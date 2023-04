Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.04.23 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

«Hospodarske noviny»: Deutscher Atomausstieg ist Chance für andere

PRAG: Zum Atomausstieg in Deutschland schreibt die Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Das bedeutet zwar nicht das Ende für die deutsche Atomindustrie, aber der Standort Deutschland wird durch diesen Schritt geschwächt. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der Frankreich sich für eine Renaissance der Kernkraft entschieden hat, in neue Reaktoren investieren und seine Modelle selbstverständlich auch ins Ausland verkaufen will. Hinzu kommt der Wettbewerb um den Bau des ersten kommerziellen kleinen, modularen Reaktors (SMR) im Westen. Wer der Sieger sein wird, ist noch unklar, aber die Deutschen werden nur eine Nebenrolle spielen. Die Nachfrage nach Experten und Fertigungskapazitäten in der Atomindustrie ist groß. Das ist eine Chance für tschechische Fachleute und die tschechische Industrie.»

«NRC»: China will die USA und Europa spalten

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «NRC» kommentiert am Freitag umstrittene Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Verhältnis der EU zu China und Taiwan:

«Europa kann noch nicht auf die Amerikaner verzichten, wenn es um seine Sicherheit geht. Die Situation in der Ukraine hat dies schmerzlich gezeigt. Ohne massive US-Militärhilfe wäre das Land vielleicht schon längst besiegt worden, wie Republikaner in den USA nach Macrons Äußerungen anmerkten.

Es ist daher kurzsichtig, dass Macron gerade jetzt die strategischen Beziehungen zu den USA aufs Spiel setzt, indem er vorschlägt, dass Europa seinen Kurs gegenüber China und Taiwan ändern sollte. (...) Dass China genau in diesem Moment eine große «Einkreisungsübung» rings um Taiwan startete, machte seine Äußerungen umso peinlicher.

Es ist seit langem die Doktrin der französischen Außenpolitik, mit jedem im Gespräch zu bleiben, egal wer im Élyséepalast sitzt. «Ein Verbündeter zu sein, bedeutet nicht, ein Vasall zu sein», sagte Macron auf der Abschlusspressekonferenz seines Besuchs in Amsterdam. Das mag so sein, aber wenn strategische Autonomie etwas bedeuten soll, dann gehört auch einiges an Realismus dazu. Einen Keil zwischen die USA und Europa zu treiben ist genau das, was China will.»

«El Mundo»: Fragiler Frieden in Nordirland

MADRID: Zum Besuch von US-Präsident Joe Biden in Nordirland aus Anlass des 25. Jahrestages des historischen Friedensschlusses schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Es ist ein bittersüßer Jahrestag. Ein Vierteljahrhundert später wird die Fragilität einer diplomatischen Errungenschaft deutlich, die zu einem Frieden ohne solide Grundlagen geführt hat. (...) Zumal der Terrorismus nicht völlig verschwunden ist: Seit dem Karfreitagsabkommen haben Dissidentengruppen auf beiden Seiten mehr als 150 Menschen getötet. (...) Biden hat ein Ende der politischen Blockade gefordert, in der sich das Land seit einem Jahr befindet, als die Loyalisten wegen Meinungsverschiedenheiten über das Irland-Protokoll nach dem Brexit die Regierung verließen. (...)

Die Wahrheit ist aber, dass die nordirische Gesellschaft auch 25 Jahre später noch immer in wasserdicht getrennten Welten lebt, mit (konfessionell) getrennten Stadtvierteln und mit getrennten Schulen. Der Frieden hat nicht zu Integration geführt. Es gibt bestenfalls eine kalte Koexistenz mit einem hohen Risiko der Ungewissheit. London hat gerade die Anti-Terror-Warnung für das Gebiet erhöht.»

«The Times»: Seufzer der Erleichterung im Buckingham-Palast

LONDON: Prinz Harry wird ohne seine Frau Meghan an der Krönung seines Vaters König Charles III. teilnehmen. Dazu meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Zweifellos gab es diese Woche im Buckingham-Palast einen Seufzer der Erleichterung, als der Herzog von Sussex seine Teilnahme an der Krönung seines Vaters Charles III. am 6. Mai bestätigte. Die Abwesenheit von Prinz Harry wäre eine noch größere Ablenkung gewesen als seine Anwesenheit, da sie als Bestätigung seiner dauerhaften Entfremdung von der königlichen Familie dargestellt worden wäre und eine fast unüberbrückbare Kluft geschaffen hätte.

Es ist zu begrüßen, dass der Prinz sein persönliches Gefühl der Kränkung, das er im britischen und amerikanischen Fernsehen, auf dem Streaming-Kanal Netflix und in seinen offenherzigen Memoiren «Spare» so umfassend zum Ausdruck gebracht hat, beiseite geschoben und einen Platz in der Westminster Abbey akzeptiert hat. Es bedeutet, dass die Briten einen großen Moment im Leben der Nation feiern können, ohne dass die Fernsehberichterstattung alle fünf Minuten auf die Einfahrt einer sagenhaft teuren Villa in Kalifornien umschaltet. (...) Es wird erwartet, dass die Teilnahme des Prinzen relativ marginal sein wird. Er wird möglicherweise nicht an den Prozessionen vor und nach der Zeremonie teilnehmen und auch nicht auf dem Balkon des Buckingham-Palastes stehen. Aber man wird ihm bei seinem kurzen Besuch sicherlich den gebührenden Respekt zollen.»

«NZZ»: Döpfners Verhalten ist fahrlässig

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den Wirbel um die Veröffentlichung angeblicher konzerninterner Nachrichten von Springer-Chef Mathias Döpfner:

«Natürlich gibt es auch andere Verleger und Medienmanager, die sich redaktionell einmischen und Nachrichten verschicken, die besser nie publik werden sollten. Aber Springer und vor allem die «Bild» stehen in Deutschland unter besonderer Beobachtung, gerade bei linken Politikern und Publizisten. Döpfner weiß das. Deshalb ist sein Verhalten fahrlässig. Für das Gleichgewicht der deutschen Medienlandschaft sind die Springer-Titel «Bild» und «Welt» wichtig. Konservative Publikationen mit Reichweite gibt es in Deutschland kaum. Ohne «Bild» und «Welt» würde die Medienvielfalt leiden. (...)

Döpfner hat seine Verdienste. Springer zu digitalisieren und international breit aufzustellen, ist sein publizistisches Werk. Er ist der Mann, dem die Witwe des Verlagsgründers Axel Springer das Unternehmen überantwortet hat. Ob das eine gute Idee war, lässt sich noch nicht abschließend sagen. In den vergangenen Jahren hat Döpfner es nicht vermocht, Springer in ruhigere Fahrwasser zu lenken. Im Gegenteil: Er selbst ist heute der Unruheherd. Und davon profitieren nur diejenigen, die seine Zeitungen am liebsten mundtot machen würden.»