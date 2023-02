Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.23 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

«Rzeczpospolita»: EU muss Ukraine auf den Weg der Integration bringen

WARSCHAU: Zum EU-Ukraine-Gipfel in Kiew schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Freitag:

«Warschaus jahrelanger Konflikt mit Brüssel und die Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit in Polen haben der Ukraine nicht gutgetan. Sie haben Rom, Paris und Berlin davon abgehalten, auch nur in eine Debatte über die Aufnahme eines weiteren großen osteuropäischen Landes in die EU einzutreten. Mit der russischen Invasion änderte sich alles. Der Mut der Ukrainer und das Charisma von Wolodymyr Zelenskyj haben Emmanuel Macron, Mario Draghi und Olaf Scholz dazu veranlasst, im vergangenen Juni nach Kiew zu reisen und dort zu verkünden, dass die Ukraine ein EU-Kandidatenland ist.

Die EU-Kommission steht vor einer besonderen Herausforderung. Schließlich kann sie als Hüterin der Verträge nicht zulassen, dass ein Land der EU beitritt, das die Regeln des europäischen Rechts bei weitem nicht einhält. Andererseits ist die brutale Aussage, die Macron einmal herausrutschte, dass die ukrainische Mitgliedschaft in der Gemeinschaft eine Sache von Jahrzehnten sei, nicht nur unmoralisch angesichts der Opfer, die Kiew bringt, sondern dient auch Moskau. Brüssel wird daher seine Kreativität und seine juristische Erfahrung einsetzen müssen, um eine Formel zu finden, die die Ukraine endlich auf den Weg der Integration bringt.»

«DNA»: Israel will mehr Druck auf den Iran und könnte Ukraine helfen

STRAßBURG: Zur Position Israels angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine schreibt die französische Zeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Freitag:

«(...)Bisher hatte Israel gegenüber Kiew eine gerade noch wohlwollende Neutralität bewahrt. Die Präsenz russischer Truppen in Syrien, also an seiner Grenze, ließ ihm kaum eine Wahl: Wenn Tel Aviv ab und zu iranische Militärziele angreifen wollte, musste es vermeiden, Moskau zu verärgern, das in diesem Gebiet die Lufthoheit hat. Außerdem hat Netanjahu schon immer gute Beziehungen zu Putin gepflegt, daran haben auch die großen Augen des amerikanischen Paten nie etwas geändert. Nur wurde dieser Mittelweg immer enger. Der Druck der USA wurde maximal und das Geflecht der Allianzen machte ihn unhaltbar. Tel Aviv musste einen Ausweg finden. Teheran bot sie ihm.

Der Chef der neuen Regierungskoalition in Israel kommt also, um die Europäer von der Notwendigkeit zu überzeugen, den Druck auf den Iran zu erhöhen, um die Entwicklung seines Atomprogramms zu verlangsamen und ihn daran zu hindern, Drohnen an Russland zu liefern. Im Gegenzug könnte er in Erwägung ziehen, die Ukraine mit hochmodernen Aufklärungssystemen zu beliefern, selbst auf die Gefahr hin, Wladimir Putin zu brüskieren. Aber all das hat natürlich einen politischen Preis. Und es sind die Palästinenser, die Brandopfer der Geschichte, die ihn bezahlen werden.»

«La Repubblica»: Stalin letztes Hilfsmittel der Kreml-Propaganda

ROM: Zur Bedeutung Stalins für die Propaganda des Kremls schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Freitag:

«Putin hat Stalin immer als Leitstern für seinen Weg zur Macht betrachtet. Nach dem Ende der Sowjetunion, in der chaotischen Lage des einzigen Versuchs, eine Demokratie aufzubauen, schnellte die Popularität des Diktators empor, und der junge Regierungschef war überzeugt, dass nur ein starker Mann Russland hätte regieren können. Einmal Präsident geworden, im Jahr 2009, befürwortete er, dass Stalin nicht nur für Schandtaten verantwortlich gewesen sei, sondern auch Gutes umgesetzt habe, wenn auch mit einem nicht hinnehmbaren Opfer von Menschenleben.

Jetzt marschieren die russischen Rekruten ins Massaker in den ukrainischen Schützengräben, und der Preis dafür wird wieder zumutbar: Die Kreml-Propaganda beharrt auf den Parolen des Vaterländischen Krieges gegen Hitler, jene einzigen, die es schaffen, ein ins Gemetzel hineingezogenes Land zu einen. So wird dem schnauzbärtigen Gesicht mit Soldaten, die rote Blumen überbringen, wieder gehuldigt, als ein grausames, aber beruhigendes Idol, das Hoffnung auf den Sieg gibt. Das letzte Mittel eines Regimes, das keine Argumente mehr hat, um den Wahnsinn des Konflikts zu rechtfertigen.»

«El País»: Viele Russen gefangen im Mythos Stalingrad

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Freitag die Bedeutung des Mythos von Stalingrad für die Kriegspropaganda des russischen Präsidenten Wladimir Putin:

«Stalins Exzesse und Terror waren so berüchtigt, dass niemand getäuscht werden konnte, aber der Wille, den Feind aufzuhalten, war größer und die Sowjetunion gewann den Großen Vaterländischen Krieg. Wladimir Putin spannt diesen Sieg schon seit geraumer Zeit für seine ultranationalistischen Ziele ein. Es mag seltsam erscheinen, dass die Invasion der Ukraine weiter eine so breite Unterstützung in der russischen Bevölkerung findet. Die Vergangenheit gibt manchmal Hinweise. In einem der Bücher der Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch sagt eine Frau über das Ende der Sowjetunion, man habe gedacht, dass die Sowjets die Ersten sein würden, die über den Nordpol fliegen, den Lauf mächtiger Flüsse ändern, Wüsten bewässern: «Das war vielleicht ein Gefängnis, aber ich habe mich in diesem Gefängnis wohler gefühlt als jetzt.» Putin weiß, dass der Sieg von 1945 die Mehrheit der Bürger mit Stolz erfüllt. Am Tag der Invasion (der Ukraine) berief er sich deshalb auf diesen Mythos und erklärte, Ziel sei die Entnazifizierung der Ukraine. Viele Russen, gefangen in der Nostalgie für Stalins glorreiche Zeiten, glauben es ihm.»

