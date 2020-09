Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Nesawissimaja Gaseta»: Deutschland will eine europäische Antwort

MOSKAU: Zu den möglichen Reaktionen Deutschlands und der EU auf die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny verschärfen die Diskussion über eine «Sanktions-Reaktion» in Richtung Moskau. Deutsche und amerikanische Politiker fordern bereits eine Strafe allein für den Einsatz des berüchtigten Nervengiftes Nowitschok. Einige der diskutierten Punkte sind der Baustopp für die Gaspipeline Nord Stream 2 und ein Verzicht auf russisches Gas. (...) Berlin und Brüssel wollen, dass Moskau den Fall Nawalny gründlich untersucht und die Beteiligten vor Gericht stellt. Viele deutsche Politiker befürworten aber eine «europäische Reaktion» gegen den Kreml. In jedem Fall zweifelt fast niemand daran, dass es neue Sanktionen gegen Moskau geben wird.»

«DNA»: Paris kennt Ausbeute von Milliarden-Krisenplan nicht

STRAßBURG: Das vom französischen Regierungschef Jean Castex am Donnerstag vorgestellte Programm von 100 Milliarden Euro zur Bekämpfung der coronabedingten Wirtschaftskrise kommentiert die ostfranzösische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Freitag:

«Diese 100 Milliarden sind für die öffentlichen Kassen kein Geschenk des Himmels, sondern eine große Ausgabe. (...) Diese Unterstützung der Wirtschaft, so verdienstvoll sie ist, schafft sicherlich nicht die Schulden ab. (...) Castex bläst sich mit der Rechnung für den Plan auf, ohne den Gewinn dafür zu kennen. (...) Von einem Geschenk für das Land zu sprechen gehört weniger zu einem verantwortungsvollen Vokabular als zu einem Abheben mit Blick auf Wahlen.»

«Dagens Nyheter»: Konstruktive Beziehungen zu Russland sind Utopie

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag mögliche Reaktionen auf die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny:

«Was die freie Welt definitiv nicht tun sollte, ist Donald Trump und Emmanuel Macron zuzuhören. Der US-Präsident hat Putins Gewalt und Konspirationen konsequent ignoriert. Frankreichs Führer wollte Russland wieder in die Mitte einladen, die Invasion der Ukraine verzeihen und die Sanktionen aufheben. Auch die italienische Regierung und ungarische und deutsche Sozialdemokraten zeigen Verständnis für Moskaus Wünsche. Selbst Merkel will sich nicht vom russischen Gasprojekt Nord Stream zurückziehen. Es ist Zeit zu erkennen, dass konstruktive Beziehungen zu Putins Russland eine Utopie sind.»

«De Telegraaf»: Starke Antwort des Westens erforderlich

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Freitag die Reaktion des Westens auf die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny:

«Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert von Moskau zu Recht Aufklärung über diesen Mordversuch. Die Vergiftung passt zu einer Serie von Angriffen auf Kremlgegner, bei denen sich in mindestens zwei Fällen eine Beteiligung des Geheimdienstes erwiesen hat.

Ganz wie im uralten sowjetischen Drehbuch leugnet Russland jegliche Mitwirkung. Es wird in einer Reaktion sogar suggeriert, dass die Deutschen Nawalny vergiftet haben könnten.

Zunächst muss jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich hier wieder um russischen Staatsterror handelt. Und dies erfordert eine starke Antwort der westlichen Regierungen.»

«Tages-Anzeiger»: Westen muss Eigeninteresse hintanstellen

ZÜRICH: Zur Reaktion des Westens auf die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Der Kreml zählt dabei darauf, dass der Westen nur eine weitere seiner berühmt-berüchtigten Sanktionslisten verfasst, die auf die Mächtigen wenig Effekt haben und das Volk hinter Putin scharen. Sanktionen, die beiden Seiten wehtun, weil man vom einträglichen gemeinsamen Business abrückt, wurden bisher tunlichst vermieden. Die Europäer etwa schimpfen auf Putin und seine Intervention in der Ukraine 2014, bauten aber gleichzeitig zusammen mit Moskau eine Pipeline durch die Ostsee, die nun bald fertig ist. Oder die Briten beklagen russische Einmischung, schlagen aber einen russischen Oligarchen von zweifelhaftem Ruf zum Lord, einfach weil er Geld bringt.

Der Westen muss sich endlich entscheiden, was er will: Will er Russland Grenzen setzen, geht das nicht, ohne sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Bisher war das westliche Eigeninteresse immer wichtiger. Und Wladimir Putin weiß das.»

«NZZ»: Fall Nawalny setzt Merkel unter Druck

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag das Ringen Deutschlands um eine Reaktion auf die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny:

«Der Fall Nawalny setzt Merkel unter Druck und bietet ihr zugleich eine Chance für einen ihrer berühmten Kurswechsel: Sie kann erklären, dass die Vertrauensbasis für ein solches Investitionsprojekt (den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2) nicht mehr gegeben ist und Berlin den politischen Rückhalt für den Weiterbau sistiert, bis die Gift-Attacke überzeugend aufgearbeitet ist. Merkel vollzieht diese Wende besser, solange sie dies mit minimalem Gesichtsverlust tun kann. Sie braucht weder russische Ausreden abzuwarten noch verstärkten amerikanischen Druck oder Appelle aus der EU: Der Schlüssel liegt in ihrer Hand.»

«Der Standard»: Scharfe Worte gegen Putin reichen nicht

WIEN: Zu der scharfen Reaktion von Kanzlerin Angela Merkel auf die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny schreibt «Der Standard» am Freitag in Wien:

«Es geht dabei nicht um ein Duell zwischen ihr und Putin, sondern - um im Bild zu bleiben - um einen Zweikampf der Werte, und dafür will Merkel auch die EU mobilisieren. (...) Die Zähmung Putins - oder vielmehr der Versuch - ist vielleicht ihr letzter Kraftakt während der deutschen EU-Präsidentschaft. Er wird aber wirkungslos bleiben, wenn Merkel ihren scharfen Worten nicht auch Taten folgen lässt. Wie sie hier, und im Speziellen bei der Gaspipeline Nord Stream 2, den Spagat zwischen dem Wirtschaftspartner Putin und dem Demokratiefeind Putin hinbekommen will, ist jedoch nicht absehbar.»