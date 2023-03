Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.03.23 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

«El Mundo»: Ist Deutschland kein verlässlicher Partner mehr?

MADRID: Zur umstrittenen Blockade der Bundesregierung im Streit über Autos mit Verbrennungsmotor, die Bundeskanzler Olaf Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel verteidigt hat, schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Es reicht nicht aus, Vereinbarungen auf dem Papier zu treffen, wenn man nicht bereit ist, sie anschließend auch einzuhalten. Das Zurückrudern der Deutschen in letzter Minute hat alle überrascht. Das Abkommen war eine der wichtigsten Maßnahmen der EU zur Eindämmung des Klimawandels, da 15 Prozent der CO2-Emissionen in der Region auf Autos entfallen. Es gibt nun eine große Verwirrung, die auch den Automobilsektor in Mitleidenschaft zieht (...) Aufgrund der Ungewissheit und des hohen Preises von Elektrofahrzeugen wird eine umweltschädliche Flotte konsolidiert. (...)

Es bleibt die Frage, ob Deutschland kein verlässlicher Partner mehr ist. Und ob das Land in Zukunft auch in anderen strategischen Fragen zurückrudern wird. Das europäische Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, für das diese (Auto-)Vereinbarung entscheidend war, wird mehr Fingerspitzengefühl erfordern. Und man wird dem Kleingedruckten wohl mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Sehr viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.»

«Guardian»: USA sollten Internationalen Strafgerichtshof unterstützen

LONDON: Der Londoner «Guardian» beschäftigt sich am Freitag mit dem Verhältnis der USA zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH):

«Während 123 Länder das Römische Statut (die vertragliche Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs)ratifiziert haben, weigern sich die USA ebenso wie Russland und China beizutreten, was die Glaubwürdigkeit des Gerichtshofs untergräbt. Ein Beitritt wäre der moralische angebrachte Weg, ist aber politisch in den USA wohl nicht durchsetzbar.

Rechtsexperten und einige US-Regierungsbeamte argumentieren allerdings, dass die Regierung dennoch kooperieren könnte und sollte. Denn selbst wenn es zu Anklagen gegen US-Bürger durch den IStGH käme, könnten die USA geltend machen, dass der Gerichtshof nur dann dazu berechtigt wäre, wenn die jeweiligen Fälle nicht zufriedenstellend vor einheimischen Gerichten verhandelt werden könnten. Militär- und Zivilgerichte der USA haben aber bereits Soldaten für Gräueltaten strafrechtlich verfolgt, etwa im Irak, wenn auch bei weitem nicht so oft und so effektiv wie nötig.

Diesen pragmatischen Weg einer Zusammenarbeit mit dem IStGH ohne volle Unterstützung einzuschlagen, wäre zwar eine unvollkommene Lösung. Aber es muss jede mögliche Unterstützung für eine Institution erreicht werden, die, wie der Fall des Haftbefehls gegen Putin zeigt, wichtige Arbeit leistet.»

«Tages-Anzeiger»: Schweiz züchtet ein Banken-Monster heran

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» kritisiert am Freitag die Rahmenbedingungen für die Übernahme der zusammengebrochenen Credit Suisse durch die Großbank UBS:

«Obwohl Bundesrat (die Regierung der Schweiz), Nationalbank und Finanzmarktaufsicht mithilfe von Notrecht ein wahres Monster heranzüchten, haben sie der neuen Megabank keinerlei Bedingungen auferlegt. Sie muss keine strengeren Kapitalanforderungen erfüllen. Und sie ist nicht verpflichtet, das Schweizer Geschäft der Credit Suisse nach einer Übergangszeit wieder zu verkaufen oder als selbstständige Gesellschaft an die Börse zu bringen.

Das ist aus volkswirtschaftlicher Sicht die schlechteste Lösung. Die Kundinnen und Kunden - vor allem die international tätigen kleinen und mittelgroßen Unternehmen - haben keine Wahl mehr zwischen zwei großen Banken, die als einzige die ganze Palette an Dienstleistungen anbieten. (...) Und das Risiko, dass die UBS irgendwann ebenfalls mit Staatsgeldern gerettet werden muss, ist deutlich größer geworden.

All dies sollten die Politikerinnen und Politiker mit allen Mitteln verhindern. Sie haben einen Hebel dazu: Sie können der UBS-Führung mit drastischen Eingriffen drohen, falls sie nicht freiwillig einlenkt, das Schweiz-Geschäft der Credit Suisse in die Selbstständigkeit zu entlassen.»