Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Written by: Redaktion (dpa)

«Nepszava»: Engels stand an der Wiege des demokratischen Sozialismus

BUDAPEST: Zum 200. Geburtstag des deutschen Philosophen und Revolutionärs Friedrich Engels am 28. November schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Der für uns Heutige wohl aktuellste Teil seines Schaffens fiel in jene zwölf Jahre, in denen er seinen 1883 gestorbenen Freund (sowie Mitstreiter und Ko-Autor) Karl Marx überlebte. (...) Ist es tatsächlich notwendig, das kapitalistische System auf revolutionärem Wege zu stürzen? Oder ist ein friedlicher Übergang zur sozialistischen Gesellschaft möglich? (...)

Engels selbst hat auf diese Frage nie eine eindeutige Antwort gegeben. Als die deutschen Sozialdemokraten in ihrem im Erfurter Programm von 1891 den revolutionären Weg nicht mehr erwähnten, hat er jedenfalls nicht dagegen protestiert. Vollstrecker seines politischen Testaments war wiederum (der Reformist) Eduard Bernstein, der dann jahrzehntelang als Abgeordneter im Reichstag saß. Deshalb gehen wir nicht fehl in der Annahme, dass Engels die Möglichkeit des demokratischen Sozialismus gesehen und verstanden hat, auch wenn er sie nicht offen propagierte.»

«Financial Times»: Ein beunruhigender Präzedenzfall

LONDON: China setzt Australien unter anderem mit Handelsbarrieren unter Druck. Dazu meint die Londoner «Financial Times» am Freitag:

«Die rapide Verschlechterung der Beziehungen zwischen Peking und Canberra ist weit mehr als eine bilaterale Angelegenheit. Sie demonstriert, wie ein selbstbewusster agierendes China heute versucht, weit entfernte Nationen einzuschüchtern, indem es auf einen schikanösen Stil der «Wolf Warrior»-Diplomatie zurückgreift. Das Vorgehen gegen Australien stellt einen beunruhigenden Präzedenzfall dar, denn China stellt Forderungen, deren Erfüllung sich auf das innenpolitische System des Landes auswirken und grundlegende Freiheiten wie die Meinungsfreiheit beeinträchtigen würde.

Demokratische Länder sollten diesen Konflikt genau beobachten und bereit sein, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, dem chinesischen Druck entgegenzuwirken. Ohne eine derartige Koordinierung wird Peking in seinem Vorgehen nach der Methode «Teile und herrsche» ermutigt, was in demokratischen Ländern, die sich seinem Willen widersetzen, realen politischen und wirtschaftlichen Schaden anrichtet.»

«NZZ»: Frieden in Tigray wird nicht mit Panzern erreicht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Offensive der äthiopischen Armee in der Tigray-Region:

«Mit Panzern allein wird dieser Krieg nicht zu gewinnen sein - und erst recht nicht ein wirklicher Frieden. Ministerpräsident Abiy, erst im Vorjahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, ist sich dessen durchaus bewusst. Der 44-Jährige erlangte erst vor wenigen Jahren die Doktorwürde mit einer Arbeit über Konfliktlösung. «Gewalt sollte nicht ausschliesslich mit reaktiven Mitteln bekämpft werden», hält er darin fest. Um regionale Instabilität und Spannungen zu beheben, müssten deren strukturellen Ursachen angegangen werden: «Intoleranz, soziale Marginalisierung und wirtschaftliche Ungleichheit».

Das zeigt: Der einstige Hoffnungsträger, den viele heute als Kriegstreiber sehen, scheint zu verstehen, was es braucht, um einen langen Krieg und womöglich ein Zusammenbrechen seines Vielvölkerstaats zu vermeiden. Mit Blick auf Tigray ist das bisher aber bloße Theorie geblieben. Es ist höchste Zeit, dass Abiy seine eigene Erkenntnis in die Praxis umsetzt.»