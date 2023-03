Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«ABC»: Leitzinserhöhung der EZB war einzig mögliche Entscheidung

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» kommentiert am Freitag die Erhöhung des Leitzinses im Euroraum:

«Die Europäische Zentralbank (EZB) hat an ihrer Entscheidung festgehalten, die Zinssätze um einen halben Punkt auf 3,5 Prozent anzuheben. Damit ignorierte sie die Stimmen, die angesichts der Turbulenzen, die nach der Pleite von drei Banken in den USA und den Problemen der zweitgrößten Bank der Schweiz die Märkte und den Finanzsektor erfasst hatten, eine Verschiebung oder eine Änderung der Kriterien gefordert hatten. Es gab keine andere Option, da die Hauptaufgabe der EZB darin besteht, die Preisstabilität in der Eurozone zu gewährleisten. Wenn die Institution die Geißel der Inflation in den Griff bekommen will, darf sie nicht zögern. Darüber hinaus deutet alles darauf hin, dass die Inflation länger anhalten wird als bisher angenommen, umso mehr, als Gegenmaßnahmen der Regierungen wenig Wirkung zeigen.»

«Libération»: Rentenreform wird Frankreich destabilisieren

PARIS: Zum Durchdrücken der Rentenreform in Frankreich mit dem Sonderartikel 49.3 ohne Abstimmung in der Nationalversammlung schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Freitag:

«(Der französische Präsident) Emmanuel Macron hat alle Eier, die er im Kühlschrank hatte, aufgeschlagen, aber es ist ihm nicht gelungen, ein Omelett zu machen. (...) All das, um nach Wochen gegenteiliger Erklärungen den schändlichen Artikel 49.3 zu zücken, um eine Abstimmung zu verhindern, die er zu verlieren drohte. (...) Ist er wirklich davon überzeugt, dass die Märkte nur auf seine Reform warten? (...) Was die Märkte am meisten hassen (...) ist Instabilität. Und seine schlecht durchdachte Rentenreform treibt Frankreich, seine Demokratie und seine Arbeitnehmer direkt in diese Instabilität. Der Präsident könnte die Lage retten, indem er ankündigt, dass das Gesetz nach seiner undemokratischen Verabschiedung aufgehoben wird. Aber es ist nicht seine Art, den Franzosen zuzuhören.»

«NRC»: Eindämmung der Inflation hat Priorität

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «NRC» kommentiert am Freitag die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf nun 3,5 Prozent anzuheben:

«Der rasche Anstieg der Zinsen fordert im Westen bereits erste Opfer im Bankensektor. Ein verständlicher Reflex wäre es, wenn die EZB die von ihr noch geplanten Zinserhöhungen ruhiger angehen würde. Das könnte Turbulenzen im Bankensektor teilweise lindern und eine mögliche Instabilität des Finanzsektors eindämmen. Es stünde jedoch im Gegensatz zu dem Ziel, die Inflation zu verringern. Für Letzteres hat sich die EZB am Donnerstag ganz eindeutig entschieden. Und das war richtig so. (...) Es wäre seltsam, wenn der Finanzsektor die Zinserhöhungen der letzten Zeit völlig unbeschadet überstanden hätte. Aber da es genügend Instrumente gibt, um Krisen im Keim zu ersticken, hat die Eindämmung der hohen Inflation bis auf weiteres Priorität.»

«The Times»: Macron hat Mut bewiesen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die Auseinandersetzungen in Frankreich um die Reform des Rentensystems:

«Emmanuel Macron hat beachtlichen politischen Mut bewiesen, als er das Gesetz zur Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre durchdrückte. Nach einem gescheiterten Versuch, die Unterstützung des Parlaments zu erhalten, verzichtete der französische Präsident auf eine Abstimmung und entschied sich für ein Dekret. Angesichts seiner politischen Isolation in dieser brisanten Frage ist dies ein mutiger - manche würden sagen tollkühner - Schritt. Aber es ging um eine Herausforderung, die gemeistert werden musste. Frankreich kann sich sein luxuriöses Rentensystem nicht mehr leisten. (...)

Derweil machte sich die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen das Unbehagen über den Präsidenten zunutze und kündigte ein Misstrauensvotum an. Macron muss das durchstehen. Frankreich wird manchmal als unreformierbar angesehen. Das Gesetz zur Rentenreform wurde verschiedentlich als «unmenschlich» und «brutal» kritisiert. Nichts dergleichen trifft zu. Wenn sich die Zeiten ändern, muss sich auch Frankreich mit ihnen ändern.»