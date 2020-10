Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«DNA»: In Mali entführte Französin ohne Blutvergießen wieder frei

STRAßBURG: Zur Befreiung der in Mali entführten französischen Entwicklungshelferin schreibt die elsässische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Freitag:

«Das Martyrium ist beendet. Nach vier Jahren Gefangenschaft und einigen qualvollen letzten Stunden hat Sophie Pétronin ihre Freiheit wiedererlangt. Diesmal gab es kein Blutvergießen, wie im Mai 2019, als die Soldaten Cédric de Pierrepont und Alain Bertoncello ihr eigenes Leben opferten, um das Leben von zwei in Burkina Faso festgehaltenen Geiseln zu retten. Es wurde kein Blut vergossen, aber es gab zweifellos ein Lösegeld und vor allem einen riesigen Gefangenenaustausch, der von Mali mit Zustimmung von Paris durchgeführt wurde.»

«Tages-Anzeiger»: In den USA explodieren die Staatsschulden

ZÜRICH: Zum ersten Mal seit Kriegsende wird die US-Staatsschuld die Marke von 100 Prozent der Wirtschaftsleistung übertreffen. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Noch vor wenigen Jahren hätte eine solche Zahl in Washington ein gewaltiges Gezeter ausgelöst, vor allem bei jenen republikanischen Politikern, die sich stolz als «deficit hawks», als «Defizit-Falken», bezeichneten und jede noch so kleine Mehrausgabe als Steuerverschwendung geißelten. Doch sie alle sind unter die Räder jener Dampfwalze namens Donald Trump geraten, die seit 2016 weite Teile der alten Republikanischen Partei unter sich zermalmt hat.(...)

Nun gibt es gute Gründe dafür, dass die Staatsschuld ausgerechnet dieses Jahr die 100-Prozent-Marke knacken wird - der wichtigste lautet: Corona. Wie fast überall auf der Welt hat die Pandemie auch die US-Regierung dazu gezwungen, alle Haushaltspläne über Bord zu werfen und riesige Summen zur Eindämmung der Seuche selbst, vor allem aber der wirtschaftlichen Folgen, in die Hand zu nehmen.(...)

Dass die USA jetzt mit Griechenland in einem Atemzug genannt werden, ist mitnichten allein dem Coronavirus geschuldet. Im Gegenteil, die Regierung Trump hatte die Kreditaufnahme schon vor Ausbruch der Krise und trotz boomender Konjunktur so massiv aufgebläht, dass sich jetzt zwei Schuldenwellen zu einem echten Brecher vereinen.»

«The Times»: Viele Amerikaner scheinen von Trump genug zu haben

LONDON: Zum Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump schreibt die britische Zeitung «The Times» am Freitag:

«Das Einzige, was in Amerika größer ist als die Fähigkeit von Donald Trump zur Ich-Bezogenheit, ist die Fähigkeit der Medien, sich laut und heftig über ihn aufzuregen. Aber die Show wird allmählich langweilig, das Melodrama ist einem Publikum, das einfach erschöpft ist, zu vertraut. (...) Eine entnervte Wählerschaft, ausgelaugt durch das Virus und den Lockdown, besorgt um ihren Lebensunterhalt, beunruhigt über die Zukunft Amerikas als geeinte Nation, hat vielleicht einfach genug von dieser Verrücktheit.

(...) Angesichts all der Empörung, die Trump immer wieder hervorruft - die Verurteilung seiner Rücksichtslosigkeit, seiner Verantwortungslosigkeit, seiner extremistischen Ausdrucksweise, seiner Verunglimpfung politischer Normen - kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass mittlerweile zu viele Amerikaner von all dem genug haben, um ihm noch vier weitere Jahre zu geben.»

«Kommersant»: Keine Beleidigungen beim TV-Duell in den USA

MOSKAU: Zu dem TV-Duell der Vize-Kandidaten zur US-Wahl schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«Es war die erste und einzige Debatte der Vizepräsidenten in den USA in diesem Wahlkampf. Der Republikaner Mike Pence und die Demokratin Kamala Harris diskutierten über Wirtschaft, Coronavirus, Abtreibung und Handelskrieg. Was in der Debatte aber fehlte, waren gegenseitige Beleidigungen und eine mangelnde Bereitschaft, dem anderen zuzuhören. Anders als eine Woche zuvor, als die beiden Kandidaten für das höchste Amt im Land, Donald Trump und Joe Biden, aufeinandertrafen. Nun wurde bekannt, dass Trump nicht am zweiten Duell teilnehmen will. Das war eigentlich als virtuelles Format geplant - beide sollten also nicht in einem und demselben Raum aufeinandertreffen.»

«NZZ»: Trump brüskiert europäische Alliierte

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den von US-Präsident Donald Trump angekündigten schnelleren Truppenabzug aus Afghanistan:

«Zwar ist die amerikanische Militärpräsenz in Afghanistan schon jetzt nur noch ein Schatten ihrer früheren Stärke. Im laufenden Jahr verringerte Trump die Zahl der Stationierten von rund 14.000 zunächst im Rahmen einer Vereinbarung mit den Taliban auf 8600 und dann auf heute knapp 5000. Aber dieses Kontingent, im Verbund mit etwa gleich vielen Truppen aus Nato-Staaten, hat mehr als nur symbolische Bedeutung. Es stützt die gewählte Regierung und dient als Garant dafür, dass die Taliban-Rebellen nicht einfach zum Sturm auf die Hauptstadt Kabul blasen können. Das ist auch der Grund, weshalb amerikanische Generäle und Trumps Sicherheitsberater bis ins nächste Jahr eine minimale Präsenz aufrechterhalten wollten. Sie werden durch die Konfusion aus dem Weißen Haus ebenso brüskiert wie die Regierungen der europäischen Alliierten, die mit der Afghanistan-Mission ihrerseits politisches Kapital riskiert hatten und jahrelang Bündnisloyalität zeigten. Sie werden nun zu Statisten degradiert, die selber schauen können, wie sie ihre Soldaten irgendwie heil nach Hause bringen.»