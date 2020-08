Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Guardian»: Auftrieb für Netanjahu, Rückschlag für Palästinenser

LONDON: Zur überraschenden Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) heißt es am Freitag im Londoner «Guardian»:

«Nach Jordanien und Ägypten sind die VAE erst das dritte arabische Land, das formelle diplomatische Beziehungen mit Israel verkündet. Die Bekanntgabe wird im gesamten Nahen Osten nachhallen, der eine turbulente Geschichte mit dem jüdischen Staat teilt. (...)

Für Benjamin Netanjahu, Israels unnachgiebigen und dienstältesten Ministerpräsidenten, ist die Bekanntgabe auch ein wichtiger Auftrieb. Jahrelang hat Netanjahu sich bemüht, Beziehungen im Nahen Osten aufzubauen und zugleich Israels Kontrolle über die Palästinenser zu festigen. Trotz seiner Drohung, dauerhaft besetzte Gebiete zu annektieren, hat er nun einen großen symbolischen Sieg errungen. (...)

Für die Palästinenser, die sich lange auf arabische Unterstützung in ihrem Kampf für Unabhängigkeit verlassen haben, wird man diese Entwicklung als großen Rückschlag für ihre Bemühungen ansehen, den internationalen Druck auf Israel zu verstärken, bis ein umfassendes Friedensabkommen vereinbart werden kann.»

«Tages-Anzeiger»: Israel und Emirate haben ein gemeinsames Interesse

ZÜRICH: Zur überraschenden Einigung auf ein Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) heißt es am Freitag im Zürcher «Tages-Anzeiger» (Online-Ausgabe):

«Der nun skizzierte Deal hat zumindest einen realistischen Kern, weil es anders als in (US-Präsident Donald) Trumps sogenanntem Friedensplan vom Januar für Israelis und Palästinenser dieses Mal ein Quidproquo gibt: Die Israelis stellen ihre heftig kritisierten Annexionspläne in den Palästinensergebieten hintenan und bekommen dafür als Gegenleistung einen Türöffner für Beziehungen zu den sunnitischen Golfstaaten. Zudem eint die beiden ein gemeinsames Interesse: die Eindämmung der iranischen Ambitionen in der Region.

Die Schwierigkeiten jedoch liegen nicht nur im Kleingedruckten. Auf beiden Seiten gibt es genug radikale Elemente, die jede Annäherung als Verrat ansehen und jeden Fortschritt torpedieren dürften. Im Kern des Nahostkonflikts steht überdies weiter die offene Frage der palästinensischen Staatsgründung - und dafür müsste Israel weit mehr Zugeständnisse machen als nur den vorläufigen Verzicht auf den Landraub.»