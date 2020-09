Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«New York Times»: Trumps Corona-Politik nahezu kriminell

NEW YORK: Zu US-Präsident Donald Trumps Corona-Politik und den bekannt gewordenen Mitschnitten aus Interviews zu Beginn der Pandemie schreibt die Zeitung «New York Times» am Freitag:

«Von den anderen Staaten mit hohen Todeszahlen war Italien die erste westliche Nation, die einen großen Ausbruch erlebte und viele Tote beklagte, bevor selbst Experten vollständig begriffen, was zu tun war. Schweden und Großbritannien litten besonders, weil sie anfangs auf die Doktrin einer Herdenimmunität vertrauten, um die Pandemie zu bekämpfen. Das war eine schreckliche Strategie, die Großbritannien letztendlich aufgegeben hat. Schweden hat seine Vorgehensweise nie offiziell geändert, obwohl es in der Praxis sehr wohl soziale Distanz praktiziert hat.

Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Fehlern, wie tödlich sie auch sein mögen, und bewusster Irreführung. Nur in den USA wusste der Staatschef, dass er die Menschen in Bezug auf eine Krankheit beruhigte, die sowohl tödlich ist, als auch sich leicht ausbreitet (...). Das Fazit ist, dass es verkehrt ist zu sagen, dass Trump Covid-19 falsch gehandhabt hat, dass seine Antwort darauf inkompetent war. Nein, das war sie nicht; sie war unmoralisch, an der Grenze zum Kriminellen.»

«Pravda»: Lukaschenkos Methoden offenbaren seine Angst

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Freitag zum Machtkampf in Belarus:

«Maria Kolesnikowa, die letzte der noch im Land aktiven Oppositionsführerinnen, bezahlt mit ihrer Freiheit dafür, dass sie das Exil verweigerte. Das Regime will sie wegen öffentlicher Aufforderungen zum gewaltsamen Umsturz der Verfassungsordnung vor Gericht stellen. Doch die Haft hat sie nicht gebrochen. Aus dem Gefängnis gab sie bekannt, dass sie Strafanzeige gegen ihre Entführer erstatte, die ihr mit dem Tod drohten.

Die Gangstermethoden der Abrechnung mit den Gegnern bezeugen, wie sehr (der weißrussische Präsident Alexander) Lukaschenko den Koordinierungsrat fürchtet, den die Vertreter der Opposition nach den irregulären Wahlen und dem brutalen Vorgehen gegen Demonstranten gründeten. (...)

Lukaschenko lehnt nicht nur Verhandlungen mit der Opposition ab, sondern bemüht sich darum, dass es niemanden mehr gibt, mit dem er verhandeln müsste. Vom Vorstand des Koordinierungsrates ist er schon alle losgeworden außer der Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch. «Alle sind entweder im Gefängnis oder aus dem Land geworfen», beschwerte sie sich in sozialen Netzen. (...) Ob die Taktik des schrittweisen Köpfens der Opposition Erfolg hat oder sich die Hoffnungen der Nobelpreisträgerin erfüllen, dass sich das Volk nicht einschüchtern lasse, kann sich schon am Sonntag zeigen, wenn die nächsten Massendemonstrationen anstehen.»

«Hospodarske noviny»: Tschechien bagatellisiert Corona-Problem

PRAG: Zum Anstieg der Coronavirus-Neuinfektionen in Tschechien schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Prag am Freitag:

«Die Zahl der Coronavirus-Fälle nimmt in Tschechien schneller zu als irgendwo sonst in Europa. Die Reaktion der Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis ist erbärmlich. Die Probleme werden bagatellisiert, solange es nur geht. Sobald das nicht mehr möglich ist, werden nur die größten Brände gelöscht, aber keine systematischen Maßnahmen ergriffen. Das einzige, was diese Regierung meistert, sind populistische Manöver vor den Regionalwahlen Anfang Oktober. Mit einem Wort: Es ist eine Katastrophe.»

«Público»: Moria war Teil eines europäischen Abschreckungssystems

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Freitag nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria die europäische Flüchtlingspolitik:

«Die Insel Lesbos ist das beste Beispiel für das monumentale Versagen Europas und seiner Einwanderungspolitik. Das Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ist der Schlusspunkt einer Entwicklung, die Europa beschämt. Die Asche steht für die Katastrophe, aber das schlimmste Lager Europas war schon zuvor Synonym für eine humanitäre Tragödie.

