Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Duma»: Schutzmaßnahmen der EU im Getreide-Streit kommen zu spät

SOFIA: Zum Streit in der Europäischen Union um günstiges Getreide aus der Ukraine schreibt die sozialistische bulgarische Zeitung «Duma» am Freitag:

«Nach Monaten mit Protesten von Erzeugern in der gesamten EU gegen den zollfreien Import von ukrainischem Getreide wachte Brüssel endlich auf - aber wie gewöhnlich nachträglich. (...) Die jetzt demonstrierte Sorge um die europäischen Erzeuger, die bis gestern trotz der lautstarken Proteste für Brüssel unsichtbar waren, umfasst auch finanzielle Kompensationen für die Getroffenen. Aber - wieder unter Bedingung: Die Staaten sollen zuerst ihre souveränen Entscheidungen zum Schutz des heimischen Anbaus zurücknehmen. Und all dies wegen einer falsch verstandenen und falsch umgesetzten Demonstration der Solidarität (mit der Ukraine).»

«Wall Street Journal»: «Starship»-Explosion gehört zum Fortschritt

NEW YORK: Das Raketensystem «Starship», mit dem US-Unternehmer Elon Musk einmal Menschen bis zum Mars bringen will, ist bei seinem ersten Testflug am Donnerstag wenige Minuten nach dem Start auseinandergebrochen. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Raketenstarts sind immer ein grandioser Anblick, aber es ist ein besonderes Spektakel, wenn ein unbemanntes Testfahrzeug ein «rasches ungeplantes Auseinanderbrechen» erfährt, wie SpaceX es am Donnerstag beschrieb. Das bezog sich auf das feurige Ende des ersten Flugs des Starship-Raumschiffs des Unternehmens (...) Die Nasa hofft, dass eine Starship-Variante in einigen Jahren Astronauten wieder zum Mond bringen wird. Und Musk möchte die Menschheit zu einer interplanetarischen Spezies machen, indem sie auf dem Mars eine Zivilisation errichtet. Das sind große Träume.

Aber SpaceX, das 2002 von Musk gegründet wurde, hat bereits dazu beigetragen, die Weltraumindustrie zu revolutionieren, unter anderem mit seinen teilweise wiederverwendbaren Falcon-9-Raketen, die aufrecht landen - eine technische Meisterleistung, die heute Routine ist.(...) «Es gibt eine Million Möglichkeiten, wie diese Rakete scheitern könnte», sagte Musk vor dem Flug. Sie alle zu finden, ist - um es mit Thomas Edison zu sagen - der Weg, um schließlich eine funktionierende Rakete zum Mond zu bekommen.»

«Le Monde»: Kämpfe im Sudan müssen mit allem Mitteln beendet werden

PARIS: Zu den Kämpfen im Sudan schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Freitag:

«Der Konflikt droht zu einem regelrechten Bürgerkrieg zu eskalieren. (...) Während die Afrikanische Union vor der Gefahr einer «Eskalation zu einem echten Krieg» warnt, muss alles getan werden, um die derzeitigen Kämpfe zu beenden. Diese verdeutlichen auf grausame Weise die Ohnmacht der Demokratien, militärisch geführte Länder durch Schuldenerlass und Finanzhilfe dazu zu bewegen, die Macht an die Zivilbevölkerung zurückzugeben.

Die einstimmigen Aufrufe zur Einstellung der Feindseligkeiten - von der Europäischen Union bis Russland und von den USA bis China - zeigen tendenziell: Niemand hat ein Interesse daran, dass der Sudan seinen Abstieg in die Hölle fortsetzt. Weder seine Nachbarn noch die großen Mächte und vor allem nicht die 45 Millionen Sudanesen.(...)»

«The Times»: Sudans Nachbarn sollten Druck auf Kriegsherren ausüben

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die Kämpfe im Sudan:

«Die beste Chance, eine Katastrophe im Sudan zu vermeiden, besteht darin, dass sich die Nachbarländer aus dem Konflikt heraushalten und stattdessen Druck auf die beiden Kriegsherren ausüben, um einen friedlichen Übergang zu einer zivilen Regierung zu erreichen. Schließlich liegt es in niemandes Interesse, dass ein so großes, strategisch gelegenes Land im Chaos versinkt und die Unruhen, die sich inzwischen über die gesamte Sahelzone erstrecken, noch verschlimmert.(...)

Vor diesem Hintergrund ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Vereinten Nationen und die USA jeden erdenklichen Druck ausüben, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Es ist jedoch unklar, ob die amerikanischen Drohungen mit Sanktionen gegen die Kriegsherren ausreichen werden, um die Kämpfe zu beenden. Die Wahrheit ist, dass der Westen möglicherweise seine beste Chance verpasst hat, dem Sudan zu helfen, den von den Demonstranten 2019 geforderten Übergang zur Demokratie zu schaffen. Der Sudan zahlt den Preis für die jahrelange Vernachlässigung Afrikas durch den Westen, die es autokratischen Mächten ermöglicht hat, an Einfluss zu gewinnen.»

