Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.10.20 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

«Wall Street Journal»: Trump bietet Bestleistung bei zweiter Debatte

NEW YORK: Das «Wall Street Journal» kommentiert das letzte TV-Duell vor der US-Präsidentenwahl zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden:

«Mr. Trump war besser vorbereitet und auch disziplinierter als in der ersten Debatte. Und wenn er am 3. November verliert, wird er sich wünschen, er wäre es auch beim ersten Mal gewesen. Er bot die beste Verteidigung seiner Coronavirus-Bemühungen, die wir bisher von ihm gehört haben. Er konzentrierte sich dabei auf Impfstoffe in der Entwicklung, seine Mobilisierung von Ressourcen im Frühjahr und die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen dem Schutz gefährdeter Menschen und der Wiedereröffnung des Landes.

Mr. Biden war besonders demagogisch, als er das Virus ansprach und an einer Stelle sagte: «Niemand, der für so viele Todesfälle verantwortlich ist, darf Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben.» Wir haben Mr. Trump für seine widersprüchliche und manchmal übertrieben optimistische Rhetorik kritisiert. Ihn aber für jeden amerikanischen Toten verantwortlich zu machen, ist weder ehrlich noch anständig.»

«The Times»: Solider Auftritt von Joe Biden

LONDON: Zum TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Durch ein besseres Benehmen hat Donald Trump diese Debatte zu einer besseren gemacht. Die vorherige war unerfreulich. Diesmal bekamen wir eine klare Beschreibung von zwei sehr unterschiedlichen Visionen für Amerika, wobei alle möglichen wichtigen Themen - vom Coronavirus über den Klimawandel bis hin zur Außenpolitik vorkamen. Das ist es, warum es diese Debatten gibt. (...)

Joe Bidens solider Auftritt bedeutete, dass es keine spielentscheidenden Veränderungen gab. Wenn die Umfragen stimmen - und es gibt eine Menge Missverständnisse über das Ausmaß, in dem sie 2016 falsch waren -, dann liegt Biden weit vor Trump. Doch ob die Umfragen nun richtig oder falsch sind, wir wissen, dass beispiellos viele Amerikaner bereits abgestimmt haben, persönlich oder per Brief. Um seine Wahlkampagne in der kurzen Zeit, die verblieben ist, noch retten zu können, hätte der Präsident nicht nur eine stärkere eigene Darbietung benötigt, sondern auch, dass Biden schwer ins Straucheln kommt. Das ist nicht geschehen. Sehr wahrscheinlich wird bis Ende der nächsten Woche niemand mehr über diese Debatte reden.»

«De Standaard»: Wachstum in China ist eine gute Nachricht

BRÜSSEL: Zur Rolle der chinesischen Volkswirtschaft in der Corona-Krise heißt es am Freitag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Dass China der Gewinner der Corona-Krise ist, wussten wir bereits. Wenn man den jüngsten Wachstumszahlen glauben kann, ist China nahezu das einzige Land der Welt, das in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum verzeichnen kann. Im dritten Quartal wuchs die chinesische Wirtschaft um 4,9 Prozent. Was nicht jeder weiß: Dies ist auch eine gute Nachricht für Belgien. Denn durch eine Art von Dominoeffekt, der uns über unser Nachbarland Deutschland erreicht, sollte auch unsere Wirtschaft davon profitieren. Für unsere östlichen Nachbarn ist China in den vergangenen Jahren zu einem sehr wichtigen Absatzmarkt geworden. (...)

Allerdings ist dies wohl nur ein zeitlich begrenzter Effekt. Und er darf sicher nicht überschätzt werden. Denn angesichts der zweiten Corona-Welle tendieren die Wirtschaftsprognosen sowohl in Deutschland als auch in Belgien eher zu einem «Double Dip», einer erneuten Rezession.»

«Gazeta Wyborcza»: Ablenkungsmanöver zu Lasten der Frauen

WARSCHAU: Die polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» schreibt am Freitag zur Entscheidung des Verfassungsgerichts in Warschau, der zufolge Abtreibungen aufgrund von Fehlbildungen des ungeborenen Kindes gegen das Recht auf Leben verstoßen:

«Die Staatsführung sollte angesichts der Corona-Pandemie die Bevölkerung hinter sich vereinen und die gesellschaftlichen Kräfte im Kampf gegen diese Gefahr zusammenbringen. Es wäre angebracht, für einen Moment die Parteiabzeichen abzulegen und aufzuhören, politische und ideologische Differenzen zu betonen. Doch das ist nicht, was die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) macht: In einer Zeit der schlimmsten Krise seit Jahren greift sie zum Streitthema Abtreibung, um ein Feuer zu entfachen und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung von der katastrophalen Situation im Gesundheitswesen abzulenken - und davon, dass die Regierung mit der Pandemie nicht zurechtkommt.»

