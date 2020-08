Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Dagens Nyheter»: Putin-Regime darf nicht ungestraft weitermachen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die mögliche Vergiftung des führenden russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny:

«Alexej Nawalny ist der jüngste Fall einer Reihe von russischen Oppositionellen, die vergiftet oder ermordet worden sind. Das Putin-Regime darf nicht ungestraft damit weitermachen können, Russen anzugreifen, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen. Das Timing für Nawalnys Erkranken ist pikant. Hat es damit zu tun, was in Belarus passiert? Oder ist es Teil von Putins totaler Machtübernahme? Durch die Änderung der Verfassung im Sommer hat er sichergestellt, dass er bis 2036 als russischer Präsident weiterregieren kann, das heißt vermutlich bis zu seinem Tod.»

«Gazeta Wyborcza»: Der Kreml könnte sich verrechnet haben

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» befasst sich am Freitag mit der möglichen Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny:

«Alexej Nawalny hat mehrfach gesagt, die einzige Garantie für seine Sicherheit sei die Angst der russischen Führung vor einem spontanen Aufstand, wenn ihm etwas passiert. Doch momentan ist die Lage nicht so günstig für den bekannten Kämpfer gegen die Korruption. Ein Großteil der zerstrittenen russischen Opposition erkennt seine Autorität nicht mehr an. Für die Mächtigen dagegen ist Nawalny gerade jetzt gefährlich. In 24 Tagen sollen in Russland unter anderem Gouverneure gewählt werden. Und es gibt Regionen, wo die Emotionen hochkochen - angeheizt von den Protesten in Chabarowsk. Die Menschen gucken auf die Stadt im Fernen Osten, deren Bürger schon seit einem Monat gegen die Verhaftung ihres populären Gouverneurs protestieren.

Wenn die russische Führung also jetzt entschieden hat, Nawalny für immer oder wenigstens für die Zeit der Wahlen unschädlich zu machen, weil sie glaubt, dass sein Stern untergeht, dann könnte sie sich verschätzt haben. Schon gibt es im russischen Internet Stimmen, die sagen, die Verantwortlichen im Kreml und bei den Geheimdiensten sollten für die Gesundheit Nawalnys beten, denn sein Tod könnte die Situation gewaltig destabilisieren.»

«The Times»: Beachtliche Aufgabe für Joe Biden

LONDON: Zum Wahlkampf in den USA meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Die Aufgabe für Joe Biden in den kommenden Wochen besteht darin, alle Fraktionen seiner fragilen Koalition für die Wahlbeteiligung zu begeistern, ohne potenzielle Wechselwähler auf der republikanischen Seite zu verschrecken. Das wäre für jeden, der gegen einen Wahlkampf betreibenden Amtsinhaber antritt, der derart rücksichtslos und zugleich geschickt darin ist, die Tagesordnung zu dominieren, wie Donald Trump eine erhebliche Herausforderung. Für einen Kandidaten, der selbst in seinen besten Jahren anfällig für Patzer war und dessen geistige und körperliche Fähigkeiten mittlerweile nachlassen, ist es eine beachtliche Aufgabe.

Biden hatte das Glück, dass Trump ihm die Aufgabe bislang erleichtert hat. Nicht zuletzt durch seinen fehlerhaften Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. Vielleicht wird Biden auch die Festnahme von Steve Bannon, des ehemaligen Strategen des Präsidenten, in die Hände spielen. Aber wetten sollte man darauf nicht. Um zu gewinnen, muss Biden seines eigenen Glückes Schmied sein.»

