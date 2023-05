Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«DNA»: Russische Kriegsverbrechen müssen geahndet werden

STRAßBURG: Zum Überraschungsbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beim Internationalen Strafgerichtshof in den Haag schreibt die französische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Freitag:

«Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenwürde (...) uns von der Barbarei trennen. Es ist nicht der einfachste Weg, vor allem wenn Trauer und Wut über die Vernunft siegen, aber der einzig mögliche. (...)

Von den Niederlanden aus forderte Wolodymyr Selenskyj die Einrichtung eines internationalen Sondergerichtshofs, der «in großem Maßstab» über die Aggression Russlands gegen sein Land richten soll. (...) Man muss sich vor Augen halten, dass diese Prozesse eines Tages stattfinden werden. (...) Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind unverjährbar und fallen unter die «universelle Gerichtsbarkeit» und dürfen nie aufhören, ihre unheilvollen Urheber zu verfolgen.»

«Lidove noviny»: Russland droht, ohne Beweise zu liefern

PRAG: Zu russischen Berichten über eine mutmaßliche Drohnenattacke auf den Kreml in Moskau schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Der Detektiv Hercule Poirot würde alle der Tat verdächtigen, solange die Sache nicht geklärt ist. Klarheit herrscht nur in seltenen Fällen, wie der Landung des westdeutschen Sportpiloten Matthias Rust in einer kleinen Cessna auf dem Roten Platz im Jahr 1987. Wer steckte dahinter? Niemand. Nach dem Drohnenangriff spricht Moskau nun sofort von einer Feindestat, statt erst einmal Konsequenzen für die eigene Luftabwehr zu ziehen. Ist das nicht irrational?

Noch größere Irrationalität brachte Dmitri Medwedew hervor: «Nach dem heutigen Terrorakt gibt es keine andere Variante als die physische Eliminierung Selenskyjs und seiner Clique», reagierte der Ex-Präsident. Es ist bemerkenswert, dass Moskau sich in seiner Rhetorik vom Nationalsozialismus inspirieren lässt - und zugleich die Invasion in die Ukraine sowie seine Drohungen an Polen und das Baltikum mit der Notwendigkeit begründet, den Nazismus auszumerzen.»

«Financial Times»: Verlangsamung der Zinserhöhungen ist richtig

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Freitag die jüngste Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank EZB:

«Während in den USA ein Ende der Zinserhöhungen eher vorstellbar ist, kommt es in der Eurozone noch nicht ganz in Sicht. Die Inflation ist im letzten Monat wieder auf 7 Prozent angestiegen, und der Arbeitsmarkt bleibt überhitzt. Weitere Zinserhöhungen sind hier notwendig. Es gab eine Debatte darüber, ob die in dieser Woche erfolgte Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte nicht besser wie bei den letzten EZB-Sitzungen 0,50 Prozentpunkte hätte betragen sollen. Aber die jüngsten Daten deuten darauf hin, dass eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos klug war. Erhebungen der EZB zeigen einen Rückgang der Kreditvergabe der Banken und der Nachfrage nach Krediten. Angesichts von Anzeichen dafür, dass frühere Zinserhöhungen mittlerweile Wirkung zeigen, wäre eine kräftigere Anhebung gewagt gewesen. (...)

Darüber hinaus bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich des Streits in den USA über die Schuldenobergrenze, der Turbulenzen im Bankensektor und der Anfälligkeit des Nicht-Bankensektors. Während sich der wirtschaftliche Nebel verdichtet und die Zentralbanken bereits einen Großteil der Arbeit erledigt haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zunächst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen.»

«NZZ»: Alimentierung von Ex-Kanzlern gehört auf den Prüfstand

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, wonach Altkanzler Gerhard Schröder keinen Anspruch auf ein Büro im Bundestag hat:

«Die Entscheidung des Gerichts, die Schröder rechtlich noch anfechten kann, ist richtig. Aber sie ist nicht nur in diesem Fall richtig. Die üppige und unbefristete Alimentierung ehemaliger deutscher Regierungschefs gehört allgemein auf den Prüfstand.

Schon 2018 hatte der Bundesrechnungshof die staatlichen Zahlungen an frühere Kanzler unter die Lupe genommen. Und im Fall von Schröder hatte es schon damals einen Rüffel gesetzt: Beim Umgang mit Steuergeld seien «Grenzen überschritten» worden, hieß es in dem Bericht.(...)

Deutschlands Parlamentarier sollten bei Gelegenheit einen Blick in die Schweiz werfen. Dort haben ehemalige Regierungsmitglieder nach ihrem Rücktritt kein Anrecht auf ein Dienstfahrzeug, ein Sekretariat oder gar ein Büro. Auch angesichts der erdrückenden Steuerlast in Deutschland stünde eine Abspeckkur nicht nur Gerhard Schröder, sondern allen künftigen Kanzlern und Kanzlerinnen außer Diensten gut zu Gesicht.»

«Sme»: So eine Krönung sehen wir vielleicht zum letzten Mal

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Freitag zur bevorstehenden Krönung von Charles III. in Großbritannien:

«Für Charles wird das seine wichtigste Vorstellung. Den Großteil seines Lebens Prinz, jetzt König - als Schauspieler einer Theatergruppe in Cambridge hätte er damals wohl nicht erwartet, dass er auf seine Hauptrolle noch mehr als ein halbes Jahrhundert vorbereiten wird. Während dieser Zeit hat nicht nur er sich verändert, sondern auch die Bühne und die Gunst des Publikums. Sie verwandelte sich nicht ganz in Ungunst, eher in etwas, das für die britische Krone ähnlich bedrohlich ist, nämlich in Desinteresse.

Das sehen wir aber in den Direktübertragungen aus London am Samstag nicht. Da bietet die britische Monarchie der Welt ihre große Show und die Welt wird zusehen. Den Herrscher, der sich sein ganzes Leben in die Rolle des fortschrittlichen künftigen Königs hineinversetzte, sehen wir in einer altertümlichen Vorstellung mit archaischen Kulissen und Requisiten aus dem Mittelalter. (...) Charles III. wird wahrscheinlich nicht der letzte König sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir eine Krönung in dieser Dimension zum letzten Mal sehen.»

«Wall Street Journal»: China bringt König Charles in Verlegenheit

NEW YORK: Chinas Vizepräsident Han Zheng soll als Vertreter der Volksrepublik zur Krönung von König Charles III. reisen. Han war maßgeblich für die Hongkong-Politik der Kommunistischen Partei während der Niederschlagung der Demokratiebewegung in der ehemaligen britischen Kronkolonie verantwortlich. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Freitag:

«König Charles III. wird am Samstag gekrönt, und Sie werden nie erraten, wen China zu dem Anlass schickt: Vizepräsident Han Zheng. (...) Er ist der Mann der Kommunistischen Partei, der auf chinesischer Seite die Aufkündigung des Vertrages mit dem Vereinigten Königreich über dessen frühere Kolonie anführte. (...)

Das Vereinigte Königreich befürchtet womöglich einen diplomatischen Zwischenfall, falls es hohe chinesische Beamte von der Krönung ausschließt. Aber Premierminister Rishi Sunak oder der Palast könnten zumindest einige der Hongkonger einladen, die in Großbritannien Zuflucht gesucht haben. Das würde Han in der gleichen Weise in Verlegenheit bringen, wie seine Anwesenheit König Charles in Verlegenheit bringt.»