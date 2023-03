Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Rzeczpospolita»: Die Nato 400 Kilometer von St. Petersburg entfernt

WARSCHAU: Die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» kommentiert am Freitag die türkischen Zustimmung zum Nato-Beitritt Finnlands:

«Die Türkei war das letzte der 30 Nato-Länder, das sich mit der Ratifizierung der Aufnahme Finnlands in das Bündnis zurückgehalten hat. Nun ist dieses Hindernis endgültig verschwunden. So muss sich Wladimir Putin, der kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine den Entzug der Bündnismitgliedschaft für die mitteleuropäischen Länder forderte, mit einer nur 400 Kilometer von der zweitgrößten russischen Stadt St. Petersburg entfernten Grenze der Nato abfinden.

Die Nato-Mitgliedschaft Finnlands verleiht dem Bündnis eine sogenannte strategische Tiefe bei der Verteidigung von Litauen, Lettland und Estland. Die baltischen Staaten werden für den Pakt verteidigungsfähig, und die «Suwalki-Lücke» ist nicht mehr ihre einzige Route in den Westen. Allerdings befinden sich die Finnen in Reichweite der russischen taktischen Atomwaffen, die rund um St. Petersburg sowie auf der Halbinsel Kolsk stationiert sind. Dadurch erhöht sich das Risiko einer Erpressung Helsinkis durch den Kreml.»

«Dagens Nyheter»: Wir dürfen der Ukraine nie müde werden

STOCKHOLM: Die schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg:

«Es sei an der Zeit für die Ukraine zum Verhandeln, schreiben konfliktmüde ausländische Debattierer weit entfernt von der Front. Wenn Putin diese Artikel übersetzt bekommt, dürfte er mit Wodka anstoßen. (...) Es gibt bereits reichlich Stimmen, die nach einem Abkommen rufen, in dem die Ukraine inakzeptable Kompromisse riskieren würde. Was etwa Donald Trump und viele andere Republikaner denken, ist lange bekannt: «Nicht der Konflikt der USA, Zeit für ein Friedensabkommen.» (...)

Nach so langer Zeit im Abnutzungskrieg ist es leicht, müde zu werden, einzuknicken, die Arena denen zu überlassen, die wollen, dass wir die Ukraine im Stich lassen. Aber wir müssen durchhalten. Die einzigen, die entscheiden dürfen, ob und wann Zeit für Verhandlungen ist, sind die Ukrainer selbst. Nicht Moskau. Nicht die USA. (...) Es ist eine Illusion, dass Kompromisse Russland zum Einlenken bringen werden. Wenn Putin Blut und Schwäche wittert, wird er noch härter zudrücken.»

«WSJ»: Nach Verhaftung von US-Reporter politische Eskalation erwägen

NEW YORK: Zur Festnahme ihres Reporters Evan Gershkovich in Russland schreibt das «Wall Street Journal» am Freitag:

«Präsident Wladimir Putin ist jetzt für die Gesundheit und Sicherheit von Evan Gershkovich verantwortlich und die Regierung Biden hat die Pflicht, auf seine Freilassung zu drängen. (...) Kriminelle Anführer tun weiterhin kriminelle Dinge, wenn sie glauben, dass sie keinen Preis dafür zahlen müssen. Die Regierung Biden wird eine diplomatische und politische Eskalation in Betracht ziehen müssen.

Die Ausweisung des russischen Botschafters in den USA sowie aller hier arbeitenden russischen Journalisten wäre das Mindeste, was zu erwarten wäre. Die erste Pflicht der US-Regierung ist es, ihre Bürger zu schützen und zu viele Regierungen glauben heute, sie könnten Amerikaner ungestraft verhaften und inhaftieren.»

