Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«L'Est Républicain»: Erdogan ist am Ende eines Zyklus angelangt

NANCY: Zur anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei und den Aussichten für Präsident Recep Tayyip Erdogan schreibt die französische Zeitung «L'Est Républicain» am Freitag:

«Recep Tayyip Erdogan, der Putin des Bosporus, (...) ist auf dem besten Weg, den Teppich seiner persönlichen Diktatur unter seinen Füßen weggleiten zu sehen. Nachdem er am Dienstag live im Staatsfernsehen einen Schwächeanfall erlitt, (...) war der türkische Präsident noch nie so in Schwierigkeiten. In den zwanzig Jahren seiner ungeteilten Macht hat er (...) die große Türkei zu einer kleinen Gleichgewichtsdiktatur zwischen Asien und Südosteuropa degradiert. Wird Erdogan durch das Ziehen der islamisch-nationalistischen Reißleine, die Unterdrückung der Grundfreiheiten und die gleichzeitige Förderung von Vetternwirtschaft und Korruption für seine Gefolgsleute am Ende die Macht verlieren?

Das hofft man, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, in den europäischen Staatskanzleien, mit denen der türkische Präsident ein miserables Verhältnis pflegt. (...) Besessen von der Wiederherstellung des Osmanischen Reiches und in einer multipolaren Welt, in der lächerliche Träume von Größe mit der globalen Erwärmung und dem unaufhaltsamen Ende der fossilen Brennstoffe kollidieren, tritt der Machthaber in Ankara in die Fußstapfen Putins. (...) Doch auch er ist am Ende eines Zyklus angelangt, geschwächt durch sein katastrophales Management des Erdbebens von Gaziantep (...).

«Dagens Nyheter»: Die Ukraine ist ein Teil von Europa

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Lage im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine:

«Die große Frühjahrsoffensive wird entscheidend dafür sein, wie sich der Krieg weiter entwickelt. Wird Russland jetzt nicht zurückgedrängt, besteht die Gefahr, dass die Ukraine in einem Abnutzungskrieg feststecken wird. Die Befürchtung ist, dass die Unterstützung aus dem Westen dann anfangen wird, nachzulassen.

Für die EU reicht es nicht, die Ukraine wie bisher zu unterstützen - die unmittelbaren Hilfen müssen weiter ausgebaut werden. Aber die europäischen Anführer müssen auch in die Zukunft blicken. Die EU hat sehr deutlich gemacht, dass die Ukraine als ein Teil des westlichen Kreises betrachtet wird. Man hat ein ums andere Mal versprochen, Kiew so lange wie nötig zu unterstützen, den EU-Kandidatenstatus zuerkannt und im vergangenen Mai einen umfassenden Plan zum Wiederaufbau der Ukraine nach Kriegsende lanciert. Solche Versprechen verpflichten. Die Ukraine ist ein Teil von Europa.»

«Nepszava»: Der Papst verurteilt den Hass und grenzt niemanden aus

BUDAPEST: Zum Papstbesuch in Ungarn schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Papst Franziskus empfangen wir in Liebe, unabhängig davon, wer für welche Partei seine Stimme abgibt. Denn der Heilige Vater ist kein Politiker, sondern das Oberhaupt der katholischen Kirche. Sein Besuch ist seelsorgerischer Natur, politische Töne wird er nicht anschlagen. Er fordert wirklichen Frieden, aber nicht einen Frieden, bei dem wir verwischen, wer der Aggressor ist und wer das Opfer. Der Papst verkündet die Botschaft der Einheit, nicht die der Zwietracht. Er verurteilt den Hass und grenzt niemanden aus. Er kümmert sich um die, die an den Rändern der Gesellschaft leben, und fördert nicht die Bereicherung gewisser (regierungsnaher) Gesellschaftskreise.»

«NZZ»: Klimaschutz schafft kein neues Wirtschaftswunder

ZÜRICH: Zum Streit um das Gebäudeenergiegesetz der Ampel-Koalition meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Der Gesetzesentwurf der Ampelregierung für klimafreundliches Heizen strotzt von Verboten, Geboten, Ausnahmen und Übergangslösungen, flankiert von Subventionen nach dem Gießkannenprinzip. Besser wäre es, primär auf den CO2-Preis und den geplanten Emissionshandel zu setzen. Die angestrebte - und zweifellos nötige - «Wärmewende» ließe sich so flexibler, technologieoffener und mit weniger Kosten erreichen.

