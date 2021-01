Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«de Volkskrant: Trump hat Demokratie nachhaltig beschädigt

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» blickt am Freitag auf die politische Lage in den USA:

«Der Trumpismus (und der Opportunismus) werden erhalten bleiben, aber in den Vereinigten Staaten wird unweigerlich ein anderer Wind wehen. Am 20. Januar verlässt Donald Trump das Amt und Joe Biden wird Präsident. Die Demokraten kontrollieren nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern nach einem Wahlsieg in Georgia in dieser Woche auch den Senat. Und obwohl es nicht leicht werden wird, das Land zu heilen, wird der augenfällige Hass fürs erste aus der Tagespolitik verschwinden.

Trumps Angriff hat die Demokratie nachhaltig beschädigt und es ist zu befürchten, dass seine Anhänger die Gesellschaft in den kommenden Jahren weiter destabilisieren werden. Aber das politische System Amerikas wird sich nicht wie ein Kartenhaus umpusten lassen.»

«Financial Times»: Amerika hat ein Sicherheitsproblem

LONDON: Zur Erstürmung des Kapitols in Washington meint die Londoner «Financial Times» am Freitag:

«Der Überfall auf den Sitz der US-Demokratie bestätigte, was schon vor Jahren hätte offensichtlich sein müssen. Amerika hat ein nationales Sicherheitsproblem in Form der extremen Rechten. Diese geschlossene Welt der Fehlinformation, der Paranoia und des Grolls erhält Rückendeckung von den Mainstream-Konservativen: von Amtsinhabern und Moderatoren von Nachrichtensendern. Der Preis dafür wird immer deutlicher.

Überlagert wird das Ganze durch die geopolitische Schmach. China wird es nie leichter fallen als jetzt, die Demokratie als eine Charta für das Chaos zu verspotten. Selbst die Türkei twitterte ihre Sorge um Amerikas inneren Frieden. Seine Demokratie und seinen guten Ruf in der Welt wiederherzustellen, wird Jahre dauern. Beginnen sollte das mit formellen Maßnahmen gegen einen schurkenhaften Präsidenten.»

«Tages-Anzeiger»: In Moskau und Peking dürften die Korken knallen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Freitag die Ausschreitungen von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump:

«Dass es so weit kommen konnte, dafür brauchte Trump Biedermänner und -frauen, die ihm eilfertig zu Dienste standen. Die ihm, dem krankhaften Narzissten, permanent schmeichelten und nach dem Mund redeten. Absichtlich verschlossen diese Anpasser die Augen vor den Gefahren und den drohenden Folgen. Im Gegenzug sorgte der Präsident dafür, dass die politischen Karrieren vorankamen. Die Biedermänner finden sich vor allem in der Republikanischen Partei, die mit diesem Präsidenten einen mephistophelischen Pakt eingegangen ist. Aber auch bei den rechtslastigen Medien oder in der Wirtschaft, die über alle politischen Tabubrüche hinwegblickte - Hauptsache, die Steuern gehen runter und die Börse boomt. (...)

Bei Trump geht es nicht um links oder rechts, es geht nicht einmal um Demokraten oder Republikaner. Es geht ums große Ganze, um Demokratie oder Diktatur. Und da hat Brandstifter Trump, sekundiert von Biedermännern, enormen Schaden angerichtet - das ist sein Vermächtnis. Als im Capitol die Scheiben klirrten, Schüsse fielen und Menschen starben, dürften in Moskau und Peking die Korken geknallt haben.»

«Nepszava»: Amerikas Demokratie hat Belastungsprobe bestanden

BUDAPEST: Über die Ausschreitungen von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am Kapitol schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Nun konnte die ganze Welt sehen, wohin der rechtsextreme Populismus des 21. Jahrhunderts führt. Genau dorthin, wo er in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hingeführt hatte, nur dass er diesmal einem stärkeren Gegner gegenüberstand. Es zeigte sich, dass die amerikanische Republik keine Weimarer Republik ist. Die Wahl Trumps bedeutete nicht den endgültigen Sieg des Bösen, so wie seine Abwahl nicht den Sieg des Guten bringt. Dennoch ist es beruhigend, dass der amerikanische Parlamentarismus die Belastungsprobe bestanden hat und nicht zusammenbrach (...). Der ewige Kampf zwischen Tyrannei und Freiheit geht weiter. Allein das schon hält die Hoffnung an die Welt am Leben.»

«Washington Post»: Dem Social-Media-Präsidenten den Stecker gezogen

WASHINGTON: Zur Sperrung der Konten des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump auf Facebook und Twitter nach der Stürmung des Kapitols durch Demonstranten am Mittwoch schreibt die «Washington Post»:

«Social Media zieht dem Social-Media-Präsidenten endlich den Stecker. (...) Diese Schritte waren nötig, selbst wenn sie nicht auf transparenten Regeln, sondern einer panischen Reaktion auf eine Krise basierten. Die Argumente dafür, Mr. Trump nicht zu sperren, gründeten auf der Idee, dass das ungehinderte Wort politischer Führungspersonen für das Funktionieren einer verfassungsmäßigen Demokratie grundlegend ist. Wenn aber ein Anführer zur Unterwanderung der Verfassung aufruft, ändern sich die Verhältnisse. Forscher haben herausgefunden, dass Wiederholungstäter, vor allem aus den Eliten, die Verbreitung gefährlicher Desinformation überproportional beschleunigen können. Das heißt, eine kleine Zahl von Accounts einzuschränken, kann einen großen Unterschied machen. Mr. Trump ist der Wiederholungstäter Nummer eins.»

«Die Presse»: Die gefährliche Farce ist bald zu Ende

WIEN: Mit der Frage einer möglichen Amtsenthebung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump befasst sich die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Im Nachhinein zeigt sich, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in der Ukraine-Affäre im Vorjahr vollauf gerechtfertigt war. Sein Telefonat in der Manier eines Mafiabosses gegen den Innenminister von Georgia, einen Parteifreund, hat dies nur bestätigt. Ein Impeachment zum jetzigen Zeitpunkt oder eine Absetzung durch eine Notklausel der Verfassung, wie dies zur Debatte steht, wäre vielleicht legitim - zumal Trump längst aufgehört hat, zu regieren, und nur mehr um die eigene Achse kreist. Der politischen Hygiene wäre es womöglich zuträglich, nicht aber der Realverfassung des Landes. Für seinen Nachfolger, Biden, wäre es ein schlechter Dienst - ein Neubeginn inmitten von Chaos und Tumult. In zwölf Tagen ist der Spuk im Weißen Haus ohnedies vorüber, und bis dahin vollzieht sich das Ende Trumps weniger als Königsdrama Shakespeares denn als gefährliche Farce.»