«The Telegraph»: Eine neue Ära in den deutsch-britischen Beziehungen

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert den Staatsbesuch von König Charles III. in Deutschland:

«Die deutsche Vorgeschichte des Königs war gut bekannt, seine persönliche Beziehung zu Deutschland vielleicht weniger. Er war bereits 40 Mal in Deutschland - das erste Mal als 13-Jähriger - und er bewies seine Sprachkenntnisse, indem er einen Großteil seiner Rede (im Bundestag) auf Deutsch hielt. Sie wurde von den Abgeordneten, die die offenkundige Liebe des Königs zu ihrem Land, seine gute Laune und seine kulturellen Anspielungen sehr schätzten, mit großer Begeisterung aufgenommen.

Dieser Besuch fügt sich nahtlos in Rishi Sunaks Bemühungen ein, die Beziehungen Großbritanniens zur EU neu zu gestalten - ein Bestreben, das der König teilt, wenn man bedenkt, dass er kürzlich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Windsor empfangen hat. Den Spitzenpolitikern der größten europäischen Nation zu zeigen, dass Großbritannien ein freundlicher und einflussreicher Nachbar bleibt, ist Teil dieser Strategie. Wie der Besuch der Queen im Jahr 1965 gleicht auch dieser Staatsbesuch dem Beginn einer neuen Ära in den deutsch-britischen Beziehungen.»

«La Vanguardia»: Perversität und Schwäche des russischen Regimes

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag die Verfolgung des Russen Alexej Moskaljow und seiner Tochter Mascha durch die Justiz wegen einer Antikriegszeichnung:

«Wenige Nachrichten haben uns so schockiert, wie die Haftstrafe für Alexej Moskaljow, der mit seiner 13-jährigen Tochter Mascha zusammenlebte. Das Mädchen malte im Zeichenunterricht eine Familie mit einer ukrainischen Flagge, der sich unter strahlendem Himmel zwei russische Raketen nähern, und fügte den Satz «Nein zum Krieg» hinzu. Die Lehrerin meldete es der Schulleiterin und diese der Polizei.

Beamte fanden im Internet Antikriegsbotschaften des Vaters. Das Ergebnis dieses Wahnsinns ist, dass sie ihm zuerst eine Geldstrafe auferlegten, ihn dann verhafteten und folterten, um ihn schließlich unter Hausarrest zu stellen und seine Tochter in ein Heim einzuweisen. Aber die perverse Justizmaschinerie machte auch da noch nicht halt: Sie entzog dem Vater das Sorgerecht und verurteilte ihn zu zwei Jahren Gefängnis. Sein Verteidiger konnte das Mädchen im Heim besuchen und sie gab ihm einen Brief, in dem sie schrieb: «Papa, du bist mein Held.» Zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und wegen einer Schulzeichnung von seiner Tochter getrennt zu werden, demonstriert sowohl die Perversität eines Regimes als auch dessen Schwäche.»

«Tages-Anzeiger»: Starkes Signal des Schweizer Rechtsstaates

ZÜRICH: Vier Angestellte der Gazprombank Schweiz sind im Zusammenhang mit Millionenbeträgen eines Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin verurteilt worden. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, und es ist sehr wahrscheinlich, dass es weitergezogen wird, womöglich bis ans Bundesgericht. Das ändert aber nichts daran, dass hier der Schweizer Rechtsstaat in der Person von Richter Aeppli ein starkes Signal ausgesendet hat, das von der Schweiz sonst nicht so deutlich kommt. (...) Hier lautet die Botschaft: «Wenn ihr unseren Finanzplatz missbraucht, dann gehen wir gegen euch vor, selbst wenn womöglich euer Präsident dahintersteckt.»

Man könnte eigentlich meinen, dies sei selbstverständlich, doch in Wahrheit konnte sich der Oligarchenzirkel rund um Putin jahrzehntelang fast durchweg darauf verlassen, dass Schweizer Staatsanwälte ihn in Ruhe lassen. (...) Ein Staatsanwalt aus dem Kanton Zürich hat nun den mächtigen Bundesermittlern gezeigt, dass man sehr wohl erfolgreich gegen Schweizer Banker vorgehen kann, die bei solchen Geschäften mitmachen.»