Vor Illusionen sei indessen gewarnt: Ein Strukturwandel stünde gleichwohl an, er wäre nur weniger holprig. So wird der CO2-Preis Gasheizungen auch ganz ohne Heizgesetz in absehbarer Zeit unrentabel machen. Dass der Klimaschutz wie von Bundeskanzler Olaf Scholz in Aussicht gestellt ein neues Wirtschaftswunder mit traumhaften Wachstumsraten auslösen wird, ist eine abenteuerliche Hoffnung.

In der Nachkriegszeit ging es um Wiederaufbau, jetzt um Umbau: Zwar entstehen neue Märkte und Produktionen, aber es werden auch alte vernichtet. Es braucht nicht mehr Heizungen, sondern andere. Gefordert sind deshalb auch die Unternehmen. Sie sollten aus den Fehlern der deutschen Autoindustrie lernen, die allzu lange allein auf den Verbrennungsmotor setzte und es dem Amerikaner Elon Musk überließ, mit E-Autos und autonomem Fahren den Wandel voranzutreiben.

«Irish Times»: Papst stärkt Rolle der Frauen in der Kirche

DUBLIN: Die «Irish Times» kommentiert am Freitag die Ankündigung des Vatikans, dass an der Generalversammlung der Bischofssynode im Oktober erstmals auch Frauen als reguläre Mitglieder teilnehmen werden:

«Die Herausforderung für die Synode besteht darin, die Kirche stärker auf die Laien auszurichten und auf sie einzugehen - ein Prozess, der als «Synodalität» bekannt ist, ein Konzept, das im Mittelpunkt des Reformdenkens des Papstes steht. Zur Vorbereitung wurde eine zweijährige weltweite Befragung der Laien über ihre Vision für die Kirche und darüber, wie sie besser auf die Bedürfnisse der heutigen Katholiken eingehen kann, durchgeführt.

Mit der Einbeziehung der Frauen - sie werden zehn Prozent der Versammlung ausmachen, die dennoch in erster Linie ein Sprachrohr für die Bischöfe bleiben wird - setzt der Papst seine schrittweise Weiterentwicklung ihrer Rolle fort. (...) 2022 nahm er Frauen in das Beratungsgremium für die Auswahl der Bischöfe auf der ganzen Welt auf. Im Jahr zuvor hatte er die Regeln geändert, um Frauen zu erlauben, in der Messe aus der Bibel zu lesen, am Altar zu dienen und die Kommunion auszuteilen.»

«NRC»: Rauswurf von Fox-Moderator bringt keinen besseren Journalismus

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «NRC» kommentiert am Freitag die Millionen-Schadenersatzzahlung des rechten US-Senders Fox an den Wahlmaschinenhersteller Dominion und den Rauswurf seines Moderators Tucker Carlson:

«Beide Entwicklungen sind sicherlich kurzfristig schlecht für Fox. Aber es ist naiv zu behaupten, dass sie die Widerstandsfähigkeit des demokratischen Rechtsstaats in den USA veranschaulichen. Die juristische Frage, wo die Grenze zwischen Pressefreiheit und Verleumdung verläuft, wurde inhaltlich nicht geklärt. Und die Schadenersatzzahlung beträgt nur einen Bruchteil des Jahresumsatzes von Fox. (...)

Das «Wall Street Journal» (ebenfalls im Besitz von Murdoch) enthüllte diese Woche, dass mehrere Premiummarken sich weigerten, weitere Werbespots zur Hauptsendezeit zu kaufen, weil Carlson Verschwörungstheorien über Corona-Impfstoffe, Wahlbetrug und «Bevölkerungsaustausch» verbreitete. (...) Frühere Fox-Skandale haben nie zu einer Mäßigung der ideologischen Ausrichtung des Senders oder zu höheren journalistischen Standards geführt. Fox hat schon öfter diskreditierte Stars rausgeworfen, ohne dass die Einschaltquoten stark gelitten hätten. Wenn der Sender überhaupt (vorübergehend) seinen Kurs ändert, dann nur auf Druck der Werbekunden. Das bietet den Bürgern eine wirksame Waffe, um Demokratie gegen Propaganda zu verteidigen: Sie können Unternehmen boykottieren, die in einem solchen Umfeld Werbung kaufen.»