Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.20 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

«Svenska Dagbladet»: Dauerhafter Frieden in Berg-Karabach ist möglich

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Freitag zum Konflikt in der Region Berg-Karabach:

«Dass Armenien den nächsten Krieg um Berg-Karabach verlieren wird, ist für die meisten, die die Entwicklungen der vergangenen Jahre verfolgt haben, offensichtlich gewesen. Aserbaidschans Regime hat den Gedanken niemals verworfen, sich seine verlorenen Gebiete zurückzuholen. Es hat ausgeharrt und sein Ölgeld ins Militär investiert. Die Konfliktparteien sind nun zurück, wo der letzte Konflikt vor 30 Jahren begonnen hat. Möglichkeiten für eine dauerhafte friedliche Lösung gibt es, aber es wird eine Zeit dauern, bis die Armenier bereit sind, eine Einigung zu einer völkerrechtlich legitimen Lösung zu erzielen.»

«Le Monde»: Brexit-Verhandlungen in der Sackgasse

PARIS: Über die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union schreibt die französische Zeitung «Le Monde» am Freitag:

«Unter den Industrieländern verzeichnet Großbritannien eine der höchsten Corona-Sterberaten. Außerdem beurteilen 59 Prozent der Briten die Führung der Brexit-Verhandlungen (des Premierministers Boris Johnson) als negativ. Deshalb hat Johnson gute Gründe, eine weitere Katastrophe zu verhindern: den Wiederaufbau von Zollschranken am 1. Januar 2021 im Falle eines «No-Deals».

Die Verhandlungen scheinen in einer Sackgasse zu stecken. Dass die britische Regierung weiterhin freien Zugang zum EU-Binnenmarkt haben möchte, ohne sich zu fairen Wettbewerbsbedingungen verpflichten zu müssen, ist für die EU nicht hinnehmbar. (...) Für das Vereinigte Königreich als auch für Europa wäre es an der Zeit, den endlosen und vergifteten Brexit-Scheidungsprozess zu beenden und dabei so wenig Schaden wie möglich anzurichten.»

«de Volkskrant: Abiye riskiert Zunahme ethnischer Spannungen

AMSTERDAM: Zum Vorgehen der äthiopischen Armee in der Region Tigray heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Seit Anfang des Monats kämpft die Regierungsarmee von Ministerpräsident Abiy Ahmed für die Wiederherstellung der Befehlsgewalt der äthiopischen Zentralregierung über Tigray, wo örtliche Anführer Abiyes Autorität nicht länger anerkennen wollen. Bevor Abiye 2018 als Regierungschef antrat, hielten Vertreter Tigrays die äthiopische Staatsmacht fest in der Hand. Nachdem sie diese verloren haben, werfen sie Abiye vor, die Macht zu zentralisieren. (...)

Abiye bezeichnet die Führung in Tigray als «illegal» und erklärt, Ziel der Militäroperation sei es, den äthiopischen Staat zu «retten». Er greift dabei auf Methoden zurück, die kennzeichnend waren für seine zentralistischen, unnachgiebigen Vorgänger. Journalisten wird der Zugang zu Tigray verwehrt, in den offiziellen Informationskanälen gibt es nur Regierungspropaganda. Mit seinem harten Vorgehen gegen Tigray will Abiye deutlich machen, dass Äthiopien unteilbar ist. Aber er riskiert damit, die ethnischen Spannungen im Land nur noch weiter anzufachen.»

«NZZ»: Westen muss moralische Überlegenheit beweisen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Vorwürfe gegen australische Soldaten im Afghanistan-Einsatz:

«Es ist unwahrscheinlich, dass alle Verbrechen lückenlos aufgeklärt werden können. Dennoch haben westliche Staaten die moralische Verpflichtung, genau das anzustreben. Wenn Soldaten demokratischer Länder in Afghanistan ungestraft gezielt Zivilisten umbringen könnten, wären sie kaum besser als afghanische Terroristen, die wahllos Unschuldige in die Luft sprengen. Der Westen ist angetreten, um Afghanistan von der Barbarei der Taliban zu befreien - da muss er auch beweisen, dass er moralisch überlegen ist.

Das gilt nicht nur für Australien, sondern auch für alle anderen westlichen Länder, die in Afghanistan kämpfen und gekämpft haben. In besonderer Verantwortung stehen die Vereinigten Staaten. Sie haben den Krieg in Afghanistan angeführt, das mit Abstand größte Truppenkontingent gestellt und waren an den meisten Kampfhandlungen beteiligt. Dass Präsident Donald Trump die Truppen noch vor Ende seiner Amtszeit größtenteils abziehen will, ändert daran nichts.»

«Tages-Anzeiger»: Ein großer Moment der Weltgeschichte

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» erinnert am Freitag an den 75. Jahrestag des Beginns der Nürnberger Prozesse:

«Niemand steht über dem Gesetz. Niemand, kein Baron, kein General, kein Gottdiktator und kein Milliardär: Es ist ein großer Moment der Weltgeschichte, als dies im Nürnberger Saal erstmals plastisch und greifbar wird. Es ist revolutionär, als etwa Hermann Göring, der einstige NS-Reichsmarschall, dem Beobachter John Dos Passos nur noch als «halb leerer Luftballon» erscheint, «der zu schnell und zu viel an Gewicht verloren hat».