«Diena»: Mehr politische Selbstverantwortung statt Strafen und Tadel

RIGA: Zur Debatte über die neuen Corona-Schutzmaßnahmen in Lettland meint die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Freitag:

«Ein Teil der Gegner der Einschränkungen ist im Wesentlichen nicht gegen die Beschränkungen als solche, sondern dagegen, wie sie die Regierung auf ziemlich arrogante Weise präsentiert. Die Regierung sowie die zuständigen Beamten sollten ihre manchmal auffällig hochnäsige Rhetorik eindämmen, wenn sie mit der Öffentlichkeit über Schutzmaßnahmen sprechen. In einer Zeit, in der Staat und Gesellschaft aufgrund des Virus fast täglich auf einer Messerklinge balancieren, müssen die Menschen, die dazu bestimmt sind, Entscheidungen zu treffen, die jeden Bürger und jeden Steuerzahler betreffen, in der Lage sein, Toleranz und Zurückhaltung zu wahren.

Dies gilt auch in Situationen, in denen «die Nerven angespannt» werden und die radikalsten Gegner fast jeden Tag die schwärzesten Verschwörungstheorien verbreiten. Und noch wichtiger ist: Wenn eine Entscheidung bereits getroffen wurde, müssen die Entscheidungsträger selbst die ersten sein, die sich strikt daran halten. (...) Die Politiker sollten in den Spiegel schauen, bevor sie arrogant mit Strafen einschüchtern und die Öffentlichkeit für deren Verantwortung bei der Bekämpfung von Covid-19 tadeln.»

«De Telegraaf»: Radikalen Islamismus zügiger bekämpfen

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» beschäftigt sich nach der Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty am Freitag mit den Lehren für die Bekämpfung des radikalen Islamismus:

«Das letzte Opfer des radikalen Islams, Samuel Paty, war der Tropfen, der das Fass wirklich zum Überlaufen brachte. (...) Die Bekämpfung von Extremismus ist nicht einfach. Gesetze reichen oft nicht aus. So ist es beispielsweise schwierig, eine Koranschule zu schließen, in der Kinder indoktriniert werden, es sei denn, es wird ausdrücklich zu Gewalt oder Hass aufgestachelt. Auch die praktische Seite bleibt problematisch, denn die Abschiebung von illegalen Radikalen wird schwierig, wenn deren Herkunftsland nicht kooperiert.

Die Lösung des Problems beginnt damit, es zu erkennen, und genau das tut (Frankreichs Präsident Emmanuel) Macron jetzt. Es wird erwartet, dass die Gründe für ein Vorgehen gegen diese Sorte unheimlicher Vereine, in einem neuen Gesetz erweitert werden, das im Dezember vorgelegt werden soll. Der Gesetzestext war bereits in Vorbereitung. Nach dem Mord an Paty scheint es, dass man sich beeilen muss.»

«Rossijskaja»: Unklarer Ausgang bei US-Präsidentenwahl

MOSKAU: Zum Wahlkampf in den USA schreibt die Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Freitag in Moskau:

«Egal, wer etwas über den «Niedergang Amerikas» sagt, die Vereinigten Staaten bleiben die führende Weltmacht, von deren Politik die internationale Sicherheit, die Weltwirtschaft und viele andere wichtige Bereiche in vielerlei und manchmal in entscheidender Weise abhängen. Wie in solchen Fällen üblich, versuchen viele Experten, Analysten und politische Hellseher vorherzusagen, wer am 3. November die Wahl gewinnen(...) wird. Selbst jetzt auf der Zielgeraden des Wahlkampfes können nur wenige den Sieger mit Gewissheit bestimmen.

Die Diskussion darüber ist auch in Russland in vollem Gange. Dies hängt natürlich nicht mit dem Wunsch zusammen, das Wahlergebnis irgendwie zu beeinflussen - solche Fantasien können nur in den Köpfen von Menschen mit einer kranken Fantasie entstehen. In unserem Land herrscht Einvernehmen darüber, dass wir weiterhin mit den USA umgehen müssen - und zwar nicht in einigen bestimmten Fragen, sondern in allen Schlüsselproblemen der russischen Außen- und Innenpolitik.»

«Le Parisien»: Frankreich steuert auf wirtschaftliche Katastrophe zu

PARIS: Über der Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen in Frankreich schreibt die Regionalzeitung «Le Parisien» am Freitag:

«Die Statistiken sind unmissverständlich. Wenn die (nächtlichen) Ausgangsbeschränkungen nicht deutlich Wirkung zeigen, steuern wir unumgänglich auf eine Überfüllung der Krankenhäuser zu. Gestern wurde die (nächtliche) Ausgangssperre auf 38 Départements ausgeweitet. (...) Ein erneuter Lockdown wäre nicht zwangsläufig landesweit, sondern lokal wie in Deutschland, Spanien oder Italien. Die nächste Stufe wäre dann ein landesweiter Lockdown. Das wäre für alle eine wirtschaftliche Katastrophe: Privatpersonen, Selbstständige, Unternehmen und den Staat.»

