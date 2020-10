Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.20 | Überblick

«Washington Post»: Saudi-Herrscher seit Khashoggi-Mord noch grausamer

WASHINGTON: Zwei Jahre nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul zieht die «Washington Post» eine ernüchternde Bilanz:

«Es ist zwei Jahre her, seit Jamal Khashoggi, ein berühmter saudischer Journalist, der auch Kolumnen für die Post schrieb, im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet und zerstückelt wurde. In all der Zeit bleiben zwei Fakten unverändert: Es gab keine Gerechtigkeit gegen diejenigen, die seine Tötung angeordnet und organisiert haben; und Mohammed bin Salman, Saudi Arabiens Kronprinz und De-Facto-Herrscher, hat die brutale Unterdrückung beibehalten, die sein Regime zum brutalsten und kriminellsten in der modernen Geschichte des Landes gemacht haben.

Obwohl ihn die internationale Reaktion auf Khashoggis Tötung zu einem Paria gemacht hat, hat der Kronprinz sein Verhalten nicht geändert. (...) MBS (Mohammed bin Salman) sperrt weiter Prinzen, Geschäftsleute und Aktivisten, die er für eine Bedrohung hält, ein, meist ohne sich um konkrete Vorwürfe gegen sie zu bemühen. Keine der zwei Dutzend Frauenrechtsaktivistinnen, die seit 2018 festgenommen wurden, kam ganz frei, sie bleiben im Gefängnis oder unter Hausarrest. Der MBS-Gehilfe Saud al-Kahtani, der den Khashoggi-Mord und die Verhaftung und Folter der Frauen organisierte, wurde nie bestraft. Und MBS hat niemals eingestanden, diese Verbrechen in Auftrag gegeben zu haben.»