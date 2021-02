Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 12.02.21 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

«De Standaard»: Amsterdamer Börse kann den Champagner kaltstellen

BRÜSSEL: Durch den Brexit hat London im Januar seine Stellung als größter Aktienmarkt Europas an die Börse in Amsterdam verloren. Dazu schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Obwohl sie im Januar zu den größten wurden, warten sie an der Amsterdamer Börse noch ab, ehe der Champagner entkorkt wird. Die Frage ist nämlich, ob Amsterdam die Spitzenposition halten kann. Es war stets die Absicht der Brexit-Unterhändler, später - eventuell ab März - separate Teilabkommen auszuhandeln, darunter zum Wertpapierhandel. Sollte es dazu kommen, wäre nicht auszuschließen, dass ein Teil des Handels wieder nach London zurückfließt. (...) Champagner auffahren zu lassen, wäre daher also voreilig, aber er kann am Damrak (dem Sitz der Amsterdamer Börse) wohl schon mal kaltgestellt werden.»

«Verdens Gang»: Trump muss verurteilt werden

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Freitag das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump:

«Die oberste Verantwortung für den Angriff auf den Kongress muss dort liegen, wo sie hingehört: beim früheren US-Präsidenten. Die Anklage im Amtsenthebungsverfahren hat solides Beweismaterial vorgelegt, das in aller Deutlichkeit zeigt, wie Trump zum Oberbefehlshaber des Aufruhrs wurde. Das, was sich am 6. Januar abspielte, wäre ohne ihn nicht passiert. Wir sehen das Ergebnis davon, dass Trump die Demokratie im Laufe der Zeit diskreditiert und seine Anhänger zum Kampf angeheizt hat. Die Amtsenthebung ist notwendig, um die Stimme des Volkes, die Verfassung und den Rechtsstaat zu verteidigen. Seine eigenen Worte und Taten sind die besten Argumente dafür, dass er sich niemals wieder zur Wahl stellen dürfen sollte. Wenn die Republikaner dafür sorgen, dass er freigesprochen wird, begehen sie einen historischen Fehler.»

«L'Alsace»: Kultur erwartet in der Krise Taten

MÜLHAUSEN: In Frankreich sind Kultureinrichtungen und Restaurants wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Dazu schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Freitag:

«Die Kultur leidet wie so viele andere Bereiche der Wirtschaft auch. Konzerte, Theateraufführungen, Kinogänge, Ausstellungen und Museumsbesuche fehlen uns. (...) Jenseits von Worten fehlt es an Taten. Organisatoren von Festivals erwarten eine staatliche Garantie, bevor sie riesige Investitionen in Angriff nehmen. Kulturschaffende und Gastwirte wollen mit Hygienekonzepten experimentieren - Vorhaben, die dauernd aufgeschoben werden. Kinos, Restaurants und Theater bleiben geschlossen, auch wenn sie die Zahl der zugelassenen Gäste beschränken. Währenddessen können zwei Fahrgäste, die sich nicht kennen, im (Expresszug) TGV nebeneinander Platz nehmen.»

«El País»: Kryptowährungen müssen dringend reguliert werden

MADRID: Zur Kursexplosion bei der Digitalwährung Bitcoin schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Wenn wir es hier nicht mit einer Blase zu tun haben, kommt es dem sehr nahe. Die Notenbank und die Börsenaufsicht haben diese Woche in Spanien in einer gemeinsamen Erklärung vor den Gefahren von Investitionen in Kryptowährungen gewarnt. Beide Aufsichtsbehörden erinnern die Sparer an die «extreme Volatilität, Komplexität und mangelnde Transparenz» dieser Anlage. Digitalwährungen werden von keiner Zentralbank gedeckt, ihre Verwahrung wird nicht beaufsichtigt und sie verfügen auch nicht über Schutzmechanismen wie Einlagensicherungsfonds oder Investitionsgarantiefonds. (...)

