Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Guardian»: Vorgehen gegen BBC sieht nach Vergeltung aus

LONDON: Die Zeitung «Guardian» aus London kommentiert am Freitag das Vorgehen der indischen Behörden gegen den britischen Sender BBC:

«Nach den tödlichen konfessionellen Unruhen in Gujarat 2002 - bei denen mehr als 1000 Menschen, überwiegend Muslime, getötet wurden - wurde Narendra Modi, damals Regierungschef des Bundesstaats, gefragt, ob er rückblickend etwas anders gemacht hätte: «Der einzige Bereich, in dem ich sehr, sehr schwach war ... war der Umgang mit den Medien», antwortete der heutige Premierminister. Die mehrtägige Durchsuchung der BBC-Büros in Delhi und Mumbai durch die Steuerbehörden erfolgte nur wenige Wochen, nachdem die Regierung den Sender gerügt und dessen Dokumentarfilm über Modis Umgang mit den Unruhen und der Behandlung der muslimischen Minderheit in Indien blockiert hatte.

Die Behörden behaupten, dies sei Routine. Aber wie viele in Indien deutlich gemacht haben, sieht dieses Vorgehen eher nach Vergeltung als nach einem regulären bürokratischen Verfahren aus. Ein Sprecher der regierenden Bharatiya Janata Partei nutzte die Gelegenheit, um die BBC als die «korrupteste Organisation der Welt» zu bezeichnen. Der Vorfall passt zu einem klaren Muster einschüchternder «Steueruntersuchungen» bei inländischen Medienunternehmen, die der Regierung missfallen, sowie bei anderen Organisationen, darunter (die Hilfsorganisation) Oxfam India.»

«NZZ»: Malpass hat die Bilanz der Weltbank ausgereizt

ZÜRICH: Zum Rücktritt von Weltbankpräsident David Malpass meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Malpass mag - ähnlich wie Trump - nie ein überzeugter Verfechter des Multilateralismus gewesen sein. Doch die Befürchtung, er werde die Bank kleinhalten, blieb unbegründet. Vielmehr tat er das Gegenteil: Der Pragmatiker, der parteipolitische Überlegungen stets hinten anstellte, dachte in großen Dimensionen. Er sah seine Rolle nicht zuletzt darin, möglichst viel Geld zu mobilisieren: 157 Milliarden Dollar für die Covid-Pandemie, 170 Milliarden für die Folgen des Ukraine-Kriegs. Malpass reizte die Bilanz der Weltbank bis an die Schmerzgrenze aus.

Bei dieser Gigantomanie, bei der lieber in Milliarden statt Millionen gerechnet wurde, ging oft der Fokus verloren. Dafür ist zwar nicht allein Malpass verantwortlich. So zeigte sich bereits bei seinen Vorgängern eine fatale Neigung, die Weltbank als perfekte Anlaufstelle für fast jedes Problem dieses Planeten zu präsentierten. Doch unter Malpass hat sich das Problem der inhaltlichen Verzettelung noch verschärft. Kaum jemand kann heute in wenigen Sätzen erklären, wofür die Weltbank eigentlich steht.»