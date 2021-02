Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Hospodarske noviny»: Regierung braucht Unterstützung von Psychologen

PRAG: Zum Handeln der tschechischen Regierung in der Corona-Krise schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Prag am Freitag:

«Es scheint unerlässlich, dass die Regierung schnellstmöglich einen Psychologen einstellt - oder ein ganzes Team von Psychologen. Ministerpräsident Andrej Babis hat während der seit einem Jahr andauernden Pandemiekrise eine fatale Unfähigkeit gezeigt, den Staat zu lenken. Doch es geht jetzt nicht darum, ihn persönlich zu beleidigen, sondern darum, ihm zu helfen, mit der Situation besser umzugehen. (...) Es gibt Zeugenaussagen, dass es bei den Kabinettssitzungen immer mehr an Rationalität fehlt. Es soll mit den Fäusten auf den Tisch geschlagen und geschrien worden sein. (...) Die Psychologen könnten zudem Gesundheitsminister Jan Blatny erklären, wie er auf Pressekonferenzen zu den Bürgern reden sollte, ohne ihren Zorn noch weiter zu schüren (...) - und wie Motivation funktioniert.»

«L'Alsace»: Corona-Maßnahmen fördern Dezentralisierung in Frankreich

MÜLHAUSEN: Die Erhöhung der Corona-Warnstufe für mehrere französische Départements kommentiert die ostfranzösische Tageszeitung «l'Alsace» am Freitag:

«Zwanzig Départements können ab Ende nächster Woche verschärften Corona-Maßnahmen unterliegen, örtliche Lockdowns miteingeschlossen. Bemerkenswerterweise hat sich bei einem so zentralistischen Land wie dem unseren (...) bisher noch niemand gegen diesen «differenzierten» Ansatz erhoben. Die Corona-Krise wird also zumindest eine Errungenschaft erbracht haben: zuzulassen, dass nicht alle Gebiete immer und zu jeder Jahreszeit nach den gleichen Maßstäben beurteilt werden. Und wenn das heute für Gesundheitsfragen gilt, (...) warum sollte sich das morgen nicht auch für andere, ganz andere Bereiche lohnen.»

«NZZ»: Frontex macht Drecksarbeit für die EU

ZÜRICH: Zu den Vorwürfen gegen Frontex, am Zurückstoßen von Migranten beteiligt zu sein, meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Dass Frontex, die Grenzschutzbehörde der EU, sich an solchen Pushbacks beteiligt oder dabei wegschaut, ist ein Vorwurf, der ebenfalls vielfach belegt ist. Es ist gut, dass sich die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson der Sache persönlich angenommen hat. Frontex-Chef Fabrice Leggeri hatte die Angelegenheit zuerst unter den Tisch gekehrt und dann ein halbes Jahr vor sich hergeschoben. (...)

Aber Frontex ist nicht das eigentliche Problem. Man kann sogar sagen: Frontex macht die Drecksarbeit für eine Union, die sich nicht auf eine funktionierende Migrations- und Asylpolitik verständigen kann. Die Agentur ist nämlich den Behörden der Mitgliedstaaten unterstellt, auf deren Gebiet sie operiert. Griechenland und Kroatien tolerieren Pushbacks und in manchen Fällen auch «ein bisschen Gewalt» (so die vormalige kroatische Präsidentin Grabar-Kitarovic). Sie wissen dabei um das stillschweigende Einverständnis der Staaten weiter nördlich auf der Migrationsroute.»

«Nesawissimaja»: Ereignisse in Armenien erinnern an Militärputsch

MOSKAU: Zu der innenpolitischen Krise in der Südkaukasus-Republik Armenien schreibt die russische Zeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Es ist nicht der erste Tag, an dem in Eriwan Kundgebungen abgehalten werden, um den Rücktritt von Regierungschef Nikol Paschinjan zu fordern. Aber bis zum vergangenen Donnerstag waren die Proteste zivil, und jetzt ähneln die Ereignisse einem Militärputsch. Die Armee hat sich der Opposition auf der Straße angeschlossen. Der Generalstab rief Paschinjan auf, gemeinsam mit der Regierung zurückzutreten. Das ist die erste organisierte militärische Aktion gegen die zivile Regierung Armeniens. Dies erinnert an eine Junta lateinamerikanischen Stils. Paschinjan lehnte einen Rücktritt ab. Am Abend rückte das Parlament, wo sich die Abgeordneten versammeln sollten, in den Mittelpunkt der Geschehnisse. Das Parlamentsgebäude war von Stacheldraht und Sicherheitskräften umgeben.»