Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.02.23 | Überblick

«The Telegraph»: Bundesregierung bei Ukraine-Hilfe gespalten

LONDON: Zur Debatte über die Bereitstellung von Kampfflugzeugen für die Ukraine meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Freitag:

«In der EU hat es Monate gedauert, bis Deutschland zugestimmt hat, seine Leopard-2-Panzer anzubieten - oder auch nur anderen Ländern, die dieses Modell besitzen, zu erlauben, die Panzer zu liefern. Glaubt irgendjemand, dass Berlin in der Lage sein wird, eine Entscheidung über Kampfflugzeuge schneller zu treffen? Die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz ist hinsichtlich des Umfangs ihrer Hilfe für die Ukraine gespalten. Und Deutschland hat sich schwer getan, von seinem früheren falschen Verhalten gegenüber Russland abzurücken.

Die Verzögerung bei den Panzern könnte nun bedeuten, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, rechtzeitig schwere Waffen einzusetzen, um der neuen Offensive zu begegnen, die Wladimir Putin angeblich für die kommenden Wochen plant. (...)

Es ist schön und gut, dass europäische Politiker Wolodymyr Selenskyj applaudieren und ihre Fototermine mit einem der beeindruckendsten westlichen Führer seit einer Generation genießen. Aber sie sollten sich schnell entscheiden, ob sie wirklich bereit sind, den Ukrainern Kampfjets zur Verfügung zu stellen, und in welchem Zeitrahmen. Besonders absurd wäre es, wenn sie sich dazu erst entschließen würden, wenn es zu spät ist.»

«De Telegraaf»: Bereitstellung von Kampfflugzeugen sollte Option sein

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Freitag die Bitte der Ukraine um westliche Kampfflugzeuge:

«Nachdem die westlichen Länder kürzlich beschlossen haben, Panzer zu schicken, steht nun die Frage im Mittelpunkt, ob die Ukraine mit modernen Kampfjets ausgerüstet werden soll. Die Nato-Mitgliedstaaten haben ihre militärische Unterstützung seit Beginn der russischen Invasion immer weiter erhöht. Jedes Mal antwortet Moskau mit Drohungen, in der Hoffnung, die Allianz einzuschüchtern. (...)

Es ist der russische Aggressor, der die europäische Sicherheitsordnung mit einem illegalen Angriffskrieg radikal umstürzen will. Die Ukraine beim Zurücktreiben der russischen Armee zu unterstützen, ist für Europa lebenswichtig. Ein russischer Sieg wäre nicht nur eine große Tragödie für die Ukraine, sondern würde auch eine unmittelbare Bedrohung für die Nato-Staaten darstellen. Falls zur Abwendung dieser Gefahr die Bereitstellung von Kampfflugzeugen erforderlich ist, sollte man diese Option zur Hand haben.»

«Die Presse»: Freiheit muss wieder mit Waffen erkämpft werden

WIEN: Die österreichische Zeitung «Die Presse» schreibt über die Notwendigkeit der weiteren Unterstützung der Ukraine: :

«Wenn man es mit der Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine wirklich ernst meint, dann steht Europa vor einer riesigen Kraftanstrengung. Sie müsste von konzertierter, rascher und vor allem langfristiger Militärhilfe bis hin zum Wiederaufbau von verwüsteten Regionen reichen. Auch den europäischen Bürgern müsste ungeschönt vermittelt werden, warum die Europäische Gemeinschaft der Ukraine in ihrem Kampf beisteht - und warum finanzielle oder sonstige Einbußen vergleichsweise kleine Probleme darstellen. Viele friedensverwöhnte Europäer glauben nach wie vor, dass dieser Krieg ein weit entfernter Regionalkonflikt ist oder wie durch Zauberhand verschwinden wird.

Das ist nicht der Fall. Russlands aggressive Politik ist eine Bedrohung für ganz Europa. Freiheit muss heute wieder erkämpft werden - so unschön es ist, mit Panzern, Haubitzen, Raketen. Auch daran sollten EU-Politiker denken, wenn sie eine Foto-Op mit «Wolodymyr» wahrnehmen. Mutig wie ein Ukrainer zu wirken, ist eine Sache. Mutig wie ein Ukrainer zu sein, eine ganz andere.»

«NZZ»: Credit Suisse muss Vertrauen zurückgewinnen

ZÜRICH: Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem weiteren Milliardenverlust abgeschlossen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Die Credit Suisse (CS) hat 2022 ein unglaublich schlechtes Jahr durchlebt. Sie häufte mehr als 7 Milliarden Franken an Verlusten an und verlor in drei Monaten über 110 Milliarden Franken an Kundengeldern. Und doch sollte man zunächst beim Positiven ansetzen. Die CS hat in den ersten Monaten unter dem neuen Bankchef Ulrich Körner strategisch mehr erreicht als in den Jahren zuvor. Der Kernbegriff angesichts der tiefroten Zahlen lautet: immerhin. (...)

Gemessen daran, wie viel die CS derzeit für ihr Personal und die Aufnahme von Fremdkapital zahlen muss, ist das mit den jetzigen Kundenvermögen erreichbare Ertragsniveau schlicht viel zu tief. Auf Dauer geht die Rechnung nicht auf. Die Credit Suisse muss daher das Vertrauen ihrer internationalen Kundschaft schnell wiedergewinnen. Das wird schwierig, ist aber weiterhin möglich, wenn sie ihren großen Umbauplan rechtzeitig umsetzt. Ohne dieses Vertrauen wird die Restrukturierung ins Leere hinauslaufen. Da hilft dann auch kein «immerhin» mehr.»