«Libération» : Personale Aufstellung der US-Demokraten ist schwierig

PARIS: Die Nominierung von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten kommentiert die französische Tageszeitung «Libération» am Freitag:

«(...) Wie soll mit Joe Biden, einem alten weißen Männchen mit dem Charisma eines Lachses, Lust (auf die Wahl) aufkommen? Indem man versucht, moderate Republikaner anzuziehen, die von den Übertreibungen und der Inkonsequenz von Donald Trump geschockt sind und indem man gleichzeitig auf die Unterstützung der sehr linken Bernie-Sanders-Sympathisanten zählt? Dabei spricht man hier noch nicht mal von dem anhaltenden Schatten der Ex-Kandidatin Hillary Clinton, die voller Bitternis und Reue ist und selbst die Verkörperung des New Yorker Establishments darstellt, das die junge Generation nicht mehr will, das aber unumgänglich ist. Nicht einfach.»

«De Standaard»: Anschlag auf Nawalny aus Furcht vor Aufständen?

BRÜSSEL: Zum möglichen Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny heißt es am Freitag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Der 44-jährige Alexej Nawalny ist der prominenteste Kritiker des Kremls und Wladimir Putins. Er wurde bekannt durch seine populären Blogs, in denen er die Korruption des Regimes entlarvte. In den vergangenen Jahren war er mehrfach im Gefängnis, weil er Protestaktionen gegen die Regierung organisiert hat. Immer wieder wurde er auf offener Straße von Anhängern der Regierung angegriffen. (...)

In jüngster Zeit nutzte der Oppositionsführer die Situation in Belarus (Weißrussland), wo seit Tagen gegen Präsident Alexander Lukaschenko protestiert wird, um die Russen zu überzeugen, bei den Regionalwahlen im kommenden Monat für Oppositionskandidaten zu stimmen. Auch deshalb verdächtigen Anhänger Nawalnys und Personen aus seiner unmittelbaren Umgebung Putin und den Kreml. Putins Furcht vor Aufständen wie in Belarus könnte ihrer Ansicht nach ein Grund für das Regime gewesen sein, Nawalny für immer zum Schweigen zu bringen.»

«Trouw»: Einsatz von Gift hat lange Tradition

AMSTERDAM: Zu einer möglichen Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «Trouw»:

«Sollte der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny von einem Geheimdienst vergiftet worden sein, stünde dies in einer langen Tradition. Denn nach Meinung von Experten haben die russischen Sicherheitsdienste Giftmorde zu einer Art Spezialität gemacht. Schon in der Sowjetunion war Gift bevorzugtes Mittel zur Liquidierung. Und unter Präsident Wladimir Putin, selbst ein ehemaliger Spion, wurde diese Tradition wieder aufgenommen. (...) Auch Sicherheitsdienste anderer Länder führen manchmal Liquidierungen mit Gift durch. Beispielsweise versuchten israelische Geheimagenten 1997, Hamas-Führer Chalid Maschal mit einer tödlichen Dosis der chemischen Droge Fentanyl zu töten. Und nordkoreanische Spione ermordeten 2017 einen Halbbruder des Diktators Kim Jong Un auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mit dem Nervengas VX. Doch in den letzten zwei Jahrzehnten haben Putins Dienste alle übertroffen.»

«NZZ»: Johnson muss Separatisten etwas entgegensetzen

ZÜRICH: Zu schottischen Forderungen nach einer Abspaltung vom Vereinigten Königreich meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Eine spezielle Ironie besteht darin, dass die schottischen Separatisten in ihrer Agitation ein Spiegelbild der ihnen verhassten englischen Brexit-Befürworter abgeben: Sie behaupten, dass es Schottland auf sich allein gestellt besser ginge als innerhalb der Union mit England. Doch die Scheidung vom südlichen Landesteil würde nichts anderes bedeuten, als dass zwischen Schottland und seinem wichtigsten Handelspartner England eine harte Grenze errichtet würde. Das ist exakt das, was die Schotten beim Brexit in Bezug auf Großbritannien und die EU beklagen.(...)

Die Frage wird sein, ob Boris Johnson - der in Schottland auf heftige Antipathie stößt - noch rechtzeitig ein Rezept dagegen entwickeln kann. Bis jetzt ist davon nichts zu erkennen. Er wird kaum als der Premierminister in die Geschichte eingehen wollen, unter dem es zur Aufspaltung des Vereinigten Königreichs gekommen ist.»