschau und Wien, die Verhandlungen über andere Versorgungswege mit Russland oder China - manchmal mit beiden - aufgenommen haben. Österreich und Dänemark wenden sich an Israel, um die nächste Impfstoff-Generation vorzubereiten - ohne über Brüssel zu gehen. (...)

Mit der europäischen Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V und des (US-) amerikanischen (Impfstoffs von) Johnson & Johnson (...) wird es bald nicht mehr der Mangel an Dosen, sondern die Logistik sein, die die Regierungen der (Europäischen) Union auf die Probe stellen wird. Während sie Mühe haben, sieben oder acht Prozent der Bevölkerung zu immunisieren, exportiert China seine Impfstoffe bereits in 73 Länder, oft in Form von Spenden. Peking erhofft sich davon internationale Anerkennung, die angesichts des Ursprungs des Virus vielleicht unpassend ist, die Brüssel aber verloren hat.»

«Aftenposten»: Die Welt lässt Jemen im Stich

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Freitag das Ergebnis der Geberkonferenz für Jemen:

«Die ausbleibende Hilfe ist zutiefst tragisch für die 16 Millionen Menschen, die im Jemen am Rande einer Katastrophe leben - mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Fast 50.000 Jemeniten hungern bereits. (.) Das Land wird seit 2015 vom Bürgerkrieg beherrscht, und in den letzten zwei Jahren hat eine katastrophale Kombination aus Coronavirus und niedrigen Ölpreisen zu einer drastischen Reduzierung der Hilfe geführt. (.) Die Krise im Jemen scheint kein Ende zu nehmen. Das Fehlen einer Lösung auf lange Sicht sollte jedoch nicht dazu führen, dass man die Rettung der Zivilbevölkerung aufgibt. Hunger und Not werden nicht mit Waffen bekämpft. Die Welt lässt Jemen noch einmal im Stich.»

«NZZ»: Schnecke sollte Wappentier Deutschland werden

ZÜRICH: Zum Umgang Deutschlands mit der Corona-Pandemie meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Ohne Mut, mit wenig Ambition, aber jeder Menge Rechenschieberei zementiert der neue Beschluss einen mittlerweile vertrauten Ausnahmezustand. Bund und Länder nähern sich mit Trippelschritten und einem äußerst komplizierten, strikt an die Inzidenzwerte gekoppelten Öffnungsplan in fünf Stufen dem unabsehbaren Ende der Pandemie. Andere Parameter bleiben außen vor.(...)

Die Kanzlerin pries nach den Beschlüssen zwei neue «Helfer gegen das Virus»: die Impfstoffe und die Tests. Der Gesundheitsminister Jens Spahn regte zwei kostenlose Schnelltests durch Fachpersonal pro Woche an. Jetzt lautet das abgespeckte Ziel, vom 8. März an «allen asymptomatischen Bürgerinnen und Bürgern mindestens einmal pro Woche» einen solchen Schnelltest zu ermöglichen. Werden kommunale Testzentren oder «beauftragte Dritte» dazu in der Lage sein? Die Impfgeschwindigkeit ist weiterhin beschämend. Insofern empfiehlt sich die Schnecke als neues deutsches Wappentier. Bund und Länder verharren in einem trübsinnigen Lockdown-Fundamentalismus. So nehmen sie in Kauf, dass die Entfremdung zwischen Gesellschaft und Staat weiter zunimmt und die sozialen wie wirtschaftlichen Kollateralschäden ins Unermessliche wachsen.»

«Sme»: Wir sind jetzt selbst das warnende Beispiel

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» zieht am Freitag eine ernüchternde Bilanz nach einem Jahr Corona-Pandemie in dem EU-Land:

«Als bei uns die ersten Menschen am Coronavirus zu sterben begannen, suchten wir noch nach ihren Namen, ihrem Alter, Wohnort, Gesundheitszustand. Abgesehen vom Mitleid auch dafür, dass wir die Bedrohung besser wahrnehmen konnten. (...) Als sich die Gesamtzahl der Infektionen dem ersten Hundert näherte, hatten wir das Gefühl, die Bedrohung hänge wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen. Erst viel später erkannten wir, dass das noch die gut bewältigten Zeiten waren. (...)

Aus dem Ausland fragte man uns nach unserem Rezept - und wir überlegten uns Theorien: über die besondere Diszipliniertheit unserer Bevölkerung, die Angst um unser desolates Gesundheitssystem, über rechtzeitig ergriffene Maßnahmen und unser Talent, uns gegenseitig zu helfen. Heute will niemand mehr ein Rezept von uns, wir sind nur mehr das tragische Lehrbeispiel, damit man unsere Fehler nicht nachmacht.»

«El País»: Orbans Fidesz endlich nicht mehr in der EVP

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Freitag den Austritt der ungarischen Regierungspartei Fidesz aus der Fraktion der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP):

«In Europa sind diese Woche binnen weniger Stunden drei wichtige Initiativen für den Umgang mit dem rechtsextremen Dunst auf dem Kontinent ergriffen worden. Die deutschen Geheimdienste kündigten die formelle Überwachung der AfD wegen des Verdachts an, sie untergrabe die Verfassungsordnung. Die französische Regierung verbot die radikale fremdenfeindliche und islamfeindliche Organisation Génération Identitaire. Und die Europäische Volkspartei drängte die Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban aus ihren Reihen.

Natürlich sind diese Fälle sehr unterschiedlich. Es gibt jedoch einen gemeinsamen Nenner: Wie sich Moderate sich gegenüber rechtsextremen Organisationen verhalten. In Orbans Fall ist es begrüßenswert, dass sich die EVP dazu durchgerungen hat, dass Fidesz nicht Teil der Gruppe sein kann. Die Entscheidung kam spät, unter anderem wegen der CDU und der (konservativen) spanischen PP. Es war schon lange klar, dass Orban zu sehr gegen die demokratischen Grundwerte verstößt, um weiter zur EVP gehören zu können. Aber besser spät als nie.»