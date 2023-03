Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Telegraaf»: Westen sollte auf Bedrohung durch Iran reagieren

AMSTERDAM: Die Internationale Atomenergiebehörde hat im Iran Partikel von beinahe atomwaffentauglichem Uran nachgewiesen. Dazu meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Freitag:

«Den iranischen Beteuerungen, dass das Land rein friedliche Absichten hat, wird zu Recht kein Glauben geschenkt. Schließlich herrscht in Teheran ein ebenso verlogenes Regime wie in Moskau. Die beiden Parias arbeiten militärisch immer enger zusammen, und der Iran ist Berichten zufolge auch bereit, tödliche Drohnen, wie sie gegen die Ukraine eingesetzt wurden, an Dutzende von anderen unliebsamen Regimen zu liefern. Israelischen Angaben zufolge verhandelt Teheran mit anderen Ländern auch über die Lieferung Raketen.

Der Iran stellt also eine potenziell wachsende Bedrohung dar. Grund genug für den Westen, dagegen entschieden Stellung zu beziehen. Stattdessen scheinen sich die USA und ihre europäischen Verbündeten über die angemessene Reaktion uneinig zu sein. Eine solche Demonstration der Schwäche sendet das falsche Signal an die nach Atommacht hungernden Ajatollahs.»

«Financial Times»: Migrationspolitik der EU hat zwei Gesichter

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Freitag die Migrationspolitik der EU:

«Dies sind die zwei Gesichter der Migration in der EU. Einerseits werden 4,8 Millionen ukrainische Flüchtlinge, die vor Russlands blutigem Krieg fliehen, herzlich willkommen geheißen. Andererseits zerschellt ein armseliges Boot mit 200 Menschen an Bord vor der süditalienischen Küste, wobei mindestens 67 Menschen, darunter 14 Kinder, ums Leben kommen. Die Passagiere stammten aus Ländern wie Afghanistan, Pakistan und Syrien. Die gegensätzlichen Schicksale der Menschen, die in die EU kommen, geben Anlass zu Vorwürfen der Doppelmoral, der Herzlosigkeit und sogar des Rassismus. (...)

Doch Brüssel hat weitgehend die Hände in den Schoß gelegt, wenn es um den Umgang mit irregulärer Migration und Asyl geht - eines der Themen, die die Wähler am meisten spalten. (...) Während es schnell gelang, ein temporäres Schutzprogramm für Ukrainer einzurichten, hat die EU wenig getan, um eine Verbesserung der rechtlichen Verfahren für die Einreise von Migranten voranzutreiben. Dies ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, die illegale Migration einzudämmen, zusammen mit einem zuverlässigen, sicheren und durchsetzbaren Rückkehrsystem für jene, die die Kriterien nicht erfüllen.»

«La Vanguardia»: Finnland und der bissige russische Wolf

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag das Streben Finnlands in die Nato:

«Finnland hat es eilig. Es sieht bereits die Ohren des russischen Wolfs, spürt die heraufziehende Gefahr und das Parlament stimmte deshalb mit überwältigender Mehrheit für den NATO-Beitritt. Zugleich begann der Bau eines 200 Kilometer langen Zauns an seiner 1340 Kilometer langen Grenze zu Russland, um Moskaus möglichen Einsatz von Migranten als politische Waffe zuvorzukommen. Finnland hat es eilig, weil es seinen Beitritt zum Atlantischen Bündnis vor den Wahlen am 2. April unterzeichnen möchte, aber dazu muss es - wie Schweden - warten, bis Ungarn und die Türkei ihre Zurückhaltung aufgeben. Russland kann den zweifelhaften Verdienst für sich in Anspruch nehmen, Finnland dazu gebracht zu haben, die jahrzehntelange pragmatische Koexistenz mit seinem östlichen Nachbarn aufzugeben.

Finnland ist seit dem Einmarsch in die Ukraine Ziel von Drohungen des Kremls, und dies hat in der Politik und bei den Bürgern tektonische Verschiebungen ausgelöst. Das Land ist sich bewusst geworden, dass es auf sich allein gestellt einer militärischen Aggression Russlands nicht standhalten könnte. Angesichts der Gefahr, dass der russische Wolf auch beißen könnte, strebt das Land in die Nato.»

«NZZ»: Bahnunglück offenbart strukturelle Übel griechischer Politik

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag das schwere Bahnunglück in Griechenland:

«Noch sind die Abklärungen zur genauen Unfallursache im Gange, doch schon jetzt lässt sich sagen, dass das Unglück wohl nicht allein auf «menschliches Versagen» hinweist, sondern viel auf ein systemisches Versagen des Sicherheitsmanagements hindeutet - und auf strukturelle Übel von Politik und Wirtschaft. (...)

Zudem gilt es zu prüfen, inwiefern möglicherweise Korruption im Spiel ist. So ist ein Projekt zur Modernisierung des Signalsystems, das 2014 beschlossen wurde und innerhalb von zwei Jahren hätte fertig sein sollen, seit 2016 siebenmal verlängert worden. Das ursprüngliche Budget ist von 41 Millionen auf über 51 Millionen Euro angewachsen.

Der Begriff «menschliches Versagen» muss in diesem Fall ausgeweitet werden. Ein einzelner Mitarbeiter mag die Weiche falsch gestellt haben. Doch die Ignoranz vieler Politiker in Fragen der Verkehrssicherheit verweist auf eine ganz eigene Dimension menschlichen Versagens. Die Weichen in der griechischen Politik müssen neu gestellt werden.»

«Tages-Anzeiger»: Chance für die CDU in Berlin

ZÜRICH: Zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Berlin heißt es am Freitag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Neuer Regierender Bürgermeister dürfte also der 50-jährige Kai Wegner werden - 21 Jahre nachdem der letzte CDU-Stadtobere Eberhard Diepgen sein Amt abgegeben hat. Da Wegner jede Regierungserfahrung fehlt, wird die gewiefte (SPD-Politikerin Franziska) Giffey im Senat aber auch ohne Bürgermeisterinnenwürde die starke Frau bleiben.

Die überraschende Rochade in Berlin sendet bereits politische Signale ins ganze Land. SPD und Grüne, einst «natürliche Partner», sehen sich immer häufiger als Rivalen um die Vorherrschaft im linken Lager und belauern sich, statt vertraulich zusammenzuarbeiten. Längst hat diese Entwicklung auch die Bundesregierung erfasst. Die Grünen tun sich weiterhin schwer, sobald sie betont ideologisch auftreten. Die CDU schließlich erhält in Berlin endlich wieder einmal die Chance, zu beweisen, dass sie auch Großstadt kann - zumindest, wenn die Linken dort zuvor abgewirtschaftet haben.»