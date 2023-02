Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«NZZ»: Im Ukraine-Krieg geht es um die globale Machtverteilung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Freitag in ihrem Leitartikel mit den geopolitischen Folgen des Ukraine-Kriegs:

«Der Krieg ist ein neuer Weltkrieg - auch wenn er nicht auf verschiedenen Kontinenten ausgetragen wird. Moskau wie die Nato haben ein Interesse daran, die Kämpfe regional zu begrenzen. Das Geraune über eine atomare Eskalation ist reine Hysterie. Aber es ist der erste große Krieg, der unter den Bedingungen der Globalisierung geführt wird. Gekämpft wird nicht allein um Land an Don und Dnipro, zur Disposition steht die globale Machtverteilung. So kündigte Peking eine Friedensinitiative für die Ukraine an. Noch spricht alles dafür, dass es sich um einen Propaganda-Ballon handelt, doch die Geste zählt. China demonstriert seinen Anspruch, in Europa mitzubestimmen.

(...) Die russische Invasion sendet ihre Stoßwellen bis zum Kaspischen Meer und nach Zentralasien und damit quer über die gewaltige eurasische Landmasse. Hier findet wahrlich ein Weltkrieg statt. Jetzt ist die Stunde gekommen, um größer zu denken. Sonst versinkt die Zeitenwende im Klein-Klein der Gipfel-Routine und der Diskussionen um Panzer und Flugzeuge. Diese Fragen sind wichtig, aber sie sind nur Ausschnitt eines globalen Panoramas. Je länger der Krieg andauert, umso bedeutsamer wird das übergreifende Bild.»

«de Volkskrant»: Die Ukraine ist näher an Europa herangerückt

AMSTERDAM: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Dass die Russen ihre Ohnmacht mit Angriffen auf zivile Ziele und anderen Kriegsverbrechen kompensieren, macht ihren Statusverlust nur noch größer. Die Ukraine hingegen hat sich ein Superhelden-Image zugelegt. Das Land verdient Respekt für den Mut, die Aufopferung und den mitunter galligen Humor, mit dem es sich dem Aggressor und den Skeptikern entgegengestellt. In gewisser Weise hat sich das Land selbst auf die Landkarte gesetzt, von der Russland es tilgen wollte: Seit der Invasion ist die Ukraine viel näher an Europa herangerückt. (...) All dies bietet keine Aussicht auf ein gutes Ende, sofern nach einem Jahr des Schreckens überhaupt die Rede davon sein kann. Selbst ein geschwächtes Russland verfügt über genügend Masse, um den Krieg noch lange weiterzuführen.»

«The Telegraph»: Putin darf nicht siegen

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Freitag die Haltung des Westens zum Krieg in der Ukraine:

«Bei seinem Besuch in Kiew Anfang dieser Woche sagte Joe Biden, dass «die Welt» hinter der Ukraine stehe, aber das ist leider nicht der Fall. Indien und andere blockfreie Länder verfolgen eine Politik der «strategischen Ambivalenz». Vor der Küste Südafrikas finden derzeit russische Marineübungen statt. Viele Regierungschefs glauben, dass die Ukraine nicht gewinnen kann.

Dies ist die entscheidende Frage. Ist ein militärischer Sieg tatsächlich möglich, wenn die Nato keine Flugzeuge einsetzt und damit eine direkte Konfrontation mit Russland riskiert? Präsident Biden sagt, Amerika werde die Ukraine «so lange wie nötig» unterstützen, aber er wird nicht ewig im Weißen Haus bleiben, und die Republikaner lehnen die Fortsetzung der US-Militärhilfe zunehmend ab. (...)

Der eigentliche Beifall gebührt dem ukrainischen Volk, das mit diesem Alptraum leben muss und sich auf Schlimmeres gefasst machen muss, wenn Russland eine Gegenoffensive startet. Wer kann schon sagen, wo wir in einem Jahr stehen werden? Aber wie (Ex-Premierminister) Tony Blair in dieser Zeitung schreibt, ist eines klar: Putin darf nicht siegen.»