Es ist eine Idee, auf deren Grundlage in späteren Jahrzehnten auch Slobodan Milosevic, Saddam Hussein und Liberias Diktator Charles Taylor vor Gericht gestellt werden - aufgeblasene Figuren allesamt, plötzlich auf das Normalmaß von Menschen zusammengeschrumpelt - und die, so hofft man, einst auch der Syrer Bashar al-Assad kennen lernen wird.

Es sind Menschen, die so mächtig gewesen sind, dass sie ihre Gesetze selbst machen und später auf die vordergründige Legalität ihres Handelns verweisen konnten. Die Antwort, die ihnen in Nürnberg gegeben wird, lautet: Nein. Es gibt Verbrechen von solch universeller Eindeutigkeit, dass kein staatliches Gesetz es vermag, sie zu legalisieren. Über jedem Gesetz stehen noch die Menschenrechte. Dies war bis 1945 eine Idee aus dem Elfenbeinturm. In Nürnberg wurde sie Wirklichkeit.»

«Nesawissimaja»: Neues russisches Gesetz gegen Opposition gerichtet

MOSKAU: Zu einem geplanten Gesetz, das soziale Netzwerke für die «Diskriminierung» russischer Medien bestrafen will, schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Die russischen Behörden fordern, dass Youtube, Twitter und Facebook russischen Nutzern im Jahr vor der (Duma-)Wahl Meinungs- und Informationsfreiheit bieten. Nun sollen Informationsquellen, die dieses Bürgerrecht verletzen, in die Gesetzgebung aufgenommen werden. Die Strafe kann letztendlich sogar eine vollständige Blockade der jeweiligen Plattform sein. (...)

Es ist klar, dass der Schutz der Meinungs- und Informationsfreiheit nur ein Vorwand ist. (...) In Russland sitzt die Opposition ausnahmslos auf Youtube. Auch Twitter und Facebook sind für Andersdenkende notwendige Werkzeuge für Kommunikation und kollektive Information, auch wenn diese Rolle immer mehr Telegram einnimmt. Soziale Netzwerke und Messenger zu kontrollieren, ist natürlich eine Mammutaufgabe, doch Oppositionellen die Nutzung zu erschweren, ist schon mal nicht schlecht.»

«Nepszava»: Ungarn braucht das Geld aus blockierten EU-Fonds

BUDAPEST: Zum Veto des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gegen den EU-Haushalt schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Die ungarische Blockade ist ein Eigentor. Viktor Orban blufft, wenn er behauptet, dass die finanziellen Ressourcen des Landes für zwei Jahre gesichert seien. Wenn es tatsächlich so wäre, hätte Ungarn nicht zwei Milliarden Euro Kredite auf den Finanzmärkten aufgenommen. Das heißt, dass der Regierungschef das herbeifantasiert, was er ansonsten als «Zinsknechtschaft» zu bezeichnen pflegt. Das Veto hatten einst die Volkstribune im alten Rom verwendet. Bei Viktor Orban fehlt inzwischen die Unterstützung durch die Mehrheit des Volkes.»

«Gazeta Wyborcza»: Polen gegen 25 Mitgliedsstaaten der EU

WARSCHAU: Polens Blockade der milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und des langfristigen EU-Haushalts kommentiert die polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Freitag:

«Wir sind ein wirklich unglückseliges Land. Es stellt sich heraus, dass wir einer ganz anderen EU beigetreten sind, und die aktuelle EU will uns nun unsere Souveränität wegnehmen. Allein die (nationalkonservative Regierungspartei) PiS kann uns verteidigen. (Polens) Regierungschef Mateusz Morawiecki hat im Parlament eine Rede gehalten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Glaubt man ihm, dann ist die EU eine europäische Oligarchie, die die Schwächeren bestraft. Glaubt man ihm, dann sind Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaatsverstöße für die EU zum «Propagandaknüppel» geworden.

Aber von 27 Ländern haben nur zwei Angst vor der Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit mit der Auszahlung von EU-Mitteln: Polen und Ungarn. Die PiS-Politiker wollen den Polen einreden, dass sie sich nicht dem deutschen Diktat unterwerfen sollen. Aber nicht das deutsche Diktat will diesen Mechanismus, sondern 25 Mitgliedsländer wollen ihn.»

«Die Presse»: EU kein Serviceklub für Wirtschaft Polen und Ungarns

WIEN: Zu Polen und Ungarns Veto gegen den EU-Haushalt schreibt die Wiener Tageszeitung «Die Presse»:

«Die Rechtsstaatlichkeit ist kein rein nationales Prinzip, es ist ein europäisches. Zur Erinnerung: Beide Länder sind 2004 nicht einem Serviceklub für ihre Wirtschaft beigetreten, der einzig dafür geschaffen wurde, das Füllhorn an Förderungen über sie auszuschütten. Sie sind einer Union beigetreten, die auf zwei Grundpfeilern beruht: Demokratie und Binnenmarkt.

Die Rechtsstaatlichkeit ist in Artikel 2 des EU-Vertrags verankert und soll, vereinfacht gesagt, sicherstellen, dass diese beiden Grundpfeiler ungeachtet der jeweiligen politischen Machtverhältnisse funktionieren. Viktor Orbán und Jaroslaw Kaczynski gehört nicht der ungarische bzw. polnische Staat. Ihre Macht ist nur eine geborgte. Sie sind so wie jeder Bürger in ihrem Land dem Recht verpflichtet.»