«Politiken»: Trump sieht immer mehr aus wie ein geschlagener Mann

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag die Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden:

«In Wirklichkeit war das Beste an der Debatte, dass nicht viel passierte. Keiner der Kandidaten fiel durch, es gab keine großen Überraschungen oder politische Bomben und deshalb wird die Debatte wohl kaum die Dynamik und Richtung des Wahlkampfs ändern. Dies sind sehr gute Nachrichten für Joe Biden, der in allen Umfragen deutlich vor Trump liegt. Und sehr schlechte Nachrichten für Donald Trump, der mehr und mehr wie ein geschlagener Mann wirkt. Sowohl seine Rhetorik als auch seine Körpersprache waren weitaus defensiver und seine Argumente und persönlichen Angriffe verzweifelter.»

«Tages-Anzeiger»: Papst bleibt bei Rechten für Homosexuelle unverbindlich

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Freitag mit der Aussage von Papst Franziskus im Film «Francesco», dass Homosexuelle das Recht haben, in einer Familie zu leben:

«Neu an seiner jüngsten Äußerung ist allenfalls, dass er die Frage der Homosexuellen analog zur Frauenfrage behandelt: Die Gesellschaft soll, die Kirche muss gar nichts. In seiner neuen Enzyklika «Fratelli tutti» fordert er mit Nachdruck gleiche Rechte für Frauen - von der weltlichen Welt, aber nicht von der Kirche. Im Film «Francesco» wiederum verlangt er von der Gesellschaft ein Gesetz, das aber für die Kirche folgenlos bleibt. (...)

Kirchlich verbindlich und für die Nachwelt relevant sind nur die lehramtlichen Äusserungen eines Papstes und nicht, was er spontan und quasi privat in einem Film oder im Flugzeug sagt. Wirklich revolutionär wäre es, würde Franziskus seine Forderung, Homosexuelle als Kinder Gottes in der Kirche willkommen zu heißen, selbst in die Tat umsetzen. Franziskus ist revolutionär nur im völlig Unverbindlichen.»

«NZZ»: Leichte Kurskorrektur des Papstes

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag Äußerungen von Papst Franziskus zur Homosexualität:

«Bisher hat die katholische Kirche in vielen Ländern die Anerkennung von zivilen Partnerschaften und Ehen zwischen Homosexuellen bekämpft. Jetzt nimmt der Papst zur Kenntnis, dass homosexuelle Menschen so wie alle andern Menschen ein Bedürfnis nach Gemeinschaft oder «Familie» haben. Er wünscht, dass dieses Bedürfnis durch das staatliche Recht, wenn auch nicht durch das kirchliche, anerkannt und geschützt wird. Er wendet sich damit ab von den Auffassungen seiner beiden unmittelbaren Amtsvorgänger. (...)

Die Diskussionen um Sexualmoral begleiten und verdunkeln die katholische Kirche und das Kirchenleben. Die Glaubenslehre mit der Festlegung, Homosexualität sei «objektiv gestört», widerspricht der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dass Homosexualität bei manchen Menschen genetisch veranlagt ist. Sie gehört in christlicher Optik zum Schöpfungsplan Gottes, so wie Heterosexualität auch. Die Diskussion wird geführt, und das ist kein schlechtes Zeichen. Die katholische Kirche bewegt sich - auch wenn das nicht allen gefällt.»

«El País»: Eine gute Nachricht aus dem Vatikan

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Freitag Berichte, dass Papst Franziskus sich für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ausgesprochen habe:

«Die Unterstützung von Papst Franziskus bei der Ausarbeitung von Gesetzen zum Schutz rechtlicher Partnerschaften zwischen Menschen gleichen Geschlechts stellt einen erheblichen Schub für die Anerkennung des Rechts durch die katholische Kirche dar, öffentlich seine sexuelle Identität zu leben. Mit seinen Aussagen ist Franziskus weiter in die Richtung gegangen, die er 2013 selbst eingeschlagen hatte, als er sich fragte, ob es ihm überhaupt zustehe, Homosexuelle zu beurteilen. Die viel konkretere Erklärung, die diese Woche veröffentlicht wurde, weist nun der Institution einen Weg, die in vielen Ländern präsent ist, in denen die rechtliche Anerkennung homosexueller Partnerschaften verweigert wird.

Die Art und Weise, wie diese wichtige Botschaft verbreitet wird, ist schon ungewöhnlich. Erklärungen an Bord eines Flugzeugs, Interviews in der Presse oder im Fernsehen und jetzt in einem Dokumentarfilm gesammelte Sätze sind Instrumente, mit denen der Papst seine Standpunkte zum Ausdruck bringen kann. Die informelle Art der Veröffentlichung nimmt der Botschaft jedoch einen Teil ihrer Kraft.

Auf jeden Fall ist es eine gute Nachricht, dass sich das Oberhaupt der katholischen Kirche für die Anerkennung und den Schutz dieses Rechts ausgesprochen hat. Es bleibt zu hoffen, dass seine Worte nicht nur gehört, sondern von der Kirchenhierarchie auch übernommen werden. Denn ein Teil dieser Hierarchie lehnt sie nicht einfach nur ab, sondern fördert inakzeptable Formen der Diskriminierung von Homosexualität.»