«Aftonbladet»: Russland muss auch von der Krim vertrieben werden

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Lage im Ukraine-Krieg:

«Bald beginnt die nächste Phase in Putins illegalem Krieg: die Frühjahrsoffensive der Ukraine. Ziel ist es, Schritt für Schritt besetzte Gebiete in der Süd- und Ostukraine zu befreien. Die Chance der Ukraine, den Krieg zu drehen, ist jetzt. Russland mit seiner enormen Bevölkerung und seinen großen Ressourcen hat alles zu gewinnen, wenn sich der Krieg hinzieht. Daher reicht es nicht, dass der Westen die Ukraine nun mit modernen Panzern und Kampfflugzeugen beliefert. Wir müssen auch sicherstellen, dass die Wartungslinien und die Produktion von Munition, Raketen und Ersatzteilen mit dem Krieg Schritt halten. Die Ukraine hat bisher alle Erwartungen übertroffen. Daher gibt es für den Westen allen Grund, der Führung des Landes auch heute zu vertrauen, wenn sie sich darauf vorbereitet, die Besatzung abzuschütteln, auch auf der Halbinsel Krim.»

«Pravda»: Bei ukrainischem Getreide geht es um Politik und Geld

BRATISLAVA: Zum Streit über Importverbote für Getreide und andere Agrarprodukte aus der Ukraine schreibt die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» am Freitag:

«Es ist noch kein Jahr her, dass ein weltweiter Mangel an Weizen vorhergesagt wurde. Jetzt aber wird aufgrund der unerwartet günstigen Wetterentwicklung eine starke Ernte erwartet, die aber nirgendwo eingelagert werden kann, weil die Silos noch voll mit Getreide sind, das sich wegen der billigeren Importe aus der Ukraine nicht verkaufen lässt. Das Problem verursachten einerseits Politiker, die der Ukraine dabei helfen wollten, mit dem Weizen-Verkauf Geld für ihre Rüstung zu verdienen, und andererseits Händler, die das aufkaufen, was gerade am billigsten ist. (...)

Auch aus der EU-Perspektive ist das ukrainische Getreide ein Politikum und der Krieg hat Vorrang gegenüber Gesundheitsrisiken oder der Pleite heimischer Landwirte. Hier geht es aber nicht um die erklärte Solidarität mit Afrika, sondern um Geld. Die EU wird sich gegen das billigere ukrainische Getreide auch deshalb nicht wehren, weil für die Länder, die das Getreide nicht selbst produzieren, sondern kaufen, die gegenwärtige Situation vorteilhaft ist. (...) Dass das ukrainische Getreide billig bleibt, erzürnt die bedrohten Konkurrenten, freut aber die Händler, die es kaufen.»

«Tages-Anzeiger»: EU hat Hebel gegen Missbrauch der Reisefreiheit

ZÜRICH: Das EU-Parlament hat grünes Licht für Reisen ohne Visum aus dem Kosovo in die EU gegeben. Dazu heißt es am Freitag im im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Der Kleinstaat mit knapp zwei Millionen Einwohnern kommt als einsames Schlusslicht auf dem Balkan in den Genuss der Reisefreiheit. Selbst aus Georgien und Moldau kann man ohne Visum nach Paris, Rom oder Zürich. Kein Wunder, müssen sich Kosovarinnen und Kosovaren derzeit noch als Europäer zweiter Klasse fühlen. (...)

Wird es Missbrauch geben? Bestimmt. Erlaubt sind maximal 90 Tage Aufenthalt für touristische Zwecke. Der eine oder andere wird versuchen, länger zu bleiben oder schwarzzuarbeiten. Aber ein Massenphänomen ist nicht zu erwarten. Wer vom Balkan auswandern wollte, hat das in der Regel schon getan. Oder tut es ganz legal. Der Wettbewerb um Arbeitskräfte ist in vollem Gange.

Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass jetzt Kosovarinnen und Kosovaren in großer Zahl Asylanträge stellen. Und sonst haben die Schengen-Staaten jederzeit einen wirkungsvollen Hebel. Nur schon die Drohung der EU, die Visafreiheit wieder aufzuheben, hat Serbien, Georgien und Albanien zuletzt dazu bewegt, Staatsbürger zurückzunehmen oder Missbrauch zu stoppen. Keine Regierung auf dem Balkan will riskieren, die populäre Reisefreiheit aufs Spiel zu setzen.»

«La Vanguardia»: Fehlender politischer Wille für Schutz von La Doñana

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag den Streit in Spanien um die Erhaltung des Nationalparks La Doñana in Andalusien, dessen Feuchtgebiete durch übermäßige Wasserentnahme für die Landwirtschaft austrocknen:

«Die EU-Kommission droht Spanien erneut mit Strafzahlungen, wenn der Nationalpark La Doñana nicht geschützt wird. Es ist eine Schande, dass sich Brüssel für eine spanische Naturlandschaft einsetzen muss. Die Zentralregierung und die Regionalregierung Andalusiens müssen mit allen Beteiligten eine Lösung finden, die ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Umwelt und den Interessen der (Erdbeer-) Bauern ermöglicht. Das hätte schon längst geschehen müssen, aber nun erschwert der Wahlkampf vor den Kommunalwahlen (am 28. Mai) alles. Gestern besuchten Regierungschef Pedro Sánchez und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo die Region. Feijóos Position ist schwach, denn er unterstützt seinen Parteifreund, den regionalen Regierungschef Juan Manuel Moreno, der die bewässerten Anbauflächen ausweiten will. Es dürfte Feijóo schwerfallen, zu erklären, warum hohe EU-Strafen aus Steuermitteln bezahlt werden müssen. Es ist klar, dass nach den Wahlen eine Konsenslösung gefunden werden muss. Für La Doñana kann viel getan werden. Es fehlt nur der notwendige politische Wille.»