Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«De Telegraaf»: Wähler müssen Geduld haben

AMSTERDAM: Zur Präsidentenwahl in den USA schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Freitag:

«Jetzt, wo es immer mehr nach einer Wahlniederlage für Donald Trump aussieht, zieht er alle Register, um an der Macht zu bleiben. Nicht, dass dies eine Überraschung wäre: Trump hatte schon lange im Voraus behauptet, dass nur Wahlbetrug ihn von einem sicheren - und großen - Sieg abhalten könne. (...)

In jedem Fall besteht die Möglichkeit einer Neuauszählung der Stimmen in mehreren Staaten. Darüber hinaus ist in einigen Staaten sogar eine Neuauszählung gesetzlich vorgeschrieben, wenn der Stimmenunterschied zwischen den Kandidaten weniger als ein halbes Prozent beträgt. Und in anderen Staaten steht es einer Partei frei, eine Nachzählung zu beantragen, wenn die Differenz unter einen bestimmten Wert fällt. Bis zum 23. November haben sie Zeit für eine Neuauszählung, so dass auch hier der Wähler - und Trump - Geduld aufbringen müssen.»

«El Mundo»: Trump ist ein gefährlicher Typ

MADRID: Die konservative spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Freitag das Agieren von US-Präsident Donald Trump nach der Präsidentenwahl:

«Donald Trump ist ein gefährlicher Typ, das ist klar. Die Welt wird sich von seiner Zeit im Weißen Haus erholen müssen, und das wird länger dauern, als er sich in der Unterhaltungsindustrie tummelte. So groß ist sein Triumph. Er hat die alten, respektierten Gepflogenheiten der Politik (die es gibt) verändert, weil er, seit es ihm einfiel, das Oval Office zu einem Fernsehbildschirm zu machen, keinen einzigen Tag enttäuscht hat und alles mögliche in Gefahr gebracht hat, eigentlich fast alles. Das Geheimnis bestand darin, ein Klima permanenter Verschwörung zu schaffen, ständiger Verärgerung und Drohungen. Er hat ein weiteres tiefes Amerika geschaffen. Trump ist das Unnormale, das sich gegen die Grundlagen des Systems richtet. Er ist ein Mann, der eine Niederlage nicht anerkennen kann und zeigt, dass Barbarei eine Form des Regierens sein kann.»

«Tages-Anzeiger»: Kosovo muss die Vergangenheit aufarbeiten

ZÜRICH: Das Kosovo-Sondertribunal in Den Haag hat eine Anklage gegen den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci wegen Kriegsverbrechen bestätigt. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Seit dem Krieg sind zwei Jahrzehnte vergangen, viele Zeugen sind schon tot oder wurden getötet, andere haben Angst auszusagen, Beweismittel sind vermutlich längst vernichtet. Breite Teile der kosovarischen Gesellschaft lehnen das Gericht zudem als einseitig ab mit dem Argument, der Westen habe den früheren Aggressor Serbien praktisch amnestiert. Der Vorwurf ist nicht falsch, doch zur Wahrheit gehört auch, dass selbst in einem Verteidigungskrieg die angegriffene Partei Gräueltaten begehen kann.

Deshalb muss Kosovo die Vergangenheit aufarbeiten und die Straflosigkeit beenden. Nur so kann sich das Land zum zweiten Mal befreien. Die ehemaligen Helden haben den Staat längst gekapert und sind zum Hindernis für die Entwicklung Kosovos geworden. Als am Donnerstag Thaci und zwei seiner Mitkämpfer verhaftet wurden, ging kein Mensch auf die Straße. Die meisten Kosovaren sind dieser korrupten Klasse überdrüssig.»

«NZZ»: Europäisches Parlament hat sich bewährt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Verschärfung des Rechtsstaatsmechanismus durch das EU-Parlament:

«Der Mechanismus sieht nun vor, dass Kürzungen schon dann beschlossen werden können, wenn in einem Land erhebliche Rechtsstaatsdefizite bestehen. Wenn also beispielsweise ein Missbrauch der Gelder droht, weil die Gewaltenteilung nicht funktioniert und unabhängige Gerichte fehlen, die wirksam gegen Korruption vorgehen. Das Parlament hat so den ursprünglichen Entwurf verschärft, der Sanktionen nur dann vorsah, wenn ganz unmittelbar EU-Gelder missbraucht würden. (...)

Geht alles gut, hat die EU als Rechtsgemeinschaft mit dem neuen Mechanismus einen großen Schritt nach vorn gemacht. Schon jetzt lässt sich sagen: Das Europäische Parlament hat sich wie selten als Abordnung der Gemeinschaft der Unionsbürger bewährt. Es hat sich hervorgetan als Hüter der Verträge und der europäischen Steuergelder.»

«Rossijskaja Gaseta»: Biden als Schlichter der Nation

MOSKAU: Zur US-Präsidentenwahl schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Freitag:

«In der Geschichte Amerikas gab es schon einmal einen ähnlichen Präzedenzfall. Genau vor 20 Jahren, als sich der Republikaner George W. Bush und der Demokrat Al Gore um den Sieg bei der Präsidentenwahl im Jahr 2000 stritten. Nach gut einmonatigen Verhandlungen vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten sowie wiederholten Nachzählungen im Bundesstaat Florida ging die Präsidentschaft schließlich an den Republikaner Bush.

Angesichts dieser bitteren Erfahrung für die Demokraten nahm (Joe) Biden im Gegensatz zu dem aggressiv gesinnten (Donald) Trump eine ausgesprochen neutrale Position ein und versuchte sich gleichzeitig im Image des Schlichters der Nation. In seiner Fernsehansprache widmete Biden einen Großteil seiner Rede der Notwendigkeit, dass sich die Amerikaner einen und die Wunden der Spaltung heilen mögen.»