«The Times»: Revolutionsgarde ist eine terroristische Organisation

LONDON: Die Londoner «Times» plädiert am Freitag dafür, die Iranische Revolutionsgarde offiziell als terroristische Organisation einzustufen:

«Nach allen rationalen Kriterien ist die iranische Revolutionsgarde eine terroristische Organisation. Sie plant und führt Angriffe auf Gegner des herrschenden Regimes in der ganzen Welt aus, auch in Großbritannien, unterstützt terroristische Vereinigungen wie die Hisbollah im Libanon und schürt im eigenen Land die Angst, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und die Tyrannei aufrechtzuerhalten. (...) Dennoch sind in Großbritannien Bemühungen, die Revolutionsgarden zu verbieten, bislang am Widerstand des Außenministeriums gescheitert. Es befürchtet, dass ein Verbot der Organisation zu einem vollständigen Abbruch der Beziehungen zu Teheran führen würde. Es heißt, dies würde jede Hoffnung zunichte machen, das Regime zur Aufgabe seines Atomprogramms zu bewegen. Derzeit gehen die Verhandlungen über die Wiederaufnahme des Atomabkommens offiziell weiter, ungeachtet von Berichten, wonach der Iran bereits genug Material angereichert hat, um vier Atombomben zu bauen.»

«de Volkskrant»: Für Shell sind Aktionäre wichtiger als die Umwelt

AMSTERDAM: Der Energiekonzern Shell hat im vergangenen Jahr dank hoher Öl- und Gaspreise einen Rekordgewinn erzielt. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Wenn es eine Branche gibt, die beweist, dass Reichtum wenig mit Talent oder Anstrengung zu tun hat, dann ist es der Öl- und Rohstoffsektor. Es muss nur einen Krieg geben und schon verdoppelt sich der Gewinn auf fast 40 Milliarden Euro - ohne große Bemühungen durch die Unternehmen. (...)

Ein weiteres ansteigen der Temperaturen ist unausweichlich, aber je länger wir nach fossilen Brennstoffen bohren und sie verbrennen, desto dramatischer werden die Prognosen. Und ja, so eine Abkehr geht nicht über Nacht. Aber dass ein Unternehmen wie Shell, das immer stolz auf seine auf langfristigen Szenarien basierende Strategie war, 30 Jahre nach der Erkenntnis der globalen Erderwärmung noch immer dem kurzfristigen «Shareholder Value» (Aktionärswert) höchste Priorität einräumt, ist enttäuschend.»

«Tages-Anzeiger»: Strack-Zimmermann ist als Politikerin eine Wucht

ZÜRICH: Über die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann schreibt der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Die 64-jährige Verteidigungspolitikerin ist seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht nur zur vielleicht mächtigsten Gegenspielerin des zögerlichen Kanzlers geworden, sondern neben Finanzminister und Parteichef Christian Lindner zur bekanntesten Figur der deutschen Liberalen überhaupt. Dass ihr dies als Parlamentarierin gelang und nicht den FDP-Ministern in Scholz' Regierung, spricht für sie - und gegen Volker Wissing, Marco Buschmann oder Bettina Stark-Watzinger. Strack-Zimmermann ist als Politikerin eine Wucht: schlagfertig und streitbar, sachlich und kompetent, aber auch emotional und moralistisch, wenn es um das Überleben der Ukraine geht. Die leidenschaftliche Motorradfahrerin liebt es rasant und provoziert nicht ungern, böser Sarkasmus gelingt ihr so gut wie feine Selbstironie.»

«NZZ»: EU heizt Subventionswettlauf an

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kritisiert am Freitag die Subventionspolitik der EU:

«Alle und ganz besonders die USA machen es, also müssen wir nachziehen: So könnte man die jüngste Botschaft der EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen zusammenfassen. Gemeint sind damit Hunderte Milliarden an Beihilfen für «grüne» Industrien, die die Mitgliedstaaten auszahlen dürfen. Die EU heizt so den internationalen Subventionswettlauf an. (...)

Subventionen sind in höchstem Grad unfair und unterstützen zudem meist gut etablierte Industrien, die eine entsprechend starke Lobby haben. Man sieht das zum Beispiel in der Halbleiterindustrie, die von der EU bereits mit Milliarden bezuschusst wird. Da dies auch in anderen Erdteilen passiert, zeichnen sich am Weltmarkt bereits Überkapazitäten ab. (...)

Wettbewerbsfähigkeit gewinnt man bestimmt nicht, wenn man «das Wunder des Binnenmarktes» (von der Leyen) unterminiert. Immerhin: Den Welthandel offenzuhalten, bleibe zentral, beteuerte von der Leyen am Schluss und nannte diverse Länder, mit denen man verhandelt. Doch die größte Chance, nämlich ein transatlantisches Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP), hat man vor einigen Jahren den Globalisierungsgegnern geopfert - und das lag bestimmt nicht an Washington.»