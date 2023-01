Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Times»: Europa hat Abhängigkeit von russischem Gas überwunden

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Freitag die Entwicklung der Gaspreise:

«Gute Nachrichten waren im vergangenen Jahr lange Zeit Mangelware. Doch dank eines starken Rückgangs der Großhandelspreise für Gas im letzten Monat hat das Jahr 2023 einen unerwartet ermutigenden Start hingelegt. (...) Wenn die derzeitigen Trends anhalten, ist es wahrscheinlich, dass Europas Gasspeicher nach diesem Winter immer noch zu über 50 Prozent gefüllt sein werden. Das wird es wesentlich einfacher machen, sie vor dem nächsten Winter wieder aufzufüllen, auch ohne russisches Gas, was das Risiko eines weiteren Preisanstiegs im nächsten Jahr verringert. Viele europäische Länder haben beeindruckende Fortschritte bei der Diversifizierung ihrer Energieversorgung weg von Russland gemacht. Deutschland hat seine Abhängigkeit von russischem Gas bereits von rund 45 Prozent zu Beginn des Ukraine-Krieges auf Null reduziert. Gleichzeitig sind die meisten französischen Kernreaktoren wieder in Betrieb, nachdem sie zu Beginn der Krise wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet worden waren, was dazu beiträgt, den Gasbedarf des Kontinents weiter zu senken. Das alles deutet darauf hin, dass Russlands Versuch, die Energiekarte zu spielen, um die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu untergraben, gescheitert ist.»

«La Vanguardia»: Bidens Verschlusssachen

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag den Fund geheimer Unterlagen bei US-Präsident Joe Biden:

«Es handelt sich um vertrauliche Papiere, die im Nationalarchiv sein sollten. Der Fund hat den Republikanern Argumente geliefert, den Präsidenten anzugreifen und die Situation mit der von Donald Trump zu vergleichen, der gerichtlich belangt wird, weil er in seiner Residenz in Florida Tausende geheimer Dokumente versteckt hatte, die er aus dem Weißen Haus gestohlen hatte. Die beiden Fälle sind unterschiedlich, weil Trump die CIA-Dokumente wissentlich hat mitgehen lassen und das Eingreifen des FBI notwendig war, um fünfzehn Kisten mit geheimen Papieren zu bergen, während Biden sie sofort den Behörden übergeben und erklärt hat, dass er nichts von ihnen wusste.

Der Fund ist dennoch ein Rückschlag für Biden unabhängig davon, dass sein Fehler nicht mit dem von Trump begangenen Diebstahl gleichgesetzt werden kann. Die Angelegenheit bringt Biden in eine missliche Lage, denn er fragte sich in einem Interview im vergangenen September in Anspielung auf seinen Vorgänger: «Wie ist das möglich? Wie kann jemand so verantwortungslos sein?» Fragen, die auch er nun beantworten muss.»

«NZZ»: Europa ist dem russischen Bully nicht ausgeliefert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Entwicklung der Gasversorgung Europas:

«Auch wenn der Erdgaspreis stark gefallen ist, so muss derzeit durchschnittlich immer noch mehr als dreimal so viel für Erdgas bezahlt werden wie in den Jahren vor dem Ausbruch der Pandemie. Am Terminmarkt werden auch die Gaspreise für den nächsten Winter abgebildet: Diese liegen höher als die gegenwärtigen. (.)

Die europäischen Gasspeicher konnten sich 2022 auch dermaßen beeindruckend füllen, weil Russland die Lieferungen erst in der zweiten Jahreshälfte massiv drosselte. Diese Volumen müssen in diesem Jahr nun vornehmlich mit LNG ersetzt werden. Weltweit wird sich das Angebot an Flüssigerdgas aber erst 2025 deutlich erhöhen.

Die gute Botschaft lautet: Europa ist dem russischen Bully nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Mit Hilfe einer Kraftanstrengung von Regierungen, Unternehmen und Haushalten, angetrieben von Preissignalen, konnte das Schreckgespenst einer Energiemangellage vorläufig abgewendet werden. Es heißt jedoch, weiterhin auf der Hut zu sein.»