Obwohl es sie schon seit mehr als einem Jahrzehnt gibt, ist die Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel noch sehr begrenzt. Es besteht keine Verpflichtung, sie in einer Transaktion zu akzeptieren. Derzeit wird in Europa über eine Verordnung verhandelt, die einen regulatorischen Rahmen für die Ausgabe von Kryptoassets und für Dienstleister des Bereichs schaffen soll. Die Initiative ist lobenswert, denn es besteht der Verdacht, dass Cyberwährungen illegale Praktiken wie Geldwäsche erleichtern können. Eine Regulierung ist aber in größerem Umfang dringend nötig. In vielen Fällen sind die verschiedenen Akteure, die an der Emission, Verwahrung und Vermarktung von Kryptoassets beteiligt sind, nämlich nicht in Europa ansässig.»

«Rzeczpospolita»: Kein Anruf in Warschau aus dem Weißen Haus

WARSCHAU: Zum Verhältnis der neuen US-Regierung zu Polen schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Freitag:

«Der Kontrast zu der vorherigen US-Regierung ist frappierend. Donald Trump rief (Polens Präsidenten) Andrzej Duda am 16. November 2016 an - acht Tage, nachdem er sich den Einzug ins Weiße Haus gesichert hatte. Joe Biden hat nicht nur vor seiner Amtseinführung darauf verzichtet. Auch seit seinem offiziellen Amtsantritt hat er nicht zum Telefonhörer gegriffen, um mit Warschau zu sprechen. Amerika kehrt zu seiner traditionellen Politik zurück, wie sie zuletzt von Barack Obama umgesetzt wurde. Es sieht erneut Deutschland, Frankreich und Großbritannien als wichtigste Verbündete in Europa. Da es keine ideologische Gemeinschaft mehr zwischen Warschau und Washington gibt, muss Polen auf den Platz zurückkehren, der seinem Potenzial entspricht.

Der fehlende Anruf Bidens ist aber auch die Quittung für das fatale protokollarische Spiel, das Dudas Präsidialkanzlei nach dessen Wahlsieg getrieben hat. Vor der Präsidentenwahl in Polen reiste Duda nach Washington, um sich Trumps Unterstützung zu holen. Und als Bidens Sieg schon feststand, zögerte Polen mit den Glückwünschen bis zu dem Tag, an dem auch Wladimir Putin gratulierte.»

«Tages-Anzeiger»: Großbritannien tut sich schwer mit Brexit-Folgen

ZÜRICH: Im Zürcher «Tages-Anzeiger» heißt es am Freitag zu den Folgen des britischen EU-Austritts:

«Erst gab es Unruhe in Nordirland, weil der Warenfluss aus dem Rest des Vereinigten Königreichs stockte. Dann meldeten britische Exportunternehmen alarmiert, dass sie wegen neuer Bürokratie und steigender Kosten in beängstigendem Maße Märkte auf dem Kontinent verlieren. Und gestern wurde bekannt, dass die Londoner City ihre bislang unangefochtene Position als wichtigster Aktienhandelsplatz in Europa an Amsterdam hat abgeben müssen. Gerade erst sechs Wochen nach dem Ausstieg aus Binnenmarkt und Zollunion der EU tut man sich in Großbritannien mit den Folgen des Brexits schwer. (...)

Londoner Analysten betonen zwar, dass die City Möglichkeiten habe, ihre Geschäfte anderweitig auszubauen. Unter anderem hat die Londoner Börse ihren zuvor blockierten Handel mit Schweizer Aktien nun wieder in Gang gesetzt. Auch an der Themse ist man sich allerdings bewusst, dass der unerwartete Aufstieg Amsterdams für London einen beträchtlichen Statusverlust darstellt und jedenfalls kein gutes Zeichen ist.»

