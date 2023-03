Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Times»: Westen muss Georgiern beistehen

London dpa) - Zu den Massenprotesten in Georgien meint die britische Zeitung «The Times» am Freitag:

«Umfragen zufolge befürworten mehr als 80 Prozent der georgischen Bevölkerung einen EU-Beitritt. Dass bei den Protesten die Flaggen der EU und der Ukraine gezeigt wurden, erinnerte an die Demonstrationen in Kiew 2014. Es zeigt zugleich, dass beide Länder auf unterschiedliche Weise in denselben Kampf verwickelt sind. Allerdings ist der ungeschickte Versuch, in Georgien «russisches Recht» durchzusetzen, auch eine Erinnerung daran, dass (Russlands Präsident Wladimir) Putin vor nichts zurückschrecken wird, um die russische Kontrolle über sein ehemaliges Reich wiederherzustellen.

Zu lange ist der Westen davor zurückgeschreckt, seinen Werten Nachdruck zu verleihen - aus Angst, Russland zu provozieren, obwohl Moskau Belarus praktisch annektiert, einen kolonialen Eroberungskrieg in der Ukraine begonnen hat und versucht, die Republik Moldau zu destabilisieren. Jetzt, da die Georgier gezeigt haben, was ihre Ambitionen sind, muss der Westen alles tun, was in seinen Kräften steht, damit seine Werte Wirklichkeit werden können.»

«El País»: Beispielloser Angriff auf Israels Demokratie

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Freitag die Pläne der rechtsreligiösen Regierung in Israel für eine Justizreform:

«Die israelische Demokratie befindet sich in einer Verfassungskrise mit unabsehbaren Folgen, Opfer der Machenschaften von Regierungschef Benjamin Netanjahu, der die Unabhängigkeit der Justiz untergraben und Israel auf den Weg des Autoritarismus führen will. Das Vorhaben der rechtsextremsten Regierung in der Geschichte des Landes trifft auf massive Ablehnung, sogar in der Armee. Angesichts der Heftigkeit des Konflikts bemüht sich Staatspräsident Isaac Herzog um eine Einigung.

Netanjahu und seine ultranationalistischen und fremdenfeindlichen Verbündeten begründen die Reform damit, dass der Oberste Gerichtshof ideologisch agiere und Entscheidungen demokratisch gewählter Institutionen aushebele. Das ist falsch. In Wahrheit kann der Oberste Gerichtshof eine Erfolgsbilanz strenger und unparteiischer Urteile vorweisen. Seine Entscheidungen sind nicht anfechtbar, aber Netanjahu will, dass sie mit nur einfacher Mehrheit vom Parlament aufgehoben werden können, was das Ende der Gewaltenteilung wäre. Zudem will die Regierung die Kontrolle über die Ernennung der Richter. Das alles ist ein beispielloser Angriff auf die Demokratie.»

«Wall Street Journal»: Moderne Wirtschaft braucht fossile Energie

NEW YORK: Als wichtigster Energieträger hat die als klimaschädlich geltende Kohle in Deutschland sogar noch an Bedeutung gewonnen. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Wind- und Solarkraft funktionieren nicht, wenn kein Wind weht oder der Himmel bewölkt ist. Der Versorgungssektor ist auf billige und einfache Energiequellen-Alternativen angewiesen, um der Nachfrage in einer fortgeschrittenen Industriegesellschaft nachzukommen, wenn das Wetter nicht mitspielt. Billig und einfach bedeutet Kohle.

Eine andere Erklärung für das Wiederaufleben der Kohle ist die politische Feindseligkeit von Deutschlands grüner Linker gegenüber der Atomkraft. Deutschland könnte seine Schiefergasreserven für eine sauberer verbrennende Alternative zur Kohle erschließen, aber auch diese Option ist politisch vergiftet. So ist es die Kohle, die in urkomischer grüner Ironie dafür sorgt, dass das Licht an bleibt.

Berlin plant weiter, die Kohle bis 2030 zu verbieten. Bis jener Tag gekommen ist, finden die Politiker in Berlin vielleicht noch heraus, was der Markt bereits weiß: Fossile Brennstoffe bleiben für den Antrieb moderner Volkswirtschaften unverzichtbar.»

«Volkskrant»: Niederlande im Auge eines geopolitischen Sturms

AMSTERDAM: Die Niederlande schränken den Export von Maschinen für die Produktion von Mikrochips nach China ein. Dazu heißt es am Freitag in der Zeitung «de Volkskrant»:

«Was ist von der offiziellen Ankündigung von Außenhandelsministerin Liesje Schreinemacher zu halten, dass die Niederlande die Ausfuhr von hochentwickelten Flachdruckmaschinen des Technologieunternehmens ASML weiter einschränken werden? Ist dies ein diplomatischer Triumph der USA, ein Zeichen dafür, dass die Niederlande geopolitisch aufwachen oder dass sich das internationale Klima rasch ändert? Die kurze Antwort lautet: drei Mal richtig.

Sicher ist auch, dass Den Haag unter starkem Druck der USA stand und es vorzog, dies nicht offen zuzugeben. Aber mit ASML, das zusammen mit einem japanischen Unternehmen ein Beinahe-Monopol auf einen entscheidenden Aspekt der Computerchip-Industrie hat, befinden sich die Niederlande im Auge eines großen geopolitischen Sturms.

Es wächst das Bewusstsein dafür, dass China keine fairen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bietet, dass es sich massiver Menschenrechtsverletzungen schuldig macht und eine militärische Bedrohung für Taiwan darstellt. Es stellt sich die Frage, ob die globalen Ambitionen von Präsident Xi Jinping noch mit der von den Europäern verfochtenen multilateralen Ordnung vereinbar sind.»

«NZZ»: Machtprobe in Georgien geht weiter

ZÜRICH: Die Regierung in Georgien hat ihr umstrittenes «Agenten»-Gesetz zurückgezogen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Manches deutet auf einen bloßen taktischen Rückzieher hin. Die Regierungspartei Georgischer Traum und ihr antiwestlicher Koalitionspartner kündigten am Donnerstag an, sie wollten nun der Bevölkerung den Zweck des Gesetzes «besser erklären». Die Machthaber wollen der Bevölkerung weismachen, ihre Gesetzesvorlage orientiere sich an amerikanischen Bestimmungen zur Offenlegung ausländischer Einflüsse. Man muss sehr naiv sein, um dies zu glauben. Die sogenannte Foreign Agents Registration Act der USA dient hauptsächlich dazu, ein Verzeichnis bezahlter Auslandlobbyisten zu erstellen; sie richtet sich nicht gegen gesellschaftliche Organisationen und privatwirtschaftliche Medien.

Das georgische Projekt hingegen folgt einem ganz anderen Vorbild, dem berüchtigten «Agenten-Gesetz» Russlands, das der Kreml in den vergangenen zehn Jahren genutzt hat, um mit dem eisernen Besen alle bedeutenden regimekritischen Organisationen zu beseitigen. Die Demonstranten, manche von ihnen mit der Europaflagge in der Hand, haben dies mit ihrem mutigen Einsatz vorerst verhindert. Doch die Machtprobe geht wohl weiter. Georgien steht an einer ähnlichen Wegscheide wie die Ukraine beim «Euro-Maidan» von 2013/14.»