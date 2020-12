Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.12.20 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

«El País»: Für Merkels Nachfolger liegt die Latte hoch

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» zieht angesichts des näherrückenden Endes der Amtszeit der Kanzlerin Angela Merkel Bilanz:

«Die Kanzlerin hat in der Pandemie erneut gezeigt, dass sie die wahre Führerin Deutschlands und Europas ist. Im Inneren ermöglichten frühe Maßnahmen eine geringere Inzidenz von Covid-19 als in anderen Ländern (nun schlechter in der zweiten Welle). In der EU war sie entscheidend für die Einigung auf den Wiederaufbaufonds und den neuen Haushalt.

Der Zufall wollte es, dass Deutschland die EU-Präsidentschaft innehat, die am 31. Dezember endet. Ziele: Genehmigung des Wiederaufbauplans und des EU-Haushalts. Praktisch erledigt. Förderung des Green Deals, der Digitalisierung und der außenpolitischen Rolle der EU. Fertig (die Herausforderung wird darin bestehen, die Pläne zu realisieren). Die künftigen Beziehungen zu Großbritannien hängen von der jeweiligen Stimmung Boris Johnsons ab. Wir werden sehen.

Nicht alles in diesen fast 16 Jahren war positiv. Da sind der Aufstieg der extremen Rechten, Sparmaßnahmen inmitten einer Krise oder ein Mangel an Reformen. Aber mit ihrer ruhigen Art, Entschlossenheit und Beständigkeit hat sie sich den Respekt in Europa und weltweit verdient. Für den, der sie ersetzt, wird die Latte sehr hoch liegen.»

«Der Standard»: Nach dem Abgas-Urteil ist die Politik am Zug

WIEN: Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu illegaler Abgas-Software kommentiert «Der Standard» am Freitag in Wien:

«Die Chancen, vor Gericht erfolgreich Ansprüche bis hin zur Fahrzeugrückgabe durchzusetzen, sind durch den Spruch des EuGH deutlich gestiegen. Das betrifft bis Ende 2018 zugelassene Fahrzeuge, denn die Verschönerung der Abgaswerte auf dem Papier ging nach Auffliegen des VW-Dieselskandals munter weiter und führte dazu, dass modernere, vorgeblich «saubere» Fahrzeuge der Abgasklassen Euro 6 von den vorgeschriebenen Emissionswerten meilenweit entfernt sind. (...) Genau deshalb ist neben Gerichten und Fahrzeugherstellern nun die Politik am Zug. Meint sie es ernst mit der geforderten Senkung der gesundheitsbelastenden Emissionen, muss sie dafür sorgen, dass die Abgasreinigungssysteme tausender Fahrzeuge nachgerüstet werden. Das ist technisch möglich und kostet nicht die Welt, wird aber nicht ohne Druck gehen.»