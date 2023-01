Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«De Tijd»: Scholz' Haltung in der Panzerfrage ist nicht abwegig

BRÜSSEL: Zur Debatte um die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Freitag:

«Infolge des Gerangels zwischen Deutschland und den USA wird die Lieferung ohnehin nicht bald erfolgen. Die Leopard-Panzer sind zwar einfacher zu bedienen als die amerikanischen Abrams-Panzer, aber auch sie erfordern eine Ausbildung. Fachleute sind sich einig, dass die Panzer ohnehin nur mit Verspätung geliefert werden und frühestens im Frühjahr, vielleicht sogar erst im Sommer, eingesetzt werden können. (...)

Zudem gibt Russland nicht einfach klein bei. Der Kreml versichert, dass die Panzer zerstört werden und droht mit weitreichenden Gegenmaßnahmen, sollte der Westen Langstreckenraketen in die Ukraine schicken. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew droht bereits mit einem Atomkrieg, sollte sein Land in dem konventionellen Konflikt auf eine Niederlage zusteuern.

Die Angst vor einer solchen Eskalation macht Olaf Scholz zu einem vorsichtig agierenden Bundeskanzler, der von seinem mächtigsten Verbündeten Garantien verlangt. Das ist gar nicht so abwegig.»

«The Telegraph»: Putin darf nicht im Nachhinein Recht bekommen

LONDON: Zur Debatte um die Lieferung von Panzern des Typs Leopard 2 an die Ukraine meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Freitag:

«Amerikanische Präsidenten haben immer wieder beklagt, dass sich europäische Länder weigern, mehr Verantwortung für ihre eigene Verteidigung zu übernehmen. Seit Jahren drängt Washington darauf, die Militärausgaben in Europa auf das Nato-Minimum zu erhöhen, und stößt dabei oft auf den Widerstand der reichsten Länder des Kontinents. Es gibt kein ungeheuerlicheres Beispiel für diese Haltung als die Weigerung Deutschlands, die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zu gestatten, solange die Amerikaner nicht zu einem ähnlichen Schritt bereit sind. (...)

Natürlich ist dies eine Angelegenheit der Nato, und die USA sind das größte und mächtigste Mitglied. Aber es war wohl das Versagen, Russland in den vergangenen Jahren die Stirn zu bieten - insbesondere Deutschlands Abhängigkeit von russischer Energie -, das Wladimir Putin in dem Glauben bestärkte, er könne ungestraft in sein Nachbarland einfallen, weil der Westen sich nicht gegen ihn verbünden würde. In dieser Hinsicht hatte sich der russische Staatschef geirrt, aber Deutschland darf ihm jetzt nicht im Nachhinein noch Recht geben.»

«La Vanguardia»: Erster großer Test in Macrons zweiter Amtszeit

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag die Streiks in Frankreich gegen die geplante Rentenreform:

«Frankreich hat einen Tag massiver Demonstrationen und Streiks erlebt. Es war eine Machtdemonstration der Gewerkschaften gegen das Vorhaben, das Rentenalter von derzeit 62 auf 64 Jahre anzuheben und die Zahl der Beitragsjahre zu erhöhen, die für die volle Rente erforderlich sind. Die große Mobilisierungsfähigkeit der französischen Gewerkschaften erklärt sich zu einem großen Teil daraus, dass diese Ablehnung der Rentenreform laut Umfragen von der Mehrheit der Bürger geteilt wird.

Die Franzosen sind zusammen mit den Schweden die europäischen Bürger mit dem niedrigsten Rentenalter und einem der besten Verhältnisse zwischen Beiträgen und Leistungen, und sie verteidigen diese Position als eine ihrer großen sozialen Errungenschaften. Der gestrige Protesttag ist der erste große Test in Macrons zweiter fünfjähriger Amtszeit. Er verteidigt die Reform als notwendig, um die generationsübergreifende Solidarität aufrechtzuerhalten. Aber obwohl Macron die Federführung des Projekts an seine Premierministerin Elisabeth Borne delegiert hat, wird er sich kaum der mit der Reform verbundenen politischen Abnutzung entziehen können.»

«de Volkskrant»: Ukraine muss alte Sowjetpanzer ersetzen

AMSTERDAM: Zur Debatte um die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Nach Ansicht von Experten ist der Leopard 2 (von dem mehr als 2000 Stück in Europa bei mehr als 10 Nato-Verbündeten im Einsatz sind) ideal geeignet, um die zuvor gelieferten alten sowjetischen Panzer zu ersetzen. Wie bei der Munition und der Artillerie muss die Ukraine auch in diesem Bereich auf westliche Ausrüstung umsteigen, da die Bestände an sowjetischer Ausrüstung zur Neige gehen. (...)

Die Diskussion über die Lieferung moderner westlicher Panzer folgt einem mittlerweile bekannten Muster. Die westlichen Länder begannen ihre militärische Unterstützung vorsichtig und unternahmen im Laufe der Zeit Schritte, von denen sie zuvor gedacht hatten, sie würden damit zu weit gehen. Kritiker sagen, diese «selbst auferlegten roten Linien» führten dazu, dass die westliche Waffenhilfe den Realitäten auf dem Schlachtfeld hinterherlaufe, wofür die Ukraine einen hohen Preis zahle.»