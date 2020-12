Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Washington Post»: Eine Verleumdung der amerikanischen Demokratie

WASHINGTON: Zu der von Präsident Donald Trump unterstützten Klage des texanischen Justizministers gegen die Ergebnisse der US-Präsidentenwahl in mehreren Bundesstaaten schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Die Bemühungen werden scheitern, so wie die anderen Klagen scheiterten, aber nicht ohne Mr. Trumps Wahllügen weiter zu vertiefen und weiteren Schaden am Vertrauen der Amerikaner in ihre Demokratie anzurichten. Mr. Trumps rechtlicher Kreuzzug war niemals glaubwürdig und warf die Frage auf, ob er wirklich glaubte, gewinnen zu können, oder ob er das Wahlergebnis nur anfocht, um den gewählten Präsidenten Joe Biden zu delegitimieren und die Republikaner im Griff zu behalten. (...) Erinnern wir kurz daran: Es gab keinen Betrug bei dieser Wahl. Sie wurde nicht manipuliert. Der Präsident und seine feigen Unterstützer haben keinen Beweis vorgelegt, um ihre Verschwörungstheorie zu untermauern. So läuft es auf dies hinaus: Diese Republikaner verleumden die amerikanische Demokratie. Was sehen sie, wenn sie in den Spiegel schauen?»

«Der Standard»: Johnsons Brexit-Voodoo

WIEN: Die Position des britischen Premierministers Boris Johnson zur nahenden letzten Frist für einen Brexit-Handelspakt kommentiert die Tageszeitung «Der Standard» am Freitag in Wien:

«An Fristen, gebrochenen Versprechen, Ultimaten und wieder neuen Fristen hat es in dem seit Juni 2016 dauernden Trennungsprozess wahrlich nicht gefehlt. Sicher schien bisher nur, dass im Notfall verlängert wird. Aber vielleicht ist diesmal nicht wieder alles nur Show und Bluff, was der britische Premier der Kommissionschefin auftischte. Vielleicht glaubt er all das wirklich.

Fiele die Entscheidung nur nach vernünftigen Kriterien aus, müsste Johnson einlenken. Sein Land exportiert gut die Hälfte seiner Produkte in EU-Staaten. Es ist logisch, dass das zollfrei und ohne Mengenbegrenzungen für die EU-27 nur akzeptabel ist, wenn britische Produkte wie im Binnenmarkt fair - unter vergleichbaren gleichen Regeln - erzeugt werden. Alles andere wäre Wettbewerbsverzerrung.

Johnson sieht das offenbar umgekehrt: «Fair» sei nur, wenn Märkte möglichst ungeregelt sind. Und sein Credo lautet, dass die britische Wirtschaft in jedem Fall stärker wird, ob mit oder ohne EU-Handelsvertrag. Das ist eher schräg, noch dazu, nachdem Brexit und Corona-Krise bereits schwere Schäden angerichtet haben. Boris tritt auf wie ein ökonomischer Voodoo-Zauberer.»