Moria war Teil eines europäischen Abschreckungssystems, ein Ort, an dem Menschen einfach festgehalten werden konnten, ein Schaufenster des Schreckens, um jedem Furcht einzuflößen, der das Leben bei der Überfahrt über das Mittelmeer riskieren wollte. Es ist absichtlich eine Visitenkarte für Flüchtlinge mit einer sehr klaren Botschaft: Sie sind nicht willkommen, Solidarität lebt hier nicht, Ihr Leben verdient kein Mitgefühl. Das Flüchtlingslager mag durch das Feuer zerstört worden sein, aber die europäische Politik, die es geschaffen hat, ist immer noch in Stein gemeißelt und das müssen wir ändern. Diese Schande kann nicht weitergehen.»

«La Stampa»: Merkel, Putin und der Kampf ums Gas

TURIN: Die Turiner Tageszeitung «La Stampa» kommentiert am Freitag die Beziehungen zwischen Deutschland, Russland und den USA und einen möglichen Baustopp für das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 nach dem Giftanschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny:

«Der wirkliche Wetteinsatz des Streits des Dreiecks Russland, Deutschland, USA, der durch die Krise in Belarus und den Fall Nawalny verstärkt wird, ruht auf dem Boden der Ostsee. (...) Nord Stream 2 wäre ein entscheidender Schritt, um Deutschland zum Super-Gas-Hub Europas zu machen. (...) Der entscheidende Part spielt sich in Deutschland ab. Angela Merkel steht unter Stress. In ihrer Partei und in der öffentlichen Meinung nimmt die Kritik an Putin zu, der als Verantwortlicher für den versuchten Mord an einem Oppositionellen gesehen wird, der in der Öffentlichkeit sehr präsent ist - vor allem im Westen, weniger in Russland. Merkel ist am Ende ihrer Kanzlerschaft (...) Sie verteidigt nicht mehr mit aller Macht ein Projekt, das inzwischen vor allem aus wirtschaftlicher und energetischer Sicht gesehen wird, auch wenn es einmal (geo)politisch gewesen sein sollte. Wie es ihre Art ist, lässt sie sich Zeit. Wartet, dass das Gewitter sich legt. (...) Aber auf dem Spiel steht der Ruf Deutschlands als verlässliches Land für Investoren.»

«DNA»: Migrationspolitik der EU hat versagt

STRAßBURG: Die Migrationspolitik der EU nach dem Brand in Moria kommentiert die elsässische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«Das Feuer, das das Flüchtlingslager in Moria in Griechenland verwüstete, ist schließlich nur die jüngste Episode einer vorhergesagten Katastrophe. Es ist auch die Chronik eines kollektiven Bankrotts. Die Migrationspolitik der EU, wenn wir so das Fehlen einer gemeinsamen Politik nennen können, wehrt nur die dringendsten Probleme ab. Mit katastrophalen Folgen, wie wir sehen. (...) Die gemeinsame Initiative von Frankreich und Deutschland zu einer europaweiten Lösung für das Schicksal von 400 Minderjährigen ist eine zaghafte, aber notwendige Reaktion.»

«De Telegraaf»: London gefährdet den irischen Frieden

AMSTERDAM: Zu den von der britischen Regierung angestrebten nachträglichen Änderungen des EU-Austrittsabkommens heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Die Bombe, die die Briten unter die Brexit-Verhandlungen gelegt haben, indem sie sich über frühere Vereinbarungen hinwegsetzen wollen, muss so schnell wie möglich entschärft werden. Die EU-Kommission gibt Großbritannien bis Ende des Monats, um Passagen aus einem Gesetzentwurf zu streichen, die gegen den vor einem Jahr unterzeichneten EU-Austrittsvertrag verstoßen. Der Vertrag war nach mühsamen Verhandlungen zustande gekommen. Aber nun will Premierminister Boris Johnson, dass einige seiner Bedingungen nicht mehr gelten sollen, obwohl das britische Parlament dem Abkommen nach einem schier endlosen Palaver zugestimmt hatte. Damit gerät der Frieden auf der irischen Insel unter Druck, denn für Nordirland sollen nun nicht mehr - wie eigentlich vereinbart - die EU-Zollregeln gelten. Damit würde auf der Insel praktisch eine harte Grenze entstehen.»

«Guardian»: Antrag auf den Status eines Schurkenstaates

LONDON: Der Londoner «Guardian» wirft der britischen Regierung am Freitag verantwortungsloses Handeln vor:

«Der Schaden ist real, der Schaden wird immer größer und der Schaden muss so schnell wie möglich behoben werden. Indem die Regierung von Boris Johnson ihre Bereitschaft hinausposaunt, sich über einige ihrer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der EU hinwegzusetzen, lässt sie Großbritannien wie ein Land aussehen, das nicht auf Treu und Glauben handelt und von dem man nicht erwarten kann, dass es Wort hält. Diese Verantwortungslosigkeit erschwert den Brexit-Prozess und hat am Donnerstag zur ultimativen Aufforderung der EU geführt, den Plan zurückzuziehen. Er untergräbt die Rechtsstaatlichkeit im In- und Ausland. Er beschädigt Großbritanniens Ansehen von Irland bis Hongkong und wo immer Menschen hoffen, sich auf Großbritanniens Fair Play verlassen zu können. Die Vorhaben, die in dieser Woche im Entwurf eines Binnenmarktgesetzes für das Vereinigte Königreich dargelegt wurden, lesen sich wie ein Antrag auf den Status eines Schurkenstaates.»

