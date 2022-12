Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«El Mundo»: China kann erneut Epizentrum des Coronavirus werden

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Freitag die abrupte Kehrtwende in Chinas Corona-Politik:

«Die von Xi Jinping angeordnete Null-Covid-Politik hat sich als Katastrophe und weltweit ernsthafte Bedrohung entpuppt. Das Entstehungsland des Coronavirus kann nun erneut zum Epizentrum neuer Varianten werden, die die Gesundheit von Millionen Menschen gefährden. Der Präsident hat darauf gesetzt, das Land in der 2020-Schleife einzusperren, wofür die Bevölkerung einen enormen wirtschaftlichen und psychologischen Preis zu zahlen hat. Das löste soziale Unruhen aus, die die gefährliche Expressöffnung erzwangen.

Das Problem ist, dass die chinesische Autokratie, um das politische Feuer auf der Straße zu löschen, ein größeres angefacht hat, indem sie plötzlich die Schleusen eines Virendamms öffnete, der bereits über die Grenzen des asiatischen Riesen hinausschwappt: Mailand berichtet, dass die Hälfte der Besucher, die aus China ankommen, positiv sind, und die USA haben Reisenden Tests auferlegt.

Wieder einmal hilft die Undurchsichtigkeit, mit der Peking die Gesundheitskrise angeht, nicht weiter, was an die ersten Stadien der Ausbreitung des Wuhan-Stammes erinnert, als es für China dringender war, der Kritik Einhalt zu gebieten als der Krankheit selbst.»

«De Standaard»: Corona-Chaos in China könnte Finanzmärkte stören

BRÜSSEL: China hat seine Null-Covid-Strategie aufgegeben. Dazu meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Chinas Kurswechsel ist so chaotisch und unberechenbar, dass für uns die wirtschaftlichen Folgen größer sein könnten als die epidemiologischen. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung zu krank ist, um zu arbeiten, oder wegen einer Infektion in Isolation bleiben muss, könnte dies erhebliche Folgen für Häfen, Fabriken und andere Arbeitsplätze haben. (...)

Wird die Wirtschaft ihren gewohnten Gang gehen, während das Virus durch das Land fegt? Oder wird die Krankheitswelle erneut die Produktionskapazitäten der Chinesen untergraben, dieses Mal vielleicht sogar noch stärker als während der Null-Covid-Phase?

Das Chaos in China könnte zu Turbulenzen auf den Finanzmärkten führen, vor allem, wenn nicht klar ist, wie die Dinge im Land wirklich laufen. Aus Angst, dass die neue Corona-Politik das erwartete Wirtschaftswachstum bremsen könnte, drückten viele Händler an den asiatischen Aktienmärkten diese Woche bereits auf den Verkaufsknopf. Gerade jetzt, wo in Europa die Hoffnung wächst, dass die Rezession flach und kurz sein wird, könnte auf der anderen Seite der Welt eine neue Bedrohung entstehen.»

«NZZ»: Das Ende der Pandemie ist nicht gefährdet

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Ausbreitung von Corona in China:

«Ist es möglich, dass China uns den so mühsam erreichten endemischen Zustand vermasselt? Die Sorge geht um, dass in China eine neue Virusvariante entsteht und diese durch Reisende eingeschleppt wird - und dann auch hier für eine dramatische Infektionswelle sorgt. Aber die Sorge ist unbegründet. Experten sind zuversichtlich, dass jetzt in China keine völlig neue Sars-CoV-2-Variante entsteht, die uns alle wieder in den gefürchteten Kaninchen-vor-der-Schlange-Zustand der letzten beiden Winter zurückversetzen wird. (...) Die Entwicklungen der ganzen Pandemiejahre haben gezeigt, dass unser immunologischer Schutzwall gegen eine schwere Erkrankung bisher gegen jede neue Variante oder Subvariante gehalten hat.»

«Verdens Gang»: Jetzt trifft es China hart

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Freitag die Corona-Lage in China:

«Drei Jahre, nachdem Covid-19 zuerst in Wuhan entdeckt wurde, erleben die Chinesen derzeit den wohl stärksten Infektionsanstieg weltweit. Die chinesischen Behörden erwecken den Eindruck, die Kontrolle zu haben. Aber Videobilder von chaotischen Szenen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser erzählen eine ganz andere Geschichte. In sozialen Medien verbreiten sich Bilder von Krankenhauskorridoren, die mit Patienten überfüllt sind. Die Wirklichkeit, die viele Chinesen in diesen Tagen erleben, steht in starkem Kontrakt zur Version der Behörden. Andere Länder haben schwere Zeiten durchgemacht, aber dort kann die Bevölkerung mit dem Virus fast normal leben. China hat eine andere Strategie gewählt. Der Preis dafür kann äußerst hoch sein.»

«The Times»: Israel vor neuen Siedlungen im Westjordanland gewarnt

LONDON: Zur neuen Regierung in Israel meint die britische Zeitung «The Times» am Freitag:

«Die Biden-Administration, die im Gegensatz zu Donald Trump keine guten Beziehungen zu Benjamin Netanjahu pflegt, hat die neue Regierung bereits davor gewarnt, Schritte zu unternehmen, die die Hoffnungen auf einen unabhängigen palästinensischen Staat weiter untergraben könnten. Washington wird allerdings froh sein, dass Israel nach mehreren kurzlebigen Regierungen seine politische Lähmung überwunden hat. Es wird die Entschlossenheit der neuen Koalition begrüßen, den Widerstand gegen die Entwicklung einer Atombombe durch den Iran, gegen dessen Unterstützung des Terrorismus und dessen bösartigen regionalen Einfluss zu verstärken.

Es wird erwartet, dass Netanjahu weiterhin aktiv am Aufbau von Allianzen in der Golfregion arbeiten wird, die nach dem Abraham-Abkommen entstanden sind und sich bereits für alle Seiten als wirtschaftlich und militärisch wertvoll erwiesen haben. Doch jeglicher Vorstoß zur Errichtung weiterer Siedlungen im Westjordanland, die von den meisten Mitgliedern der Vereinten Nationen als illegal angesehen werden, wird es Saudi-Arabien - dem Hauptgewinn jeglicher Annäherungspolitik - wahrscheinlich erschweren, formelle Beziehungen zu Israel aufzunehmen.»