«NZZ»: China und Russland gewinnen geopolitischen Wettstreit

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Impfdiplomatie Chinas und Russlands:

«Während sich der Westen um die knappen Impfstoffe streitet und Entwicklungsländer deshalb leer ausgehen, sagen Russland und China: «Wir sind für euch da.» Die USA und Europa haben das Potenzial der russischen und chinesischen Vakzine als diplomatisches Instrument unterschätzt. Natürlich: Dass die USA und die EU erst einmal für sich selber schauen, ist verständlich. Wie kann man es als gewählte Regierung verantworten, Impfstoffe anderen Ländern zu versprechen, während man nicht einmal die eigene Bevölkerung rasch impfen kann? Diesen Druck kennen autoritäre Regime wie jene Chinas oder Russlands nicht in gleichem Masse. China hat die Pandemie im Griff und kann es sich leisten, Vakzine für außenpolitische Zwecke zu nutzen. (...)

Dass der Westen nicht in der Lage ist, China und Russland sofort etwas entgegenzuhalten, ist eine verpasste Chance: Wer es schafft, auch Entwicklungsländer mit Impfstoff zu versorgen, gewinnt den geopolitischen Wettstreit um Ansehen und Einfluss in der Welt.»

«Washington Post»: Biden sollte gegenüber Saudi-Arabien hart bleiben

WASHINGTON: Mehr als zweieinhalb Jahre nach ihrer Festnahme ist die prominente Frauenrechtlerin Ludschain al-Hathlul in Saudi-Arabien aus dem Gefängnis entlassen worden. Dazu schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Joe Biden versprach im Wahlkampf, den «Blankoscheck» zurückzunehmen, den der damalige Präsident Donald Trump Diktatoren wie Saudi-Arabiens Kronprinzen Mohammed bin Salman (MBS) angeboten hatte. Nur drei Wochen nach dem Regierungswechsel sind die positiven Auswirkungen der Wiederherstellung dieses Prinzips in der US-Außenpolitik bereits erkennbar. (...) Nun, da die Vereinigten Staaten einen Präsidenten haben, der nicht bereit ist, ihm einen Freibrief zu erteilen, rudert MBS rasch zurück. (...)

Niemand, der an der ungerechten Inhaftierung und Folterung von Frau Hathlul und anderen Aktivisten beteiligt war, ist bislang zur Rechenschaft gezogen worden. Der Hauptverantwortliche ist Saud al-Kahtani, ein enger Mitarbeiter von MBS, der laut Frau Hathlul während ihrer Folterung anwesend war. Laut einer Untersuchung der Vereinten Nationen koordinierte er auch die Operation zur Ermordung von Herrn Khashoggi. (...) Die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien sollten nicht normalisiert werden, bis Herr Kahtani und sein Chef, Mohammed bin Salman, für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.»

«Gazeta Wyborcza»: Kein Platz für freie Medien in Kaczynskis Polen

WARSCHAU: Zur der von Polens nationalkonservativer PiS-Regierung geplanten Werbeabgabe auf Medien schreibt die linksliberale Zeitung «Gazeta Wyborcza» aus Warschau am Freitag:

«Je stärker sich die (polnische) Regierung bedroht fühlt angesichts der eigenen Ratlosigkeit in der Pandemie, der Wirtschaftskrise und ihrer zunehmenden Isolierung in der Welt, umso mehr ist sie zu radikalen Entscheidungen bereit. Besonders, weil an der Spitze der machthabenden Gruppe (mit dem PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski) ein alter, verbitterter und vom Wunsch nach Rache getriebener Mensch steht. Für ihn zählt nicht das Los des Landes und der Mitbürger, sondern die Umsetzung der eigenen verrückten Ideen.

Eine von diesen Ideen ist die Kulturrevolution, die Zerstörung der Keime einer modernen Gesellschaft, die Unterwerfung der Polen unter eine Ideologie. Eine Kulturrevolution kann man nicht umsetzen, wenn die Bürger Zugang zu unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Informationen haben. Wenn die Polen täglich zwischen der katholisch-nationalistischen Sauce und einem Gefühl von Stolz wählen können, das sich auf die Zugehörigkeit Europas gründet. In (Kaczynskis) Plan gibt es daher keinen Platz für freie Medien.»