«De Standaard»: Boris Johnson ist zu weit gegangen

BRÜSSEL: Zum Streit über die Einhaltung des Brexit-Vertrags heißt es am Freitag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Die Frage ist, ob Premierminister Boris Johnson schnell einlenken wird. Er scheint entschlossen zu sein weiterzumachen. Ein harter Brexit schreckt ihn nicht mehr ab. Es gibt Kritik aus den eigenen Reihen. Mehrere Schwergewichte in der Partei - darunter die ehemalige Premierministerin Theresa May - meinen, er sei einen Schritt zu weit gegangen. Man kann internationale Verträge nicht ungestraft einseitig kündigen. Auch der oberste Rechtsberater der Regierung ist aus Protest zurückgetreten. Und es gibt Druck von Seiten der USA. Nancy Pelosi, die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, sagte, dass Johnson ein Handelsabkommen mit den USA vergessen könne, sollte er das Karfreitagsabkommen in Gefahr bringen.»

«Aftenposten»: Die europäische Flüchtlingspolitik ist eine Brandstelle

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Freitag den Brand im Lager Moria:

«Es ist notwendig, nach dem Brand in Moria zu helfen. Besonders moralisch ist das nicht. Und es löst kaum etwas. Aber es ist notwendig. Die dringenden Bedürfnisse von Menschen, die jetzt nicht einmal eine abbruchreife Baracke oder ein Zelt haben, müssen gedeckt werden. Gleichzeitig spitzt sich durch das Feuer die Situation für die europäische Zusammenarbeit bei Asylbewerbern und Flüchtlingen zu. Die EU konnte bislang nicht zu einer solidarischen Lösung kommen. Griechenland - und Italien - wurden zu sehr allein gelassen.»

«NZZ»: Migration bleibt Europas Spaltpilz

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag das Ringen um eine Antwort Europas auf den Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria:

«Migration, daran ändert auch die Katastrophe von Moria nichts, bleibt Europas Spaltpilz. Auf eine «gemeinsame europäische Antwort», wie sie jetzt viele Kommentatoren einfordern, kann man deswegen noch lange warten. Vielleicht hilft es, sich einzugestehen, dass die EU der 27 Staaten eben doch keine Wertegemeinschaft ist, sondern ein Zweckbündnis der vielen Werte und Sichtweisen. In Wertfragen wird man sich im Zweifel nie einigen können. Das bedeutet aber nicht, dass die Europäer in der Migrationspolitik zur Untätigkeit verdammt sind. Immer wieder hat sich zuletzt gezeigt, dass einzelne Staaten mit gutem Beispiel vorangehen können, wenn es zum Beispiel darum geht, Bootsflüchtlinge aufzunehmen, die Verteilung von Flüchtlingen auszuhandeln, Asylbeamte zu entsenden oder Abkommen mit Drittstaaten zu schliessen. Diese «Koalitionen der Willigen» sind zurzeit vielleicht der vielversprechendste Ansatz in der «europäischen Flüchtlingspolitik».»

«Tages-Anzeiger»: Fadenscheinige Ausrede von Donald Trump

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Freitag die Beschwichtigungen von US-Präsident Donald Trump zur Corona-Pandemie:

«Fadenscheinig ist Trumps Ausrede, er habe keine Panik schüren wollen. Nur deshalb habe er das Coronavirus verharmlost. Doch wer warnt ständig vor der Apokalypse? Panikmache ist Trumps wichtigstes politisches Instrument. Damit will er sich seine Wiederwahl sichern. Seit seinem Amtsantritt weckt er Ängste vor dem Untergang Amerikas, vor Anarchie und jetzt vor dem «radikalen Sozialisten» Joe Biden. Nur vor der Pandemie hat Trump nicht gewarnt. Er tat, als ob ihn das alles nichts angehe. Als sich im März das Virus auch in den USA ausbreitete, sagte er an einer Medienkonferenz: «Ich übernehme überhaupt keine Verantwortung.» Das ist eine seiner seltenen ehrlichen Aussagen. Sie bringt seine Präsidentschaft auf den Punkt. Die US-Bürgerinnen und US-Bürger haben am 3. November eigentlich keine Wahl.»